Liens se nouant avec Neymar et Mbappe mais équipe un travail en cours

Didine, l’homme de l’équipement de longue date du Paris Saint-Germain, n’a cessé de sourire depuis samedi. Eh bien, il l’a fait pendant un moment. Il a pleuré quand il a revu Mauricio Pochettino, de retour au club en tant que manager 20 ans après avoir été là en tant que joueur. Didine et Pochettino partagèrent une longue étreinte, et les larmes coulèrent sur les joues de l’homme aîné alors qu’ils se rappelaient de nombreux souvenirs de leur premier sort ensemble. Sebastiano Pochettino, le fils de Mauricio et nouvel entraîneur physique de l’équipe, avait cinq ans lorsque son père a signé pour le PSG. Didine ne l’avait pas oublié, et Sebastiano n’avait pas non plus oublié le kit man.

Pochettino rentrer à Paris, c’est un peu comme des membres de la famille qui se retrouvent, longtemps après leurs dernières retrouvailles. Le club a énormément changé depuis 2001, mais comme Didine, certaines personnes sont toujours là, et ces visages familiers ont réchauffé le cœur de Pochettino.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Cela dit, son cœur n’a pas été trop réchauffé par son premier match aux commandes. Le match nul 1-1 de mercredi à Saint-Étienne était parfois décevant et inquiétant aussi. Nous avons vu un petit aperçu de la touche Poch, bien que cela soit attendu; après seulement deux entraînements et sans neuf joueurs (Neymar, Mauro Icardi, Rafinha, Leandro Paredes, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Juan Bernat, Layvin Kurzawa et Danilo Pereira), on ne pouvait pas s’attendre à une révolution.

2 Liés

Nous avons pu voir Marco Verratti jouer plus haut sur le terrain et fournir une passe décisive pour le but de Moise Kean (son 10e de la saison en 16 matches toutes compétitions confondues). Nous avons également pu voir d’autres changements tactiques, avec plus de flexibilité dans la formation 4-2-3-1. Ander Herrera plongeant en profondeur alors qu’un troisième arrière central de droite signifiait que l’arrière droit Colin Dagba poussait beaucoup plus haut, et Angel Di Maria pourrait entrer entre les lignes. La ligne arrière était haute comme prévu, mais la contre-presse manque toujours de l’intensité et de l’agressivité requises.

C’est ce que Pochettino et son équipe attendaient des joueurs. L’Argentin a déclaré à ses nouvelles accusations que le processus prendrait du temps. Pendant le match, il a beaucoup parlé à Marquinhos et à Verratti, en particulier. Il était très vocal et son passage à une formation 4-4-2 après l’heure n’a pas vraiment eu d’impact. Ce n’était pas le résultat qu’il aurait souhaité, bien sûr, mais avec un temps limité et un effectif limité, il le prendra.

« Je suis déçu », a-t-il déclaré après le match. « Nous sommes le PSG et nous voulions gagner ce match. Je pense qu’il y a beaucoup d’aspects que nous pouvons améliorer, nous avons beaucoup de concepts que nous voulons mettre en œuvre, mais nous avons besoin de temps. Ce n’est que le début. »

Les débuts de Pochettino en tant qu’entraîneur du PSG ne se sont pas terminés par une victoire décisive, mais il reste encore beaucoup à faire. PHILIPPE DESMAZES / AFP via Getty Images

Ce n’est que le début en effet, et cela a été quatre jours de folie dans la nouvelle vie de Pochettino. Entre son arrivée dans la capitale française samedi et le match à l’extérieur mercredi, il rencontrait les joueurs pour la première fois, avec le directeur sportif Leonardo et le président du club Nasser Al-Khelaifi dimanche, s’entraînant pour la première fois sur le même journée pour une session légère, puis commencer correctement à travailler avec les joueurs le lundi, avant de faire sa conférence de presse le mardi. Le temps passa. « Il voulait tellement faire », a déclaré une source à ESPN. « Il y avait tellement de choses à faire, alors il s’est concentré sur le plus important. »

Dans les prochains jours, Pochettino aura une autre réunion avec Leonardo pour discuter du mercato. « Nous sommes en contact direct et nous examinons toutes les possibilités de transferts ce mois-ci », a-t-il déclaré mardi, sans citer de noms. Il ne voulait pas parler de Christian Eriksen lorsqu’on lui a demandé, mais des sources ont déclaré à ESPN que le PSG avait déclaré à l’Inter Milan qu’il n’était pas intéressé par l’international danois pour le moment.

Pochettino pourrait-il retourner dans son ancien club, Tottenham Hotspur, et demander Dele Alli? Veut-il un défenseur central? Un acteur créatif? Il veut certainement garder Kean, qui est actuellement prêté par Everton, et les deux clubs ont entamé des pourparlers pour rendre le déménagement permanent étant donné qu’aucune option d’achat n’a été incluse dans l’accord l’été dernier.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers temps forts et débattre des plus grands scénarios. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement).

La stratégie de transfert du PSG sera révélée très prochainement, mais le plus important pour l’instant est pour Pochettino de nouer des relations avec les joueurs à sa disposition. C’est un manager qui se rapproche vraiment du vestiaire. Il aura des entretiens individuels avec chaque membre de son équipe dans les prochains jours, mais pour l’instant, il a pour mission de capturer leur cœur. Oui, il veut qu’ils travaillent dur, mais il veut qu’ils l’aiment aussi. Il plaisantait avec Neymar, souriant avec Kylian Mbappe, discutant avec Di Maria lors de sa première séance d’entraînement, mais il s’est également assuré que les joueurs savaient que la discipline et le travail étaient importants.

«Êtes-vous déjà fatigué? »leur a-t-il dit pendant que Sebastiano leur faisait faire un travail de fitness. «Plus intense, plus intense», a-t-il également crié pendant la rondos. Il leur a même demandé d’arrêter de parler et de travailler plus dur.

« Déjà, nous pouvons voir et ressentir la différence par rapport à [Pochettino’s predecessor] Thomas Tuchel « , a déclaré une source à ESPN. » La personnalité de Mauricio est très différente. Il est beaucoup plus un leader, doux parfois et dur parfois. Il sait ce qu’il veut et il y arrivera. «

Marquinhos, qui, comme Pochettino avant lui, porte le brassard de capitaine pour le PSG, a déclaré: « C’est une nouvelle ère pour notre équipe. Nous devons travailler encore plus dur pour faire ce que le manager veut que nous fassions. »

Le travail va s’intensifier, bien sûr. Lors de sa première rencontre avec les médias mardi, le nouveau manager est resté assez prudent, notamment en ce qui concerne sa tactique. « Nous n’aimons pas parler de formations », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse d’introduction, via Zoom. « Pour nous, tout est une question d’animation. Notre philosophie est de flexibilité, d’avoir des tactiques ouvertes où les joueurs peuvent se trouver dans la meilleure position pour jouer. »

Pochettino veut que Mbappe montre tout son potentiel. Il veut que Neymar joue là où il se sentira le mieux. Il veut aller loin en Ligue des champions. Il sait qu’il a une équipe exceptionnelle et il est prêt à relever le plus grand défi de sa carrière jusqu’à présent. Cela a commencé de manière mouvementée en dehors du terrain, mais assez lentement. Jusqu’à présent, tout se passe comme prévu.