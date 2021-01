Un thermomètre à alcool enregistre une température de 90 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius) pendant une vague de chaleur à Dortmund, en Allemagne, le 29 mai 2020. | Alex Gottschalk / DeFodi Images via Getty Images

Il est temps que le monde devienne plus ambitieux avec ses objectifs d’émissions.

2020 a été l’une des deux années les plus chaudes jamais enregistrées, à égalité uniquement avec 2016.

Selon le Copernicus Climate Change Service de l’Union européenne, en 2020, les températures moyennes dans le monde étaient de 2,7 degrés Fahrenheit (1,25 degrés Celsius) plus chaudes que les niveaux préindustriels – le point auquel les scientifiques conviennent que l’activité humaine, et en particulier la combustion de combustibles fossiles, a commencé à accélérer le réchauffement climatique.

À presque tous les égards, 2020 a été une année record pour les catastrophes liées au climat.

Les effets de la chaleur record ont été ressentis à la fois dans le monde entier et aux États-Unis. Des incendies de forêt historiques ont brûlé en Californie, au Colorado, en Australie et dans la forêt amazonienne. La saison des ouragans dans l’Atlantique a produit un record de 30 tempêtes nommées.

Des essaims de criquets destructeurs de cultures ont envahi l’Afrique de l’Est, provoquant des ravages dans une région déjà aux prises avec l’insécurité alimentaire. L’Arctique, la région qui se réchauffe actuellement plus rapidement que tout autre endroit de la planète, a connu des baisses record de la couverture de glace ainsi que des records sur la fin de l’année où la glace a gelé.

️2020 est à égalité avec 2016 comme l’année la plus chaude jamais enregistrée, ainsi que l’année la plus chaude enregistrée pour l’Europe, selon notre #CopernicusClimat Changer de service. Suivez ce fil pour plus de détails, ou lisez le communiqué de presse complet sur notre site Web➡️https: //t.co/aEj53ieM5u pic.twitter.com/qk87x1iKtg – Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) 8 janvier 2021

Encore plus troublant, les températures élevées de 2020 se sont produites malgré l’absence d’un événement El Niño, qui a généralement pour effet de réchauffer le globe; 2016, l’autre année la plus chaude jamais enregistrée, a connu un El Niño.

Donc, 2020 étant la plus chaude jamais enregistrée, sans événement El Niño, indique à quel point l’activité humaine change le monde qui nous entoure.

Les verrouillages dus à la pandémie de coronavirus et à l’arrêt du trafic mondial ont contribué à une baisse de 7% des émissions. Cependant, la concentration de dioxyde de carbone atmosphérique a atteint des niveaux records en mai.

Des chiffres récemment publiés par la NOAA ont révélé que plus de 20 événements climatiques ou météorologiques coûtant 1 milliard de dollars ou plus a frappé les États-Unis l’année dernière – d’une sécheresse et d’une vague de chaleur combinées dans le Colorado aux tempêtes de grêle et aux vagues de chaleur qui ont frappé certaines parties de l’Ohio.



Carte de la National Oceanic and Atmospheric Administration, 2021 Une catastrophe record de 22 milliards de dollars a frappé les États-Unis en 2020.

Selon les chiffres d’un rapport de Munich Re, les catastrophes environnementales ont coûté au monde 210 milliards de dollars en 2020. Les États-Unis à eux seuls ont représenté 95 milliards de dollars de cette somme, soit près du double du coût des dommages en 2019.

Limiter le réchauffement à bien en dessous de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, l’objectif fondamental de l’accord de Paris sur le climat, exigera que les pays du monde entier s’engagent à atteindre des objectifs plus forts dans le cadre du désaccord sur le carbone et fassent une transition rapide des pratiques à forte intensité de combustibles fossiles vers les énergies renouvelables.

Le pacte de Paris sur le climat, qui vient de fêter son cinquième anniversaire, contient un mécanisme permettant aux pays de prendre des engagements encore plus forts.

Pourtant, alors que de nombreux pays en 2020 ont fait la une des journaux pour annoncer des délais plus rapides pour passer à zéro émission nette, une analyse récente a montré que seulement 45 parties (44 pays, plus les 27 États membres de l’UE, considérés comme un seul cibles mises à jour. Cela peut sembler un grand nombre, mais les plus grands émetteurs du monde – les États-Unis, la Chine et l’Inde – étaient visiblement absents de la liste.

Malgré les sombres perspectives mondiales, les experts disent qu’il est possible de mettre les États-Unis sur une trajectoire de réchauffement de 1,5 degré et même de réduire de 70 à 80% des émissions d’ici 2035. Mais parvenir à une décarbonisation rapide nécessite essentiellement «d’électrifier tout», comme l’a rapporté David Roberts pour Vox en 2017: remplacer les technologies qui fonctionnent encore à la combustion, comme les véhicules à essence, et le chauffage et la climatisation au gaz naturel par des alternatives fonctionnant à l’électricité, comme les véhicules électriques et les pompes à chaleur.

L’objectif ultime est de remplacer rapidement toutes les formes d’énergie à forte teneur en carbone par des énergies plus propres.

Le président élu Joe Biden a annoncé son intention de rejoindre l’accord de Paris le premier jour de sa présidence, mais en plus de le rejoindre, les États-Unis devront prendre un engagement plus ambitieux s’ils veulent vraiment diriger les efforts mondiaux contre le changement climatique.