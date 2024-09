Liens Dodgers : Mookie Betts, série Padres, Anthony Banda

Au milieu d’une semaine historique, mais quelque peu frustrante pour les Dodgers, Mookie Betts a terminé la victoire de la série des Dodgers contre les Rocheuses du Colorado sur une note positive, en claquant un coup de circuit lors du dernier match de la série.

Le home run de Betts, qui est survenu après le 53e home run de la saison de Shohei Ohtani, a été un énorme soulagement pour une équipe détenant une mince avance de trois matchs sur les Cardinals. Padres de San Diegocontre qui les Dodgers accueilleront une série de trois matchs à partir de mardi.

Betts a parlé de l’importance de son home run qui a mis fin au match et ce que cela signifie pour eux de rester en avance sur San Diego, selon Bill Plunkett du Orange County Register.

« C’était énorme, surtout quand on regarde le tableau d’affichage et qu’on voit que San Diego a gagné », a déclaré Betts. « Je ne voulais pas le regarder, mais ils ont gagné et nous devions gagner un match là-bas. Shohei a commencé avec un home run pour nous donner de l’énergie et heureusement, j’ai pu mettre un bon swing dessus. »