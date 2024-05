Lien étroit entre la consommation de cannabis chez les adolescents et le risque de psychose

Résumé: Une nouvelle étude révèle une forte association entre la consommation de cannabis chez les adolescents et un risque considérablement accru de développer des troubles psychotiques. Ce risque semble dépendre de l’âge, les adolescents étant particulièrement vulnérables aux effets du cannabis sur leur cerveau en développement. Bien que des recherches plus approfondies soient nécessaires, ces résultats soulèvent des inquiétudes quant à la consommation précoce de cannabis et soulignent l’importance des stratégies de prévention.

Faits marquants:

Les adolescents qui consomment du cannabis sont 11 fois plus susceptibles de développer des troubles psychotiques.

L’association est plus forte à l’adolescence qu’au début de l’âge adulte.

La plupart des adolescents diagnostiqués avec des troubles psychotiques ont des antécédents de consommation de cannabis.

Source: Institut des sciences d’évaluation clinique

Une nouvelle étude publiée dans la revue Médecine Psychologique estime que les adolescents consommant du cannabis courent un risque 11 fois plus élevé de développer un trouble psychotique que les adolescents qui n’en consomment pas.

Cette découverte suggère que l’association entre le cannabis et les troubles psychotiques pourrait être plus forte que ne l’indiquent des recherches antérieures, qui reposaient largement sur des données plus anciennes, lorsque le cannabis était moins puissant qu’aujourd’hui. Pour rappel, la teneur moyenne en THC du cannabis au Canada est passée d’environ 1 % en 1980 à 20 % en 2018.

Parmi les adolescents hospitalisés ou consultés aux urgences pour un trouble psychotique, environ 5 sur 6 avaient déjà déclaré avoir consommé du cannabis. Crédit : Actualités des neurosciences

Des chercheurs de l’Université de Toronto, du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et de l’ICES ont lié les données récentes d’une enquête démographique menée auprès de plus de 11 000 jeunes de l’Ontario, au Canada, aux dossiers d’utilisation des services de santé, notamment les hospitalisations et les services d’urgence. visites et visites ambulatoires.

L’étude est la première à montrer une association dépendante de l’âge entre la consommation autodéclarée de cannabis et le diagnostic ultérieur de troubles psychotiques, ce qui s’ajoute à un nombre croissant de recherches sur les risques pour la santé mentale associés au cannabis.

« Nous avons constaté une association très forte entre la consommation de cannabis et le risque de troubles psychotiques à l’adolescence. Étonnamment, nous n’avons trouvé aucune preuve d’association chez les jeunes adultes », explique l’auteur principal André McDonald, qui a mené l’étude à l’ICES dans le cadre de son doctorat à l’Université de Toronto. McDonald est maintenant chercheur postdoctoral au Centre Peter Boris de recherche sur les toxicomanies et au Centre Michael G. DeGroote pour la recherche sur le cannabis médicinal de l’Université McMaster.

« Ces résultats concordent avec la théorie neurodéveloppementale selon laquelle les adolescents sont particulièrement vulnérables aux effets du cannabis. »

Parmi les adolescents hospitalisés ou consultés aux urgences pour un trouble psychotique, environ 5 sur 6 avaient déjà déclaré avoir consommé du cannabis. McDonald souligne que « la grande majorité des adolescents qui consomment du cannabis ne développeront pas de trouble psychotique, mais selon ces données, la plupart des adolescents chez qui un trouble psychotique est diagnostiqué ont probablement des antécédents de consommation de cannabis ».

Les chercheurs n’ont pas pu exclure complètement une causalité inverse, dans la mesure où des adolescents présentant des symptômes psychotiques pourraient s’être automédicamentés avec du cannabis avant de recevoir un diagnostic clinique. Ils ne pouvaient pas non plus tenir compte de facteurs potentiellement importants tels que la génétique et les antécédents de traumatisme.

Ces limites ne permettent pas d’affirmer avec certitude que la consommation de cannabis chez les adolescents provoque des troubles psychotiques. Les auteurs notent également que leurs estimations ne sont qu’approximatives, ce qui suggère que des études plus approfondies avec des échantillons plus importants sont nécessaires.

Néanmoins, les résultats ajoutent aux inquiétudes concernant la consommation précoce de cannabis, en particulier à la suite de la légalisation.

« À mesure que les produits à base de cannabis commercialisés sont devenus plus largement disponibles et ont une teneur plus élevée en THC, le développement de stratégies de prévention ciblant les adolescents est plus important que jamais », déclare l’auteure principale Susan Bondy, scientifique affiliée à l’ICES et professeure agrégée à l’Université de École de santé publique Dalla Lana de Toronto.

McDonald ajoute : « Les jeunes Canadiens sont parmi les plus gros consommateurs de cannabis au monde. Si nous suivons le principe de précaution, l’essentiel est qu’il faut faire davantage pour prévenir la consommation précoce de cannabis.

À propos de cette psychose et de l’actualité de la recherche CUD

Auteur: Misty Pratt

Source: Institut des sciences d’évaluation clinique

Contact: Misty Pratt – Institut des sciences d’évaluation clinique

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Association dépendante de l’âge entre la consommation de cannabis et le risque de trouble psychotique» d’André McDonald et al. Médecine Psychologique

Abstrait

Association dépendante de l’âge entre la consommation de cannabis et le risque de trouble psychotique

Arrière-plan

La recherche épidémiologique suggère que la consommation de cannabis chez les jeunes est associée à des troubles psychotiques. Cependant, les preuves actuelles reposent en grande partie sur des données du XXe siècle, lorsque le cannabis était nettement moins puissant qu’aujourd’hui.

Méthodes

Nous avons lié les données d’enquêtes basées sur la population de 2009 à 2012 avec les dossiers des services de santé couverts par les soins de santé universels en Ontario, au Canada, jusqu’en 2018. La cohorte comprenait des répondants âgés de 12 à 24 ans au départ sans trouble psychotique antérieur (N = 11 363). Le critère de jugement principal était le nombre de jours précédant la première hospitalisation, la visite à l’urgence ou la visite ambulatoire liée à un trouble psychotique selon les codes de diagnostic validés. En raison des risques non proportionnels, nous avons estimé les rapports de risque par âge au cours de l’adolescence (12 à 19 ans) et du jeune adulte (20 à 33 ans). Les analyses de sensibilité ont exploré des conditions modèles alternatives, notamment la restriction des résultats aux hospitalisations et aux visites à l’urgence pour augmenter la spécificité.

Résultats

Par rapport à l’absence de consommation de cannabis, la consommation de cannabis était associée de manière significative aux troubles psychotiques pendant l’adolescence (aHR = 11,2 ; IC à 95 % 4,6 à 27,3), mais pas au cours du jeune adulte (aHR = 1,3 ; IC à 95 % 0,6 à 2,6). Lorsque nous avons limité les résultats aux hospitalisations et aux visites à l’urgence uniquement, la force de l’association a augmenté nettement au cours de l’adolescence (aHR = 26,7 ; IC à 95 % 7,7 à 92,8) mais n’a pas changé de manière significative au cours du jeune adulte (aHR = 1,8 ; IC à 95 % 0,6 à 92,8). 5.4).

Conclusions

Cette étude fournit de nouvelles preuves d’une association forte mais dépendante de l’âge entre la consommation de cannabis et le risque de trouble psychotique, ce qui est cohérent avec la théorie neurodéveloppementale selon laquelle l’adolescence est une période vulnérable pour consommer du cannabis. La force de l’association au cours de l’adolescence était nettement plus grande que dans les études précédentes, reflétant peut-être l’augmentation récente de la puissance du cannabis.