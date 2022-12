L’idole des années 60, Richard Chamberlain, explique pourquoi il a gardé sa sexualité secrète: “Je devais être très prudent”

Après avoir gardé un secret pendant tant d’années à Hollywood, Richard Chamberlain est enfin en paix.

La star des années 60, autrefois favorite des dames, vend aux enchères certains de ses biens les plus précieux. La vente, intitulée “Propriété de la vie et de la carrière de Richard Chamberlain”, fait partie de Julien’s Auctions and Turner Classic Movies’ “Icônes et idoles : Hollywood” qui démarre ce week-end à Beverly Hills, en Californie, et en ligne.

“La vie est vraiment belle”, a déclaré l’acteur à Fox News Digital. “Je suis en quelque sorte à la retraite et je peux… vivre une vie beaucoup plus simple que lorsque je travaillais. Jouer est gratifiant car c’est un travail extrêmement dur… Je peux maintenant m’asseoir et regarder la télévision si je veux, aller au cinéma, avoir dîner avec des amis et simplement s’amuser… c’est très gratifiant.”

Chamberlain, qui a fait pâlir les femmes à travers le pays en tant que rêveur Dr. Kildare dans les années 60, suivi du beau père Ralph dans les années 80, est devenu un homme gay alors qu’il avait près de 70 ans. L’homme de 88 ans a fait la révélation dans un mémoire de 2003 intitulé “Shattered Love”.

Chamberlain a déclaré qu’en tant que leader romantique, cela aurait été “un désastre” et “horrible” pour sa carrière si le public connaissait la vérité.

“J’ai dû être très prudent et très circonspect”, a-t-il déclaré. “Les magazines ont fait beaucoup, beaucoup d’interviews, et ils s’en doutaient. Ils me posaient des questions comme : ‘Quand vas-tu te marier et avoir des enfants ?’ Je disais : “Eh bien, pas encore tout à fait. Je suis terriblement occupé.” J’ai dû faire attention pendant longtemps.”

“C’était inhibant”, a-t-il déclaré. “Mais je m’y suis tellement habitué que c’était juste habituel d’être en quelque sorte prudent et sur ses gardes dans certaines situations. Oui, j’aurais été une personne plus heureuse d’être libre et tout ça. Mais j’avais déjà tellement être heureux. J’étais un acteur qui travaillait, et c’est la principale chose que je voulais dans cette vie.

La star a admis qu’il n’était pas prêt à devenir une idole des jeunes après avoir décroché le rôle principal dans “Dr. Kildare”. L’émission, qui relate les aventures d’un jeune interne en médecine et de son mentor chirurgien, a été diffusée de 1961 à 1966.

“C’est arrivé assez vite”, a-t-il déclaré. “Nous avons commencé à recevoir du courrier de fans à un rythme énorme. Quelque chose comme 12 000 lettres par semaine, ce qui [the network] n’avait jamais vraiment connu auparavant. Même Clark Gable ne recevait pas autant de courrier de fans. Et le studio a bien sûr répondu à tout. Je n’avais ni le temps ni l’énergie. Mais cela m’a fait réaliser qu’il se passait quelque chose qui pourrait être écrasant.”

“Et puis, si jamais nous avions des pauses dans le calendrier de tournage – j’étais sous contrat chez MGM à l’époque – le studio m’enverrait faire de la publicité ou travailler”, a poursuivi Chamberlain. “Parfois, nous rencontrions des foules plutôt enthousiastes. … Les gens faisaient la queue sur des kilomètres juste pour obtenir mon autographe. J’ai pensé:” C’est merveilleux. Je suis très heureux qu’ils veuillent cela. Mais je ne savais pas trop pourquoi ils le voulaient. Cela m’a fait réaliser que le « Dr Kildare » avait fait beaucoup de bruit. »

Chamberlain a déclaré qu’il se sentait libre de partager enfin sa vérité sans crainte de conséquences.

“Pendant que j’écrivais ce livre, je pensais que ce serait un livre philosophique sur la façon de mieux vivre sa vie”, a déclaré Chamberlain. “Mon éditeur m’a dit : ‘Richard, tu dois parler du vrai toi et de l’origine de toutes ces idées philosophiques.’ J’écrivais… et c’était presque comme si un ange entrait dans la pièce. Je n’ai pas vu d’ange, bien sûr. Mais c’était presque comme si cette présence angélique venait poser sa main sur ma tête. Tout est dans mon imagination, mais il y avait une certaine réalité… [I felt that presence say], ‘Richard, tu t’es trompé d’arbre ici. Il n’y a rien, absolument rien de mal avec vous, votre vie et le fait d’être gay. C’est totalement sans rapport avec votre valeur en tant qu’être humain. Abandonnez toute cette peur, abandonnez toute cette dissimulation. Abandonnez-le.'”

“J’ai soudain ressenti au plus profond de mes os la vérité de ce que cet ange me disait”, a-t-il poursuivi. “Je ne prétends pas qu’un ange était vraiment là, mais je me suis senti touché par un ange. Et j’ai soudainement convenu au plus profond de mon cœur et de mes os que … être qui je suis était très bien. Oui, il y avait un sentiment de liberté. … Je savais que tout le monde voudrait parler de mon homosexualité à Hollywood. Et j’étais complètement libre d’en parler avec Barbara Walters, Larry King – tous ces gens. Je n’avais absolument pas peur d’en parler.

Chamberlain a noté qu’il avait de bons souvenirs d’avoir été acteur à Hollywood. Certains des articles clés que les fans peuvent rechercher lors de la prochaine vente aux enchères comprennent des costumes, des souvenirs rares de ses films et émissions de télévision classiques, ainsi que des bijoux et une collection de ses œuvres d’art.

Les faits saillants incluent son Golden Globe Award de 1963 pour “Dr. Kildare” (3 000 $ – 5 000 $), le costume original du “Shogun” des années 1980 (1 000 $ – 2 000 $), ainsi que sa plaque Hollywood Walk of Fame (1 000 $ – 2 000 $).

Il y a aussi des radiographies de “The Thorn Birds” de 1983. Chamberlain a déclaré que lors du tournage de la célèbre mini-série, il ne pouvait pas se souvenir de ses répliques à un moment donné, ce qui l’a frustré et s’est cogné la main sur un chariot de caméra, le cassant.

Pourtant, il n’a aucun regret d’avoir fait partie de la romance torride.

“Ça allait être un film avec Robert Redford, et rien de tout cela ne s’est produit”, a-t-il ri. “Après que ‘Shogun’ soit devenu un énorme succès, ils étaient prêts à me considérer pour le rôle du père Ralph… cela s’est avéré être un coup de chance incroyable… Rachel [Ward] et je m’entendais extrêmement bien. Il y avait des rumeurs selon lesquelles nous ne l’avions pas fait, mais ce n’était que la presse à l’époque. Ils voulaient quelque chose à écrire. Mais nous nous sommes bien entendus. Nous avons eu beaucoup de scènes d’amour, et elle était très aimante et douce dans ces scènes. J’ai pensé, ‘Oh mon dieu, peut-être que je l’excite.’ Mais il s’est avéré qu’elle commençait secrètement une romance avec [co-star] Bryan [Brown], qui jouait son mari dans la pièce. Et ils tombaient amoureux. Alors, j’ai fait semblant qu’elle tombait amoureuse de moi, ce qui a rendu les scènes d’amour encore plus amusantes à jouer.”

Ward et Brown ont dit “oui” en 1983. Le couple est resté en contact avec Chamberlain au fil des ans.

“C’est incroyable que ‘The Thorn Birds’ ait eu autant de succès parce que ce n’est qu’une tragédie après l’autre”, a déclaré Chamberlain. “Si vous y réfléchissez, toutes sortes de choses terribles arrivent aux gens dans cette histoire. Mais d’un autre côté, il y avait cette histoire d’amour très intense jouée par tous ces merveilleux acteurs.”

Chamberlain était également l’original Jason Bourne dans la série de 1988 “The Bourne Identity” face à Jaclyn Smith de la renommée “Charlie’s Angels”. Matt Damon a depuis repris le rôle des films d’action.

“Nous sommes arrivés les premiers”, a ri Chamberlain. “Jaclyn Smith était plus que magnifique et merveilleuse dedans. C’était basé sur un roman extrêmement compliqué, mais nous avions assez de temps, les quatre heures, pour raconter toute l’histoire. Mais quand Matt Damon a fait le premier film ‘Bourne’, ils n’ont fait que avait environ une heure et demie. J’étais très déçu qu’une si grande partie de l’histoire ne puisse pas être racontée. Mais ensuite, dans les films de suivi, j’ai pensé qu’il était tout simplement génial. Mais j’ai pensé que le premier, le nôtre, était mieux.”

Chamberlain ne peut s’empêcher de rayonner en repensant à sa carrière.

“‘Dr. Kildare’ a été la réponse à toutes mes prières, tout ce que j’ai toujours voulu être en tant qu’acteur”, a-t-il déclaré. “Et il est tombé sur mes genoux. Le spectacle a été un succès incroyable dès le début. C’était un travail très dur, mais aussi incroyablement gratifiant. C’était juste une vie merveilleuse.”