Lidl a gagné 1,3 million d’acheteurs britanniques à Noël dans un contexte de crise du coût de la vie

Lidl a gagné 1,3 million d’acheteurs britanniques pendant la période de Noël par rapport à un an plus tôt, le supermarché ayant bénéficié de la réduction des dépenses des gens. La chaîne allemande a déclaré que le vendredi avant Noël était sa journée la plus chargée, les ventes ayant augmenté d’un quart par rapport à l’année précédente, les acheteurs ayant quitté les autres supermarchés en plus grand nombre. Les supermarchés discount ont connu de fortes ventes pendant des mois, car les gens préfèrent les articles moins chers dans un contexte d’inflation élevée et de compression des finances des ménages due aux factures d’énergie. Pas de bonus de Noël pour le personnel de Tesco – mais certains reçoivent une boîte de Quality Street Lire la suite Les clients ont transféré 63 millions de livres sterling de dépenses à Lidl depuis d’autres supermarchés au cours du mois précédant le jour de Noël, soit le triple du taux de l’année précédente, selon les données publiées la semaine dernière par Kantar, qui suit la part de marché de l’épicerie. Les mêmes données ont montré que les ventes de Lidl ont augmenté de 24,5 % en glissement annuel au cours des quatre semaines précédant le 25 décembre. La part de marché de Lidl est passée de 6,2 % en janvier 2022 à 7,2 % au cours des trois mois précédant le jour de Noël, selon Kantar. Cela la place juste derrière son concurrent allemand, le discounter Aldi, en tant que sixième plus grande chaîne de supermarchés britannique. Au cours de cette période, les parts de dépenses de Tesco, Sainsbury’s, Asda et Morrisons ont toutes chuté. La crise du coût de la vie a été décrite comme un facteur important à l’origine de ce changement, de nombreux ménages cherchant à négocier à la baisse pour limiter l’effet de la hausse des prix. L’inflation annuelle des prix alimentaires au Royaume-Uni a atteint 13,3 % en décembre, selon le British Retail Consortium – la plus élevée depuis au moins 2005, lorsque ces records ont commencé. Lidl GB compte 28 000 employés et 950 magasins en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. La société appartient au groupe Schwarz, qui compte 360 ​​000 employés et 12 000 magasins dans 31 pays. Ryan McDonnell, directeur général de Lidl GB, a déclaré : “Chaque semaine de l’année, nous voyons de plus en plus de clients franchir nos portes, transférant leurs dépenses vers Lidl depuis les supermarchés traditionnels.” La stratégie de remise était “aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’a jamais été”, a-t-il ajouté. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Lidl agrandit ses entrepôts à Belvedere, dans le Kent, et à Bridgend, dans le sud du Pays de Galles, et ouvre une nouvelle usine à Luton, dans le Hertfordshire, alors qu’elle cherche à continuer à accroître sa part de marché.

La chaîne a déclaré que la tendance negroni sbagliato – où le vin mousseux remplace le gin et l’eau gazeuse dans le negroni classique – a contribué à alimenter les ventes de prosecco.