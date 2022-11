Liens familiaux. Divisions politiques. – Le New York Times

“C’est juste mieux de le laisser tranquille”

Un seul membre de la famille a regardé tout le débat entre les candidats au Sénat de l’Arizona le 6 octobre : M. Broe. Tous les autres avaient déjà pris leur décision.

M. Broe était impatient d’entendre le candidat libertaire, Marc Victor, et a tellement aimé sa performance qu’il a décidé de voter pour lui (M. Victor a ensuite abandonné la course).

Comme sa femme, M. Broe a voté par correspondance cette année fin octobre, votant principalement pour les républicains. Il note fièrement qu’il n’a jamais voté pour M. Trump; sa femme note fièrement qu’elle a voté pour lui deux fois. En règle générale, M. Broe aborde la politique avec une sorte d’attitude affinée par des années de méditation, ce qu’il fait régulièrement dans une arrière-cour encombrée de statues bouddhistes. “Je pourrais faire valoir mes arguments, et cela ne la fait pas changer d’avis du tout”, a-t-il déclaré. “Et ça ne rend pas la vie ici plus facile, alors c’est juste mieux de le laisser tranquille.”

Actualisé 4 novembre 2022, 22 h 05 HE

La famille travaille principalement à domicile. Mme Broe enseigne à des dizaines d’étudiants le piano, le violoncelle et l’alto et dirige plusieurs groupes de performance. M. Broe essaie de démarrer une nouvelle petite entreprise en plus d’enseigner. JeanRené conçoit de l’art sur commande. Jasmine gagne de l’argent avec des concerts de garde d’animaux.

En 2016, la famille avait débattu, combattu et analysé tous les problèmes politiques imaginables. Jasmine, alors âgée de 20 ans, pensait que sa mère faisait un choix immoral en votant pour M. Trump. Deux jours avant l’élection, sa mère a décidé de se rafraîchir en prenant une chambre dans un hôtel à proximité.

L’atmosphère de la maison s’était à peine calmée quatre ans plus tard en 2020. Mme Broe n’avait fait que grandir pour adorer encore plus M. Trump. Bien qu’elle n’ait jamais placé de panneau Trump dans la cour avant, un calendrier mettant en vedette M. Trump était affiché dans la cuisine toute l’année. Jasmine et JeanRené étaient toujours frustrés que le sénateur Bernie Sanders ait perdu la primaire démocrate. M. Broe savait qu’il voterait pour Gary Johnson, le candidat présidentiel du Parti libertaire. Depuis des mois, la fratrie avait à peine quitté les confins de leur bulle familiale, mais quand ils ne supportaient plus d’entendre parler de politique, ils s’enfuyaient au cinéma.

Peu de temps après les élections de 2020, Jasmine regardait une vidéo YouTube sur la télévision à écran plat du salon de la famille. La vidéo expliquait que les allégations infondées de fraude électorale généralisée ne changeraient pas le résultat de l’élection présidentielle. Sa mère est passée et a fait remarquer: “Tu sais que ce n’est que leur opinion, ma chérie.”