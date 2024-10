L’identité organique de Duties Studio pour Neural Codex contrecarre la nature « intimidante et robotique » de l’IA

Ces formes fluides se sont répandues dans le logo de la marque, qui s’inspire du nom de la marque du studio. « Neural », faisant référence aux voies du cerveau et « Codex », un clin d’œil aux livres et manuscrits anciens, le design du logo s’inspire des « rainures et crêtes à la surface du cerveau » tout en ressemblant à « un livre aux pages ouvertes ». Quant à la typographie, les deux hommes ont utilisé un empattement appelé Latrik pour affiner la rigueur académique de la marque, en s’inspirant du « matériel scolaire des années 90 et du début des années 2000 ». La police contient cependant quelques petites bizarreries amusantes et une douceur qui « la rend conviviale et accessible, tout en restant à l’aise dans le monde universitaire », ajoute Paul. La couleur est également entrée en jeu en mettant l’accent sur la formalité du noir et blanc, avec de doux dégradés d’orange et de violet chaleureux représentatifs de « la sagesse, l’intuition et la résolution de problèmes… Elle est également communément associée à la créativité et à la magie, ce qui en fait un symbole parfait. pour les capacités époustouflantes de l’IA », déclare Erling.

Pour une plate-forme d’apprentissage destinée aux débutants qui espère également gagner la confiance des universitaires, l’identité illustrée du studio vise à établir Neural Codex comme une voix de premier plan dans le débat sur l’IA, une voix qui touche de nombreux penseurs différents, et pas seulement des experts dans le domaine. de la technologie. Concernant la valeur de l’illustration pour le projet et l’utilisation actuelle de l’IA dans le monde du design, Paul conclut : « L’IA peut reproduire des textures et des looks dessinés à la main, mais il lui manquera potentiellement l’âme et l’expressivité de la main humaine. »