L’idéologie politique est la vraie raison pour laquelle les gens ne sont pas vaccinés, déclare le Dr Peter Hotez

Le Dr Peter Hotez a fait valoir que la vraie raison pour laquelle un certain nombre d’Américains ne se font pas vacciner est leur idéologie politique.

« Ils lient leur allégeance politique à la droite politique, malheureusement. Et nous voyons cela se jouer dans les dix derniers États en termes de couverture vaccinale », qui est la moitié de la couverture observée dans les dix premiers États, a déclaré Hotez , co-directeur du Center for Vaccine Development au Texas Children’s Hospital.

Les dix premiers États ayant les taux les plus élevés de résidents recevant au moins une dose de vaccin Covid-19 ont également choisi le président Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020. Les sondages montrent que plus de 40% des républicains ne prévoient pas de se faire vacciner.

Hotez a déclaré à CNBC « The News with Shepard Smith » que les poussées régionales au cours de l’été dans les États avec des taux de vaccination plus faibles pourraient conduire les Centers for Disease Control and Prevention à demander aux Américains de porter à nouveau des masques.

Le CDC a assoupli les directives relatives aux masques pour les États-Unis jeudi et a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter un masque facial ou de rester à 1,80 mètre des autres dans la plupart des contextes, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur.

Les directives mises à jour ont suscité de nombreuses critiques, mais Hotez a déclaré que c’était parce que les nouvelles directives étaient arrivées plus tôt que prévu.

« Je m’attendais à cela en juin, donc c’est quelques semaines plus tôt », a expliqué Hoetz. « Je pense que ça ira. Mais je pense que les magasins, les entreprises, les universités ont besoin d’un peu de temps pour se rattraper et avoir des discussions internes. »