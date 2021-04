Costfoto | Barcroft Media via Getty Images

LONDRES – Les émissions de carbone liées à l’énergie sont en passe d’augmenter de près de 5% cette année, selon l’Agence internationale de l’énergie, inversant la majeure partie de la baisse de l’année dernière causée par la pandémie de coronavirus.

Dans le Global Energy Review 2021 de l’AIE, publié mardi, le groupe a déclaré que les émissions mondiales de CO2 liées à l’énergie étaient en passe d’augmenter à 33 milliards de tonnes cette année, en hausse de 1,5 milliard de tonnes par rapport aux niveaux de 2020.

Cela refléterait la plus forte augmentation d’émissions depuis 2010 et la deuxième plus grande augmentation de l’histoire.

« C’est un avertissement terrible que la reprise économique après la crise de Covid est actuellement tout sauf durable pour notre climat », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE, dans le rapport.

« À moins que les gouvernements du monde entier n’agissent rapidement pour commencer à réduire les émissions, nous serons probablement confrontés à une situation encore pire en 2022 », a-t-il ajouté.

Le rapport intervient à un moment où les décideurs politiques subissent une pression croissante pour tenir les promesses faites dans le cadre de l’Accord de Paris.

Le président Joe Biden tiendra un sommet virtuel pour discuter de l’urgence climatique avec des dizaines de dirigeants mondiaux cette semaine, et des discussions mondiales devraient se tenir à Glasgow, en Écosse, début novembre.

Pourtant, alors même que les politiciens et les chefs d’entreprise reconnaissent publiquement la nécessité de passer à une société à faible émission de carbone, les espoirs de limiter le réchauffement climatique – et d’atteindre un objectif mondial crucial – se détériorent rapidement.

Près de 200 pays ont ratifié l’accord de Paris sur le climat lors de la COP21 en 2015, acceptant de limiter l’augmentation de la température moyenne de la planète à « bien en dessous » de 2 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour plafonner la hausse de température à 1,5 degrés Celsius.

Il reste une priorité avant la COP26, même si certains climatologues estiment désormais que l’objectif de 1,5 degrés Celsius est déjà atteint « virtuellement impossible. »

Birol a déclaré que la hausse de cette année serait probablement due à une résurgence de l’utilisation du charbon dans le secteur de l’énergie, avec plus de 80% de la croissance projetée venant d’Asie, menée par la Chine.

La consommation de charbon aux États-Unis et dans l’Union européenne devrait également augmenter en 2021, a déclaré l’AIE, mais restera « bien en deçà » des niveaux d’avant la crise.