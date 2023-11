Lien social et mortalité dans la biobanque britannique : une analyse de cohorte prospective | Médecine BMC

Statistiques descriptives

Au total, 44 390 (8,8 %) participants avec des données manquantes ont été exclus. Par rapport à ceux disposant de données complètes, les participants pour lesquels les données manquaient étaient plus susceptibles d’être des hommes, plus âgés, issus de milieux ethniques minoritaires, d’avoir été évalués au printemps ou en été (d’avril à septembre), d’être issus de zones plus défavorisées, d’être des fumeurs actuels, d’avoir de faibles niveaux d’activité physique, un IMC plus élevé et des affections à plus long terme (fichier supplémentaire 1 : tableau S2). Après avoir exclu ceux qui ne disposaient pas de données complètes, 458 146 (91,2 %) participants à la UK Biobank ont ​​été inclus dans les analyses principales. L’âge moyen des participants était de 56,5 ans (écart type [SD] 8.1 ; intervalle de 38 à 73), 54,7 % étaient des femmes et 95,5 % étaient d’origine ethnique blanche (tableau 3). En général, par rapport à tous les participants, ceux qui ont signalé une mesure de lien social réduit étaient plus susceptibles d’être issus d’une origine ethnique minoritaire, d’être plus démunis, d’adopter des comportements plus malsains (tabagisme, consommation élevée d’alcool et faibles niveaux d’activité physique), d’avoir un IMC plus élevé et des affections à plus long terme. Parmi ceux qui ont signalé chaque mesure de lien social réduit, il y avait une variation dans le pourcentage de femmes : se sentant souvent seules (62,9 % de femmes), ne participant pas à des activités de groupe hebdomadaires (55,1 % de femmes), vivant seules (58,5 % de femmes), jamais capable de se confier à un proche (40,9% de femmes) et visites d’amis et de famille moins d’une fois par mois (42,0% de femmes). Les valeurs GVIF, calculées pour détecter la multicolinéarité, allaient de 1,00 à 1,16 et étaient bien inférieures au seuil proposé de 10 (fichier supplémentaire 1 : tableau S3) [44]. Cela a réduit le souci de multicolinéarité et renforcé l’argument en faveur de l’inclusion de toutes les mesures de liens sociaux en tant que variables distinctes dans les modèles.

Tableau 3 Caractéristiques descriptives des participants à l’étude par mesures des composantes fonctionnelles et structurelles du lien social

Association avec des résultats néfastes pour la santé

Après un suivi médian de 12,6 ans (IQR 11,9-13,3), il y a eu 33 135 (7,2 %) décès, dont 5 112 (1,1 %) étaient des décès dus à des maladies cardiovasculaires.

Mesures des composantes fonctionnelles – associations indépendantes (RQ1)

Les modèles d’association entre la fréquence de la capacité de se confier à un proche et les résultats ont montré que les participants qui ont déclaré ne jamais pouvoir se confier étaient associés à une mortalité toutes causes confondues et par maladies cardiovasculaires plus élevée par rapport au groupe de référence de ceux qui ont déclaré pouvoir se confier. quotidiennement : HR 1,07 (IC à 95 % 1,03-1,10) et 1,17 (1,09-1,26), respectivement (Tableau 4 et Fig. 1). En effet, pour les deux résultats, il n’y avait pas de différences substantielles dans l’ampleur de l’effet dans toutes les catégories de fréquence en ce qui concerne la capacité à se confier à une personne proche ou à ne jamais pouvoir se confier. Les modèles d’association entre le sentiment de solitude fréquent et les résultats ont montré que, comparés à ceux qui déclaraient ne pas se sentir souvent seuls, ceux qui se sentaient souvent seuls étaient également associés à une mortalité plus élevée, toutes causes confondues, et par maladies cardiovasculaires : HR 1,06 (1,03–1,09) et 1,08 (1,00– 1.16) (Tableau 4 et Fig. 1).

Tableau 4 Modèles d’association entre les mesures des composantes fonctionnelles et la mortalité toutes causes confondues et par maladies cardiovasculaires

Fig. 1 Modèles d’association entre les mesures des composantes fonctionnelles et structurelles et la mortalité toutes causes confondues. Les modèles ont été ajustés en fonction du sexe, de l’origine ethnique, de l’indice de Townsend, du mois d’évaluation, du tabagisme, de l’alcool, de l’activité physique, de l’IMC, du nombre d’affections à long terme et mutuellement pour chacune des mesures des composantes fonctionnelles et structurelles. L’isolement fonctionnel est défini comme le fait de ne jamais pouvoir se confier ou de se sentir souvent seul. Isolement structurel défini comme le fait d’avoir < des visites mensuelles entre amis et membres de la famille ou de ne pas s'engager dans des activités de groupe hebdomadaires ou de vivre seul

Mesures des composantes fonctionnelles – associations et interactions combinées (RQ1)

Les modèles examinant les associations combinées (fichier supplémentaire 1 : tableau S4) et les interactions (fichier supplémentaire 1 : tableau S5) entre la fréquence de la capacité à se confier et le sentiment souvent de solitude face à des problèmes de santé n’ont pas fourni de preuves claires d’une interaction multiplicative ou additive. Balance. Sur la base du modèle de leurs associations indépendantes et mutuellement ajustées dans les deux résultats (Tableau 4), nous avons combiné les deux mesures en une nouvelle variable dichotomique d’isolement fonctionnel, l’isolement étant codé comme signalant soit une inaptitude à se confier, un sentiment de solitude fréquente, soit les deux. Comparés à ceux sans isolement fonctionnel (auto-déclarant capables de se confier au moins tous les 3 mois et pas souvent seuls), les participants en isolement fonctionnel étaient associés à une mortalité toutes causes confondues et par maladies cardiovasculaires plus élevée : HR 1,08 (1,06–1,11) et 1,16 ( 1,09 à 1,23) (Tableau 4 et Fig. 1).

Mesures composantes structurelles – associations indépendantes (RQ2)

Des modèles d’associations entièrement ajustés entre la fréquence des visites aux amis et à la famille et la mortalité toutes causes confondues ont montré que les participants qui déclaraient rendre visite à leurs amis et à leur famille moins d’une fois par mois étaient associés à un risque considérablement plus élevé de mortalité toutes causes confondues : HR (95 % IC) une fois tous les 3 mois et jamais étaient respectivement de 1,11 (1,05 à 1,17) et de 1,39 (1,30 à 1,49) (Tableau 5 et Fig. 1). La même tendance a été observée pour la mortalité due aux maladies cardiovasculaires, mais avec des associations plus fortes et des intervalles de confiance plus larges (Tableau 5). Par rapport à ceux qui ont déclaré participer à une activité de groupe hebdomadaire, ceux qui ont déclaré ne pas participer à une activité de groupe hebdomadaire présentaient une mortalité toutes causes confondues et par maladies cardiovasculaires plus élevée : les HR (IC à 95 %) étaient de 1,13 (1,11-1,16) et de 1,10 (1,04-1,17), respectivement (Tableau 5 et Fig. 1). Les estimations équivalentes pour ceux qui ont déclaré vivre seuls, par rapport à ceux qui vivaient avec au moins une autre personne, étaient de 1,25 (1,22 à 1,29) et de 1,48 (1,38 à 1,57) (tableau 5 et figure 1).

Tableau 5 Modèles d’association entre les mesures des composantes structurelles et la mortalité toutes causes confondues et par maladies cardiovasculaires

Mesures des composantes structurelles – associations et interactions combinées (RQ2)

Fréquence des visites d’amis et de famille et activité de groupe hebdomadaire

Les modèles d’associations combinées entre la fréquence des visites d’amis et de famille et l’activité de groupe hebdomadaire (groupe de référence composé de visites quotidiennes d’amis et de famille et de participation à des activités de groupe hebdomadaires) ont montré une mortalité toutes causes confondues plus élevée associée au fait de ne jamais avoir de visites d’amis ou de famille, que les participants aient déclaré ou non participer à une activité de groupe hebdomadaire (HR 1,50 [1.37–1.64]) ou non (HR 1,49 [1.36–1.65]) (Fig. 2 et fichier supplémentaire 1 : tableau S6). Une tendance similaire était présente pour la mortalité par MCV (Fig. 2 et fichier supplémentaire 1 : Tableau S6). Il y avait un manque de preuves d’une interaction entre les deux expositions de la fréquence des visites aux amis et à la famille (≥ mensuellement versus < mensuellement) et l'activité de groupe hebdomadaire pour la mortalité toutes causes confondues et par MCV (fichier supplémentaire 1 : tableau S7).

Figure 2 Modèles d’associations combinées entre la fréquence des visites d’amis et de famille, l’activité de groupe hebdomadaire ou le fait de vivre seul et la mortalité toutes causes confondues (ACM) ou par MCV (CVDM). Modèles ajustés en fonction du sexe, de l’origine ethnique, de l’indice de Townsend, du mois d’évaluation, du tabagisme, de la consommation d’alcool, du niveau d’activité physique, de l’indice de masse corporelle, du nombre d’affections à long terme et mutuellement pour l’activité de groupe hebdomadaire, la vie seule et l’isolement fonctionnel.

Fréquence des visites des amis et de la famille et vie seule

Les associations combinées entre la fréquence des visites d’amis et de famille et le fait de vivre seul (groupe de référence composé d’amis et de visites familiales quotidiennes et ne vivant pas seul) ont montré que ceux qui ont déclaré vivre seuls avaient des associations nettement plus fortes avec chacun des problèmes de santé à tous les niveaux d’amis et de famille. fréquence des visites (Fig. 2 et fichier supplémentaire 1 : tableau S8). Par exemple, comparé aux visites quotidiennes d’amis et de famille et au fait de ne pas vivre seuls, les taux de mortalité toutes causes confondues pour ceux qui ont déclaré n’avoir jamais reçu de visites d’amis et de famille étaient de 1,33 (1,22 à 1,46) chez ceux qui ne vivaient pas seuls et de 1,77 (1,61 à 1,95) chez ceux qui ne vivaient pas seuls. ceux qui vivent seuls. Les tests d’interaction ont fourni des preuves d’une interaction multiplicative entre la fréquence des visites des amis et de la famille et le fait de vivre seul, toutes causes confondues (HR 1,11). [1.03–1.20]) mais moins pour la mortalité par maladies cardiovasculaires (HR 1,07 [0.90–1.27]) (Fichier supplémentaire 1 : tableau S9). Cependant, les tests suggèrent une interaction additive pour la mortalité par MCV (RERI 0,27 [− 0.01, 0.57]; PA 0,13 [− 0.02, 0.25]; SI 1,35 [0.99, 1.86]). Cela concorde avec les HR nettement plus élevés de mortalité par MCV chez ceux qui n’ont jamais reçu de visites d’amis ou de famille et qui vivent également seuls (HR 2,23). [1.82–2.73]) par rapport à ceux qui n’ont jamais reçu de visites d’amis ou de famille mais qui ne vivent pas seuls (HR 1,49 [1.21–1.84]) (Fichier supplémentaire 1 : tableau S8). Compte tenu des preuves d’interaction, des modèles stratifiés ont été réalisés. L’examen des participants qui ont déclaré ne pas vivre seuls et vivre seuls séparément a montré que l’association relative avec la mortalité toutes causes confondues du fait de ne jamais avoir de visites d’amis ou de famille, par rapport aux visites quotidiennes, était très similaire chez ceux vivant seuls HR (1,40 [1.26–1.55]) comme lorsque la même comparaison a été faite chez ceux qui ne vivent pas seuls (HRs 1,36 [1.24–1.50]) (Fichier supplémentaire 1 : tableau S10). La même tendance a été observée pour la mortalité par MCV (fichier supplémentaire 1 : tableau S10). Cela concorde avec une association indépendante plus forte avec des problèmes de santé liés au fait de ne jamais avoir de visites d’amis ou de famille par rapport au fait de vivre seul (Tableau 5 et Fig. 1).

Activité de groupe hebdomadaire et vie seule

Associations combinées entre l’activité hebdomadaire de groupe et la vie seule (groupe de référence de [yes] participant à des activités de groupe hebdomadaires et ne vivant pas seuls) ont montré que ceux qui déclaraient vivre seuls avaient des associations nettement plus fortes avec chacun des effets néfastes sur la santé, qu’ils participent ou non à des activités de groupe hebdomadaires (fichier supplémentaire 1 : tableau S11). Par exemple, comparé à ceux qui ont déclaré participer à des activités de groupe hebdomadaires et ne pas vivre seuls, les taux de mortalité toutes causes confondues pour ceux qui ont déclaré ne pas avoir d’activité de groupe hebdomadaire étaient de 1,11 (1,08 à 1,14) chez ceux qui ne vivaient pas seuls et de 1,46 (1,40 à 1,52). chez ceux qui vivent seuls. Les tests d’interaction ont fourni des preuves d’une interaction multiplicative entre l’activité de groupe hebdomadaire et le fait de vivre seul pendant…