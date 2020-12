Salmonella sont un groupe de bactéries qui infecter l’intestin.

Ils vivent dans les intestins des animaux et des humains et sont excrétés par les excréments.

Les humains sont infectés le plus souvent par l’eau ou les aliments contaminés. La contamination est possible si les aliments crus et cuits sont stockés ensemble.

Les symptômes des infections à salmonelles comprennent la diarrhée, des crampes d’estomac et parfois des vomissements et de la fièvre.

En moyenne, il faut entre 12 et 72 heures pour que les symptômes se développent après avoir avalé une dose infectieuse de salmonelle.

Ils durent généralement de quatre à sept jours et la plupart des gens se rétablissent sans traitement.

Mais si vous tombez gravement malade, vous pourriez avoir besoin de soins hospitaliers car la déshydratation causée par la maladie peut mettre votre vie en danger.

Source: Choix du NHS