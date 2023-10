Lidia touche terre en tant qu’ouragan de catégorie 4 avec des vents de 140 mph près de la station balnéaire de Puerto Vallarta au Mexique.

MEXICO (AP) — L’ouragan Lidia a touché terre mardi soir en tant que tempête « extrêmement dangereuse » de catégorie 4 avec des vents de 220 km/h près de la station balnéaire mexicaine de Puerto Vallarta, sur la côte Pacifique, puis s’est déplacé vers l’intérieur des terres, toujours sous la forme d’un puissant ouragan.

Le Centre national des ouragans des États-Unis a déclaré que l’œil de Lidia semblait avoir atteint la terre près de Las Penitas, dans l’État de Jalisco, à l’ouest du pays. La région est une péninsule peu peuplée.

L’ouragan s’est ensuite déplacé au sud de Puerto Vallarta jusqu’à un point à l’intérieur des terres situé à environ 30 miles (50 kilomètres) à l’est de la station balnéaire et à environ 90 miles (150 km) à l’ouest de la capitale de l’État de Jalisco, Guadalajara.

Lidia est resté un ouragan puissant même après s’être déplacé sur la terre ferme, avec des vents de 105 mph (165 km/h) mardi soir.

Lidia se déplaçait vers l’est-nord-est à environ 28 km/h, et les prévisionnistes prévoyaient qu’il pourrait encore s’agir d’un ouragan de catégorie 1 lorsqu’il frôlait Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique, vers minuit.

Le gouverneur de Jalisco, Enrique Alfaro, a déclaré via la plate-forme X, une heure et demie après que Lidia ait touché terre, que la tempête avait généré « des pluies extraordinaires et des vagues élevées » à divers endroits, mais que jusqu’à présent, aucun blessé ou décès n’avait été signalé.

L’État compte 23 refuges ouverts, a-t-il déclaré. La municipalité de Puerto Vallarta a déclaré que quelques dizaines de personnes s’y étaient rendues dans des refuges.

En 2015, l’ouragan Patricia, un ouragan de catégorie 5, a également touché terre sur la même partie du littoral peu peuplée entre la station balnéaire de Puerto Vallarta et le principal port de Manzanillo.

Lidia devait inonder la région de fortes pluies, et le centre des ouragans a mis en garde contre d’éventuelles crues soudaines.

Le centre prévoit des précipitations totales de 4 à 8 pouces avec des totaux localisés de 12 pouces possibles dans certains endroits de l’État de Nayarit, dans les parties sud de l’État de Sinaloa et dans les zones côtières de Jalisco.

Les autorités locales ont annulé les cours dans les communautés autour de la côte. L’impact attendu survient un jour après que la tempête tropicale Max a frappé la côte sud du Pacifique, à des centaines de kilomètres de là, puis s’est dissipée. Les pluies de Max ont emporté une partie d’une autoroute côtière dans l’État méridional de Guerrero.

