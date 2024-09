Lien entre la consommation de fruits et légumes et la réduction du risque de fragilité chez les adultes

Une nouvelle étude publiée dans Heliyon indique un lien entre la consommation de fruits et légumes et un risque plus faible de fragilité chez les adultes aux États-Unis. L’étude, utilisant les données de la NHANES 2007-2018, a examiné le régime alimentaire de 13 935 participants adultes pour comprendre l’impact des habitudes alimentaires sur la fragilité, une condition caractérisée par une diminution de la force, de l’endurance et de la mobilité, affectant la qualité de vie globale. Les résultats suggèrent que les fruits et légumes, en particulier ceux des variétés rouges et oranges, jouent un rôle dans la réduction du risque de fragilité.

L’étude a consisté à évaluer l’apport alimentaire au moyen de questionnaires de rappel de 24 heures et à utiliser un modèle d’indice de fragilité qui prend en compte divers indicateurs de santé. Des analyses statistiques ont été menées pour explorer la relation entre la consommation de fruits et légumes et la fragilité dans différents groupes démographiques. Les résultats ont montré une différence notable dans le risque de fragilité entre les personnes ayant une consommation élevée de fruits et légumes par rapport à celles ayant une consommation plus faible, les légumes rouges et oranges tels que les carottes et les poivrons doux étant particulièrement efficaces.

L’analyse a également révélé que la relation entre la consommation de fruits et légumes et le risque de fragilité n’est pas linéaire, ce qui suggère qu’il existe un seuil de consommation optimal qui maximise les bienfaits pour la santé. Fait important, l’étude a révélé que les fruits entiers ont un impact plus significatif sur la réduction du risque de fragilité que les jus de fruits. La recherche souligne l’importance des choix alimentaires dans la gestion et la prévention de la fragilité, soulignant la nécessité de stratégies nutritionnelles adaptées qui tiennent compte des caractéristiques individuelles comme le sexe et l’IMC.

L’étude conclut qu’une augmentation de la consommation de fruits et de légumes, en particulier de fruits entiers et de légumes rouges ou oranges, pourrait être une stratégie clé pour réduire le risque de fragilité chez les adultes aux États-Unis. Des recherches futures sont nécessaires pour explorer plus en détail les mécanismes à l’origine de ces résultats et pour élaborer des recommandations alimentaires ciblées pour la prévention de la fragilité.

Source: Actualités Sciences de la vie médicale