Liens étroits trouvés entre le long COVID et le syndrome d’encéphalomyélite myalgique/fatigue chronique

Les protéines différentiellement régulées chez les patients atteints de COVID long se sont regroupées en trois groupes. Crédit: Rapports scientifiques (2023). DOI : 10.1038/s41598-023-49402-9

Les personnes souffrant de COVID long ou d’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC) pourraient bénéficier d’une stratégie de traitement coordonnée, selon une nouvelle étude de l’Université d’Otago.

L’étude pilote, publié dans Rapports scientifiquesa confirmé ce que les chercheurs soupçonnaient depuis un certain temps : les deux pathologies sont étroitement liées.

L’auteur principal, le professeur émérite Warren Tate, affirme que la recherche – la première étude moléculaire comparative des protéines des cellules immunitaires des deux maladies – « affirme fortement » le lien entre les deux.

« Cela signifie que les informations issues de l’étude de la physiopathologie de l’EM/SFC et des opportunités thérapeutiques qui se sont lentement accumulées au cours des 30 dernières années peuvent être transférées à la compréhension et au traitement des 100 millions de cas désormais estimés de long COVID dans le monde.

“Mais tout aussi important, les immenses ressources consacrées actuellement à la longue recherche sur le COVID dans les pays riches, même si elles n’ont pas encore produit de percées majeures, peuvent également bénéficier aux millions de patients “cachés” d’EM/SFC dont le nombre a augmenté régulièrement au fil du temps en l’absence de résultats. de leur guérison de la maladie.

Les résultats de l’étude ont montré que l’activité du système immunitaire de six patients atteints d’un long COVID un an après une infection au COVID-19 était radicalement différente de celle de cinq participants en bonne santé à l’étude en groupe contrôlé, reflétant un état de dysfonctionnement chronique.

Les données recueillies auprès de ces patients se sont révélées similaires aux données recueillies auprès d’un groupe de neuf patients diagnostiqués avec l’EM/SFC, qui souffraient de cette maladie depuis 16 ans en moyenne.

L’étude renforce le modèle précédemment publié par les chercheurs dans Frontières de la neurologie pour expliquer la physiologie dysfonctionnelle complexe de l’EM/SFC et de la COVID longue : chez les personnes sensibles (déterminées par leurs antécédents médicaux et leur bagage génétique), la réponse immunitaire/inflammatoire transitoire normale du système nerveux périphérique à l’infection ou au stress ne se résout pas rapidement car chez la plupart des gens.

Au lieu de cela, elle devient chronique et entraîne un effet en cascade impliquant le cerveau, le système immunitaire et le système nerveux central, ce qui entraîne de multiples symptômes neurologiques et une mauvaise régulation cérébrale de la physiologie corporelle.

Le professeur émérite Tate affirme que le long COVID issu de la pandémie du virus SRAS-CoV-2 est un exemple spécifique d’EM/SFC, qui s’est produit chez des personnes sensibles à cause de virus endémiques comme la fièvre glandulaire, et de petites épidémies virales historiques géographiquement contenues comme le SRAS-CoV. -1 épidémie virale en 2003.

“Cela met en évidence qu’au sein de notre communauté, il y a un nombre important de personnes affaiblies avec un système immunitaire perturbé, une production d’énergie dysfonctionnelle et une régulation cérébrale perturbée de leur physiologie globale qui perturbe gravement leur vie de famille, leur capacité à travailler et à participer à long terme à leur communauté. et que ces personnes ont besoin du soutien de tous les niveaux de la société. »

Le ciblage thérapeutique de la réponse immunitaire/des voies inflammatoires pourrait être efficace, déclare le professeur émérite Tate.

“Actuellement, les patients atteints d’EM/SFC et de COVID long s’accrocheront naturellement à tout traitement potentiel suggéré pour retrouver une meilleure qualité de vie en l’absence de traitements définis.

“Cela signifie que plusieurs médicaments, nutraceutiques, thérapies cognitives et stratégies de relaxation avec d’éventuels effets indésirables croisés sont souvent essayés en même temps, sans aucun bénéfice pour le patient dans la plupart des cas.”

Bien qu’il existe des composés potentiels ciblant différents points de la voie de production d’énergie cellulaire, aucune étude systématique n’a été réalisée pour déterminer s’ils présentent de réels avantages.

Il est absolument nécessaire d’investir dans des essais cliniques combinés pour traiter les deux pathologies, dit-il.

« L’immunothérapie destinée au traitement des caractéristiques spécifiques d’un système immunitaire perturbé pour de nombreuses maladies est dans une phase révolutionnaire de développement et devrait avoir un potentiel d’application aux patients atteints d’EM/SFC et de COVID long, maintenant que les changements spécifiques dans leur système immunitaire dysfonctionnel sont soigneusement documentés.

Le professeur émérite Tate réclame des lignes directrices nationales avec des plans de gestion de la maladie de bonnes pratiques pour les cliniciens afin que les deux groupes de patients aient de bonnes chances de mener une vie plus épanouissante, quel que soit le stade de leur maladie, bien qu’il souligne que cela doit être accompagné par des cliniques spécialisées avec un gamme de praticiens pour répondre aux besoins du patient.