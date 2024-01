Liens de « faible confiance » : quelle est la prochaine étape pour le Pakistan et l’Iran après les attaques du tac au tac ? | Actualités militaires

Islamabad, Pakistan – Le Pakistan et l’Iran ont convenu de désamorcer les tensions après les frappes militaires menées l’un pour l’autre sur le territoire de l’autre cette semaine, mais l’épisode révèle un manque de confiance entre les voisins qui continuera à nuire aux relations même après que les missiles et les accusations se soient apaisés. , disent les analystes.

Vendredi soir, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Jalil Abbas Jilani, s’est entretenu avec son homologue iranien Hossein Amirabdollahian. « Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu que la coopération au niveau opérationnel et la coordination étroite en matière de lutte contre le terrorisme et d’autres aspects d’intérêt commun devraient être renforcées. Ils ont également convenu de désamorcer la situation », indique un communiqué du ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Mardi soir, l’Iran a mené des frappes de missiles et de drones dans la province pakistanaise du Baloutchistan, tuant au moins deux enfants et en blessant trois. Téhéran a déclaré que cette rare intrusion à la frontière visait Jaish al-Adl, un groupe armé musulman sunnite accusé d’attaques à l’intérieur du territoire iranien du Sistan-Baloutchistan.

En moins de 48 heures, le Pakistan a répondu par des frappes militaires « précises » qui ont tué au moins neuf personnes, dont quatre enfants et trois femmes. Les médias iraniens, citant des responsables de l’État, ont déclaré que les personnes tuées étaient des « non-Iraniens », ce qui implique qu’il pourrait s’agir de ressortissants pakistanais.

Les rares actions militaires entre les deux pays menaçaient de dégénérer en un conflit plus large dans une région déjà menacée par la guerre israélienne dans la bande de Gaza qui dure depuis plus de trois mois.

Le Premier ministre intérimaire pakistanais Anwaar-ul-Haq Kakar a écourté sa visite à Davos, en Suisse, où il participait au Forum économique mondial. Vendredi, il a présidé une réunion du Conseil national de sécurité pour examiner la situation sécuritaire.





Alors que les Nations Unies et les puissances mondiales appelaient à la retenue entre les deux pays à majorité musulmane et que leur proche allié, la Chine, proposait de servir de médiateur, Islamabad et Téhéran ont atténué leur rhétorique.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère iranien des Affaires étrangères a fait référence au « gouvernement ami et frère du Pakistan ». Une déclaration similaire du ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré jeudi qu’Islamabad « respecte pleinement la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République islamique d’Iran ».

Mais même dans ces déclarations de réconciliation se trouvaient des signes des tensions frontalières qui persistent entre les voisins et qui ont explosé sous la forme d’attaques de missiles cette semaine.

L’Iran a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il s’attendait à ce que le Pakistan « respecte ses obligations en empêchant l’établissement de bases et le déploiement de groupes terroristes armés sur son sol », qualifiant la sécurité de ses citoyens de « ligne rouge ». Et le Pakistan a insisté sur le fait qu’il avait frappé des cibles en Iran « dans la poursuite de sa propre sécurité et de son intérêt national, qui sont primordiaux et ne peuvent être compromis ».

« Imprudent et irresponsable »

Les analystes ont remis en question les motivations de l’Iran qui a mené des frappes à l’intérieur du Pakistan lors de l’assaut israélien sur Gaza, qui a également impliqué des alliés iraniens tels que le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen.

Joshua White, professeur d’affaires internationales et membre non-résident du groupe de réflexion Brookings Institution aux États-Unis, a déclaré à Al Jazeera que l’Iran et le Pakistan ont de nombreuses raisons de désamorcer après les « frappes inhabituelles ».

«La réalité est que les deux gouvernements usent de rhétorique sur la fraternité quand cela leur convient, mais se méfient souvent des motivations de l’autre. Il s’agit d’une relation de faible confiance, mais ni Islamabad ni Téhéran n’ont grand-chose à gagner d’une escalade des tensions », a-t-il déclaré.

Ali Vaez, directeur du projet Iran à l’International Crisis Group, a ajouté que la décision iranienne contre le Pakistan risquait d’ouvrir un nouveau front contre un voisin doté de l’arme nucléaire.

« Cette frappe a été à la fois imprudente et irresponsable contre un État nucléaire dont l’Iran dépend de la coopération pour régner sur les groupes armés baloutches – et un message mortel envoyé à la mauvaise adresse – car la plupart des revers que l’Iran a subis ces dernières semaines ont été perpétrés à entre les mains d’Israël, des États-Unis et du soi-disant État islamique [ISIL/ISIS]», a déclaré Vaez à Al Jazeera.





Syed Rifaat Hussain, expert en questions de sécurité basé à Islamabad, a déclaré que le dialogue était nécessaire pour que les deux pays rétablissent la confiance.

« Les conversations doivent avoir lieu entre les deux nations, et elles pourraient avoir lieu soit au niveau militaire, soit au niveau civil, mais les dirigeants joueront un rôle important pour désamorcer les tensions », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Hussain a déclaré que la frappe iranienne non provoquée restait un mystère pour lui.

« Le calcul iranien est plutôt complexe. Peut-être que l’Iran a exagéré. Ils pensaient que le Pakistan absorberait la grève et ferait preuve de retenue, ou tout au plus, protesterait verbalement », a-t-il déclaré.

Vaez est du même avis, affirmant que l’Iran « a dépassé les limites » dans son apparent besoin de démontrer sa force.

« Cela a laissé le Pakistan dans une position où il n’avait d’autre choix que de riposter en nature pour tracer une ligne rouge aux frappes iraniennes unilatérales sur son territoire souverain », a-t-il déclaré.

Vaez s’est demandé si la décision de l’Iran de frapper était guidée par « une pression interne sur la nécessité de faire preuve de force militaire pour dissuader de nouveaux assassinats ciblés de ses hauts commandants de l’armée et des frappes contre ses alliés dans la région ».

« De plus, le gouvernement iranien semble également disposé à faire bouger les choses, étant donné que des élections parlementaires auront lieu dans six semaines dans un contexte d’apathie politique élevée », a-t-il déclaré à Al Jazeera.

White a déclaré qu’il était peu probable que les tensions entre le Pakistan et l’Iran occupent une place importante dans la politique américaine à l’égard des deux pays.

«Je ne pense pas non plus que cet épisode modifiera l’attitude des États-Unis à l’égard de l’Iran ni qu’il modifiera de manière significative l’engagement de Washington envers Islamabad. Les responsables américains considèrent depuis longtemps les tensions irano-pakistanaises dans la région du Baloutchistan comme un conflit complexe mais localisé », a-t-il déclaré.

Vaez a déclaré que ni l’Iran ni le Pakistan ne semblaient intéressés par une escalade des tensions, mais a ajouté une mise en garde compte tenu de la volatilité dans la région :

« Il est peu probable que cela dégénère au-delà d’un tat pour un tac limité, mais cela rappelle les risques élevés d’erreurs de calcul dans le brouillard de la guerre à Gaza qui peuvent s’étendre et aggraver davantage le conflit. »