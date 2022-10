L’idole d’Hollywood semble méconnaissable après une transformation corporelle spectaculaire pour un nouveau film

Les stars de HOLLYWOOD ne sont pas étrangères à la transformation corporelle au nom d’un bon rôle – mais nous avons dû faire une double prise avec les efforts de cette dernière star.

Un Zac Efron à peine reconnaissable a été aperçu sur le plateau en Louisiane, se promenant juste avec une serviette bleue et une paire de curseurs.

Zac se transforme en lutteur légendaire Kevin Von Erich dans le prochain film The Iron Claw, et a certainement travaillé dur afin de renforcer ses muscles pour ressembler à l’image crachée de son homologue réel.

Regardant à des millions de kilomètres de l’idole adolescent aux cheveux souples que nous l’avons rencontré à l’époque de High School Musical, Zac est de retour dans les affaires après s’être brièvement éloigné de l’écran en faveur de la réalisation de documentaires.

En 2013, Zac a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence après une chute qui lui a fait fermer la mâchoire. En conséquence, certains ont émis l’hypothèse qu’il aurait peut-être subi une chirurgie faciale, ce qu’il a balayé lors d’entretiens.

“Ma mère m’a dit. Je n’ai jamais vraiment lu Internet, donc je m’en fiche”, a-t-il déclaré à Entertainment Tonight à propos des accusations.

“C’était drôle”, a-t-il ajouté. “Ça craint. J’ai failli mourir, mais nous allons bien.

Après le succès de The Greatest Beer Run Ever en 2021, il va maintenant s’attaquer à un drame percutant sur la vie dans l’industrie de la lutte.





The Iron Claw retracera l’histoire tragique de la dynastie de la famille Von Erich et comment ils ont façonné la lutte moderne à partir du travail qu’ils ont commencé dans les années 1960.

Kevin était le seul membre survivant des six fils nés de Fritz Von Erich, un lutteur et promoteur de lutte très influent.

Il sera rejoint à l’écran par Jeremy Allen White, Maura Tierney, Lily James et Harris Dickenson.

Zac devrait ensuite filmer le remake du classique de la comédie romantique des années 90, Three Men and A Baby, et reviendra également pour une série de “Killing Zac Efron”, où il part à l’aventure et fait des cascades dangereuses.

La Méga Agence

Zac se promenait dans une serviette[/caption]

La Méga Agence

L’acteur musclé avait l’air super bronzé alors qu’il se tenait entre les scènes[/caption]

La Méga Agence

L’acteur s’est occupé au téléphone en attendant de commencer le tournage[/caption]