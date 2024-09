Lien entre Arch Manning et General Booty : quel est le lien entre la star du Texas et le QB de l’ULM ?

Arch Manning a le nom de famille le plus célèbre du football universitaire, mais il n’est pas le seul. Les Texas Longhorns de Manning affronteront Louisiana Monroe samedi, et son quarterback porte un nom unique. General Booty, un junior en chemise rouge et transféré d’Oklahoma, jouera face à Manning cette semaine.

En 1993, ils avaient tous les deux un oncle qui était une recrue de premier plan au poste de quarterback. L’oncle d’Arch, Peyton, est bien connu pour avoir eu l’une des carrières les plus prolifiques de la NFL pour un quarterback. Cependant, moins de gens connaissent l’oncle de General, Josh Booty.

Josh a été fortement recruté comme quart-arrière, mais a décidé de devenir professionnel dans le baseball après avoir été sélectionné cinquième au classement général lors du repêchage de la MLB en 1994. Après une courte carrière professionnelle dans le baseball, Josh est allé à l’université et a joué comme quart-arrière pour LSU.

•

Mais le lien est plus profond, car ces deux oncles avaient des frères plus jeunes qui ont fait de belles carrières universitaires. Le frère cadet de Peyton, Eli, était une star à Ole Miss et a remporté deux Super Bowls dans la NFL. Le frère de Josh, John, a joué sous les ordres de Steve Sarkisian, l’entraîneur actuel d’Arch Manning, à l’USC.

Un autre élément qui renforce ce lien est que leurs deux grands-pères étaient quarterbacks dans la Southeastern Conference. Archie Manning a joué à Ole Miss et Johnny Booty à Mississippi State.

Il est intéressant de noter que même si les deux joueurs sont issus de familles de quarterbacks à succès, leurs pères étaient tous deux des aberrants. Ils étaient tous deux receveurs.

Le général Booty parle d’Arch Manning avant le match de cette semaine

Bien qu’il soit amusant d’observer le lien entre ces deux joueurs, le général Booty sait que son équipe a un match difficile cette semaine contre le Texas. Il a commenté Arch Manning et le Texas lors de la conférence de presse cette semaine. Il a déclaré :

« Avec Arch qui fait son premier départ et maintenant que le Texas monte à la première place cette semaine, nous savons qu’il y aura beaucoup de gens qui nous regarderont. Nous sommes tous excités de jouer sur cette scène. Personne ne s’attend vraiment à ce que nous gagnions ou même que nous nous battions. Évidemment, le Texas est un excellent test pour voir jusqu’où nous sommes arrivés. Nous allons tout lâcher. Nous n’avons rien à perdre. »

Alors que Manning a pris le poste de titulaire la semaine dernière après la blessure de Quinn Ewers, le général Booty a été titulaire toute la saison. Il a mené les Warhawks à un bilan de 2-0 après avoir remporté des victoires contre Jackson State et UAB.

Pourquoi n’avez-vous pas aimé ce contenu ? Annuler

Soumettre Cet article vous a-t-il été utile ?







Merci pour vos commentaires

Édité par Krutik Jain