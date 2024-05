Lien possible entre tatouages ​​et lymphome révélé dans une nouvelle étude

Une nouvelle étude suédoise révèle que les personnes tatouées ont un risque 21 % plus élevé de développer un lymphome, un type de cancer du sang.

« Il est important de se rappeler que le lymphome est une maladie rare et que nos résultats s’appliquent au niveau du groupe », Christel Nielsen, chercheuse à l’Université de Lund, qui a dirigé l’étude. a déclaré dans un communiqué la semaine dernière. « Les résultats doivent maintenant être vérifiés et approfondis dans d’autres études, et ces recherches sont en cours. »







« On ne peut que supposer qu’un tatouage, quelle que soit sa taille, déclenche une inflammation légère dans le corps, qui à son tour peut déclencher un cancer », a déclaré le chercheur qui a dirigé l’étude. STUDIOS LIGHTFIELD – stock.adobe.com

Pour l’étude, publié dans eClinicalMedicine, 11 905 participants ont été invités à répondre à un questionnaire sur les facteurs liés au mode de vie afin de déterminer s’ils étaient tatoués. Le risque associé à l’exposition aux tatouages ​​semble être plus élevé pour le lymphome diffus à grandes cellules B (un cancer curable à croissance rapide qui prend naissance dans les globules blancs) et le lymphome folliculaire (un cancer incurable à croissance lente).

« Nous savons déjà que lorsque l’encre du tatouage est injectée dans la peau, le corps l’interprète comme quelque chose d’étranger qui ne devrait pas être là et le système immunitaire est activé », a expliqué Nielsen. « Une grande partie de l’encre est évacuée de la peau vers les ganglions lymphatiques où elle se dépose. »

L’équipe de Nielsen a émis l’hypothèse que la taille du tatouage affecterait le risque de lymphome, mais elle a déterminé que ce n’était pas le cas.







Il s’agit de cellules du lymphome de Burkitt, l’un des cancers étudiés dans cette nouvelle étude. Dr_Microbe – stock.adobe.com

« On ne peut que supposer qu’un tatouage, quelle que soit sa taille, déclenche une inflammation légère dans le corps, qui à son tour peut déclencher un cancer », a expliqué Nielsen. « Le tableau est donc plus complexe que nous le pensions initialement. »

Nielsen a déclaré que son étude souligne l’importance de surveiller la composition chimique de l’encre de tatouage. Aux États-Unis, près d’un tiers des adultes ont un tatouage, dont 22 % en ont plusieurs.

La Food and Drug Administration considère les encres de tatouage comme cosmétiques et leurs pigments comme additifs de couleur.

La FDA affirme qu’elle n’a traditionnellement pas réglementé les additifs de couleur dans les pigments de l’encre de tatouage, tandis que les municipalités locales établissent des règles pour les entreprises d’art corporel.

L’équipe de Nielsen envisage de rechercher des liens entre les tatouages ​​et d’autres types de cancer ainsi que d’autres maladies inflammatoires.

Une étude présentée l’année dernière à la réunion annuelle de l’Association américaine pour la recherche sur le cancer trouvé une association potentielle entre avoir plusieurs gros tatouages ​​et le risque de cancers du sang. Le risque était particulièrement élevé pour les personnes tatouées dès leur plus jeune âge.

« Les gens voudront probablement continuer à exprimer leur identité à travers des tatouages, et il est donc très important que nous, en tant que société, puissions garantir que cela est sûr », a déclaré Nielsen. « Pour l’individu, il est bon de savoir que les tatouages ​​peuvent affecter votre santé et que vous devez vous tourner vers votre fournisseur de soins de santé si vous ressentez des symptômes qui, selon vous, pourraient être liés à votre tatouage. »