L’idole d’Hollywood, Dev Patel, se souvient d’avoir été appelé le «plus laid», dit que cela lui a coûté cher | Nouvelles des gens

New Delhi: L’idole d’Hollywood, Dev Patel, qui a joué dans des films acclamés par la critique tels que Slumdog Millionaire, Lion, etc., a récemment révélé qu’il était considéré comme le « plus laid » à un moment donné. Il y a des années, alors qu’il était adolescent et jouait dans l’émission britannique Skins, il a exprimé qu’il avait beaucoup de haine pour cette apparition de la part des adeptes de l’émission.

Dans une interview avec le New York Times, il a parlé de son premier rôle en tant qu’Anwar, un adolescent musulman dans un drame pour adolescents britannique. Il a également parlé du fait que les téléspectateurs de l’émission l’ont classé comme le personnage «le plus laid» de l’émission.

Il a dit au NYT : « J’étais un jeune garçon qui fréquentait ces salons de discussion et c’était assez brutal. Il y avait toutes ces listes de qui est le personnage préféré de la série ou qui était le personnage le plus beau, et j’étais toujours le plus laid, le moins attirant. Personne n’aimait Anwar. Cela m’a vraiment touché personnellement. »

Il y avait aussi des avantages à travailler dans la série. Dev a révélé qu’il avait pu acheter un lit pour sa sœur avec l’argent qu’il avait reçu de l’émission.

L’acteur Dev Patel a commencé sa carrière avec le drame britannique pour adolescents Skins en 2007 sans aucune expérience d’acteur. Plus tard, il est devenu célèbre avec le film Slumdog Millionaire de Danny Boyle, acclamé par la critique, alors qu’il n’avait que 19 ans.

Cela a ouvert les portes d’Hollywood à l’acteur et il a joué dans plusieurs films tels que Garfield 2: The Tail of 2 Kitties, Chappie, The Newsroom, The Man Who Knew Infinity et Lion.

Sa sortie la plus récente était le film de David Lowery The Green Knight, qui a été largement apprécié par la critique.