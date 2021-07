Liens de téléchargement gratuits malveillants propageant des logiciels malveillants

Une version finale de Windows 11 n’a même pas encore été publiée, mais de faux liens de téléchargement sont déjà largement partagés en ligne. C’est bien que le prochain système d’exploitation de Microsoft soit une mise à niveau gratuite pour les appareils compatibles et une version bêta officielle largement disponible dès maintenant.

La société russe de cybersécurité Kaspersky a maintenant publié un avertissement officiel, exhortant les gens à ne pas télécharger Windows 11 à partir de sources non officielles. Certains de ces sites tiers peuvent sembler dignes de confiance, mais leurs versions du nouveau système d’exploitation sont souvent chargées de virus et de logiciels malveillants.

Kaspersky a mis en évidence l’un des exemples les plus courants. Un lien de téléchargement pour un fichier de 1,75 Go a circulé en ligne, avec le nom « 86307_windows 11 build 21996.1 x64 + activateur.exe”. Cela ressemble beaucoup à une version complète de Windows 11, mais son installation vous procurera un logiciel d’un type très différent – les logiciels publicitaires et les logiciels malveillants.

C’est parce que ce n’est pas une version officielle distribuée par Microsoft. Kaspersky avertit qu’il peut y avoir d’autres logiciels malveillants et virus se faisant passer pour Windows 11.

Bien sûr, il existe un moyen plus simple. Microsoft n’applique pas les nouvelles exigences matérielles de Windows 11 pendant la phase de test, donc toute personne possédant un PC Windows 10 peut l’essayer. Vous aurez juste besoin de vous inscrire au programme Windows Insider, en choisissant le « Canal de développement » – en savoir plus dans notre guide de téléchargement de la version bêta de Windows 11.

L’installation de cette première version n’est toujours pas recommandée sur votre ordinateur principal, car des bogues et des fonctionnalités manquantes sont toujours probables. Il est également important d’activer un logiciel de sécurité efficace dès l’installation de Windows 11. Microsoft Defender est déjà installé, mais il existe de nombreuses alternatives intéressantes.

Une version de cet article a été initialement publiée en allemand sur notre site partenaire, PC-Welt.

Articles connexes pour une lecture plus approfondie