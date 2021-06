Un LIEN entre les vaccins Covid-19 et une maladie cardiaque rare a été confirmé par un groupe de médecins fournissant des analyses aux Centers for Disease Control and Prevention.

Le groupe de travail Covid-19 Vaccine Safety Technical (VaST) a confirmé que « les données disponibles à ce jour suggèrent une association probable de myocardite » – une inflammation du muscle cardiaque – avec les jabs à base d’ARNm Moderna et Pfizer chez près de 500 jeunes Américains.

Des centaines de jeunes qui ont reçu leurs injections d’ARNm Covid-19 sont plus sensibles aux maladies cardiaques rares, les données prouvent Crédit : EPA

Des maladies cardiaques rares sont liées aux injections de Covid-19 chez les personnes de moins de 30 ans et également chez les hommes Crédit : CDC

« Il semble que les vaccins à ARNm puissent être un nouveau déclencheur de la myocardite, mais ils ont des caractéristiques différentes », a déclaré le Dr Matthew Oster lors d’un panel lors de la réunion du Comité consultatif sur les pratiques de vaccination mercredi, et rapporté pour la première fois par Fox News, citant a publié une diapositive avant la publication d’un rapport.

Au 11 juin, le CDC avait envoyé environ 323 sur un total de 484 rapports préliminaires de personnes de moins de 30 ans qui avaient été piquées, avaient trouvé des cas de myocardite, d’inflammation du muscle cardiaque et également de péricardite qui est une inflammation de la paroi externe du cœur, le sortie signalée.

Parmi ceux-ci, 309 ont été hospitalisés et 295 ont obtenu leur congé.

Neuf patients sont restés admis dans les hôpitaux, dont deux traités en soins intensifs, selon les données.

Sur les 484 rapports préliminaires d’inflammation cardiaque, 323 ont confirmé souffrir de myocardite, d’inflammation du muscle cardiaque et de péricardite qui est une inflammation de la paroi externe du cœur Crédit : Getty Images – Getty

Les cas d’inflammation cardiaque sont minuscules par rapport aux millions de personnes aux États-Unis qui ont reçu un vaccin Crédit : EPA

Le nombre est une fraction par rapport aux 27 millions de coups administrés aux Américains.

Covid lui-même peut induire une inflammation cardiaque, selon les médecins, qui dure parfois plusieurs mois en tant que symptôme d’un long Covid.

Le Dr Tom Shimabukuro, directeur adjoint du Bureau de la sécurité de la vaccination au CDC a souligné que plus de problèmes cardiaques sont rencontrés chez les hommes que chez les femmes.

« Nous observons cela dans les groupes d’âge plus jeunes, principalement chez les adolescents et au début de la vingtaine et l’observons davantage chez les hommes que chez les femmes », a déclaré Shimabukuro.

Les autorités ont noté que 79% des personnes souffrant de problèmes cardiaques guérissaient de douleurs thoraciques, d’essoufflement et de troubles du sommeil.

Les hommes adultes ont également connu un taux d’inflammation cardiaque plus élevé que la normale après avoir reçu leur deuxième injection Pfizer ou Moderna, selon les données du rapport.