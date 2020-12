La mère en deuil d’un étudiant assassiné dont le corps nu a été retrouvé flottant dans un évent de NSW a demandé à un juge de condamner à nouveau le tueur à perpétuité après avoir admis avoir violé à plusieurs reprises sa fille.

Des vidéos de Derek Barrett agressant sexuellement sa fille bâillonnée et terrifiée se trouvaient sur une clé USB mystérieusement retrouvée dans la main d’une femme atteinte de démence en novembre 2019.

En 2017, l’homme de 32 ans a été emprisonné pendant au moins 34 ans et six mois après avoir admis avoir poignardé à plusieurs reprises l’étudiant Mengmei Leng, dont le corps a été retrouvé dans l’évent de Snapper Point sur la côte centrale en avril 2016.

Derek Barrett a été condamné à 46 ans de prison avec une période de non-libération conditionnelle de 34 ans et six mois pour le meurtre « brutal » de sa nièce Mengmei Leng (tous deux sur la photo)

Me Leng (photo) était un étudiant international qui avait récemment obtenu un diplôme dans une université de Sydney

Il avait admis avoir filmé la nièce de 25 ans de sa femme, alors qu’elle était ligotée et nue, pour sa gratification sexuelle.

Mercredi devant la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, il a plaidé coupable à neuf chefs de voies de fait pour actes d’indécence et d’agression sexuelle aggravée, commis le 22 avril 2016, avant de la poignarder au moins 30 fois.

La déclaration de victime traduite de Tam Mei Zhang, qui n’a pas pu assister à l’audience de condamnation en raison de la pandémie et de ses problèmes physiques, a été publiée jeudi.

«En avril 2016, la mort de Mengmei avait causé une grande douleur à toute ma famille et à moi, une mère célibataire essayant de soutenir sa fille qui est étudiante internationale à Sydney», a-t-elle déclaré.

« Ma mère en bonne santé était si chagrinée qu’elle est également décédée, peu de temps après avoir reçu la nouvelle de la mort de Mengmei.

«Cette double tragédie a porté des coups si durs à ma famille que nous sommes toujours dans une souffrance irrévocable jusqu’à ce jour.

Mme Zhang a dit qu’elle avait ensuite reçu un appel de la police disant qu’ils avaient trouvé la séquence vidéo.

« Lorsque la police m’a dit que le clip vidéo montrait comment mon Mengmei avait été violé de manière dégradante, torturé atrocement et violé brutalement, une vague d’évanouissement s’est immédiatement répandue.

«Comment une mère peut-elle accepter de telles nouvelles? Surtout quand ma Mengmei était une fille si gentille, sensée, filiale et décente! Comme mon cœur se brise!

