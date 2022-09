Lidl a dit de détruire les lapins en chocolat dorés après avoir perdu une affaire de droit d’auteur avec Lindt | Nouvelles du monde

Lidl a reçu l’ordre de détruire ses lapins en chocolat après avoir perdu une bataille judiciaire avec Lindt.

L’entreprise suisse avait fait valoir que son lapin de Pâques enveloppé d’or méritait la protection du droit d’auteur d’un produit similaire vendu par le supermarché économique.

La plus haute juridiction de Suisse a accepté et annulé une décision rendue l’année dernière par le tribunal de commerce du pays qui s’était rangé du côté de Lidl.

Il a ordonné que tous les faux lapins soient détruits, mais a suggéré que le chocolat n’avait pas besoin d’être gaspillé et pouvait être fondu pour être utilisé dans d’autres produits.

“La destruction est proportionnée, d’autant plus qu’elle ne signifie pas nécessairement que le chocolat en tant que tel devrait être détruit”, a-t-il déclaré jeudi dans un résumé de son verdict.

Il a déclaré que même s’il existe certaines différences entre les deux produits, il existe toujours un risque de confusion pour les consommateurs.

Le lapin de Lindt a un arc et une cloche rouges, tandis que celui de Lidl a un arc et une cloche verts. La couleur de la feuille est similaire, tout comme les illustrations des caractéristiques.

L’entreprise s’est déjà rendue devant les tribunaux pour protéger sa friandise populaire de Pâques et l’année dernière, un tribunal fédéral allemand a déclaré que l’ombre de l’emballage en or était également protégée.

Ce n’est pas le premier différend juridique « imitateur » à impliquer l’un des grands supermarchés discount, qui modèlent bon nombre de leurs produits de marque propre sur des rivaux établis.

Marques et Spencer conclu un accord avec Aldi plus tôt cette année après avoir affirmé que le gâteau Cuthbert ressemblait trop à son propre Colin the Caterpillar.