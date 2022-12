L’identité est complexe pour le camp chrétien palestinien du Liban

Commentez cette histoire Commentaire

DBAYEH, Liban – Niché dans les collines au nord de Beyrouth sous un monastère maronite, le seul camp palestinien à majorité chrétienne restant au Liban donne peu d’indices extérieurs sur son identité. Contrairement aux autres camps de réfugiés palestiniens du pays, il n’y a pas de drapeaux ou de slogans politiques affichés dans le camp de Dbayeh. A huis clos, c’est une autre histoire. Lors d’un récent dîner de Noël communautaire pour les résidents âgés, les participants portant des bonnets de Père Noël ont dansé le dabke sur des chansons palestiniennes populaires telles que “Raise the Keffieh”, en faisant tournoyer les foulards palestiniens traditionnels ou en utilisant des serviettes pour les simuler. Un orateur qui a porté un toast à son espoir de célébrer Noël l’année prochaine à Jérusalem dans une « Palestine libre » a suscité des youyous.

Les habitants du camp, fondé en 1956 sur un terrain appartenant au monastère qui le surplombe, ont de bonnes raisons de faire profil bas.

Pendant les 15 années de guerre civile au Liban, la région était un bastion des milices chrétiennes libanaises qui ont combattu l’Organisation de libération de la Palestine. Les deux autres camps palestiniens en zone chrétienne — Jisr al-Basha et Tel al-Zaatar — ont été rasés pendant la guerre par les milices, leurs habitants tués ou dispersés.

Dbayeh a été envahie en 1973 par l’armée libanaise et en 1976 par la milice phalangiste libanaise. De nombreux habitants ont fui. Ceux qui sont restés se sont retrouvés de l’autre côté des lignes de bataille de leurs compatriotes palestiniens, pour la plupart musulmans.

Dans les décennies qui ont suivi la fin de la guerre en 1990, Dbayeh a été largement oublié par le reste des Palestiniens du Liban.

« En raison de la séparation des territoires… entre les quartiers musulmans et les quartiers chrétiens (au Liban), la minorité qui est restée dans le camp (de Dbayeh) a été complètement isolée des autres communautés », a déclaré Anis Mohsen, rédacteur en chef de l’Institut pour la Palestine. Revue arabe trimestrielle des études.

L’histoire de Dbayeh est un exemple extrême de la fragmentation plus large des communautés palestiniennes.

Des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été chassés de chez eux pendant la guerre de 1948 au Moyen-Orient pour la création d’Israël. Aujourd’hui, plusieurs millions de réfugiés palestiniens et leurs descendants sont dispersés à travers la Jordanie, la Syrie et le Liban, ainsi qu’en Cisjordanie et à Gaza, terres capturées par Israël en 1967.

Les Palestiniens sont séparés par des barrières géographiques et politiques, mais les différences religieuses entre chrétiens et musulmans ne sont généralement pas une source de division.

« Nous sommes un seul peuple », a déclaré Antoine Helou, membre du Comité présidentiel supérieur des affaires ecclésiastiques en Palestine et ancien résident de Jisr al-Basha. “Les malheurs que nous avons en tant que Palestiniens sont plus grands que de penser que celui-ci est musulman, celui-ci est chrétien.”

Mais les divisions sectaires de la société libanaise ont marqué la communauté palestinienne.

Youssef Nahme, enseignant à la retraite de 84 ans de Dbayeh, originaire du village aujourd’hui détruit d’al-Bassa dans l’Israël d’aujourd’hui, a rappelé qu’en tant que jeune homme au Liban, il avait des amis dans des camps à majorité musulmane.

Mais, dit-il, « après la guerre civile, ces liens ont été perturbés. Non pas parce qu’ils n’aiment pas nous rendre visite ou que nous n’aimons pas leur rendre visite, mais à cause (de) la société libanaise.

Eid Haddad, 58 ans, a fui Dbayeh avec sa famille après que son frère ait été tué par des combattants phalangistes et après l’invasion du camp en 1976. Il a dit qu’il était difficile de s’intégrer n’importe où.

“Dans le domaine chrétien, nous avons été rejetés parce que nous sommes palestiniens, et dans… le domaine musulman, nous avons été rejetés parce que nous sommes chrétiens”, a-t-il dit.

Certains des habitants de Dbayeh qui ont fui, comme Nahme et sa femme, sont revenus après la fin des combats. D’autres, comme Haddad, ne sont jamais revenus. Aujourd’hui, il vit au Danemark.

“J’aimerais pouvoir y retourner, mais chaque fois que j’y pense, tous (les souvenirs) reviennent”, a-t-il déclaré.

Aujourd’hui, le camp abrite une population d’environ 2 000 personnes, un mélange de réfugiés palestiniens, libanais et syriens. Wissam Kassis, chef d’un comité civil qui sert en quelque sorte d’organe directeur, a déclaré que sur environ 530 familles vivant dans le camp, quelque 230 sont palestiniennes.

Les résidents palestiniens ont déclaré entretenir de bonnes relations avec leurs voisins libanais. Beaucoup se sont mariés et certains ont obtenu la nationalité libanaise. Mais certains Libanais continuent de blâmer les Palestiniens pour la guerre civile dans le pays. Les Palestiniens au Liban n’ont pas le droit de posséder des biens et d’exercer de nombreuses professions.

« Les gens disent : ‘Retournez en Palestine.’ Je dis : ” Renvoyez-nous ” », a déclaré Thérèse Semaan, qui vit dans la maison de deux pièces que sa famille a construite, puis reconstruite en 1990, après avoir été bombardée lors de combats entre des factions libanaises chrétiennes rivales.

Pourtant, Semaan a déclaré: “Nous vivons mieux que les autres camps.”

Le camp reçoit des services limités de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies, qui a été créé il y a des décennies pour aider les réfugiés palestiniens. L’agence gère une clinique et nettoie les rues mais ne gère pas d’école dans le camp. Une école de l’UNRWA dans la banlieue voisine de Beyrouth, Bourj Hammoud, a été fermée en 2013 en raison du faible taux d’inscription – un point sensible parmi les habitants.

Jusqu’à récemment, les relations avec les responsables palestiniens étaient encore plus limitées. Ce n’est qu’en 2016 que Dbayeh a formé son propre comité pour servir d’intermédiaire entre l’agence onusienne et l’ambassade palestinienne et les factions politiques.

Les factions elles-mêmes n’ont pas de présence active à Dbayeh, a déclaré Kassis, et les résidents du camp gardent leurs activités politiques discrètes.

« Par exemple, s’il y a des bombardements (par les forces israéliennes) à Gaza, nous faisons au maximum une veillée de prière », a-t-il dit. “Nous ne sortons pas et ne protestons pas de manière agressive.”

De nombreux Palestiniens musulmans au Liban ignorent l’existence du camp ou considèrent ses habitants avec méfiance, les croyant alignés sur les partis libanais chrétiens de droite qui ont pris le contrôle de la région pendant la guerre. Kassis a reconnu que dans certains cas, c’est vrai, mais a déclaré qu’il s’agissait d’une petite minorité.

“Il y a des gens qui aiment beaucoup la Palestine et d’autres qui ne l’aiment pas, mais c’est un petit pourcentage” de personnes qui se sont alignées sur l’autre côté, a-t-il dit. “Nous nous battons pour créer davantage un sentiment d’appartenance.”

Dans le cadre d’une nouvelle initiative, de jeunes athlètes de Dbayeh jouent au basket et au football aux côtés de ceux d’autres camps palestiniens. Les jeux ont conduit à des liens renouvelés, a déclaré Kassis.

Des groupes communautaires d’autres camps ont commencé à venir à Dbayeh, réparant les rues et distribuant de l’aide et des cadeaux de Noël.

Kholoud Hussein de l’ONG Najda Association, du camp de Bourj al-Barajneh au sud de Beyrouth, a coordonné cette année une série de projets à Dbayeh. « Beaucoup de gens dans d’autres camps ne connaissaient pas Dbayeh », a-t-elle dit, mais maintenant ils commencent à le savoir.

La reconnaissance va dans les deux sens. Rita al-Moussa, 18 ans, de Dbayeh, parle avec un accent libanais, a étudié dans des écoles libanaises et a des amis libanais. En grandissant, elle se sentait peu liée à ses racines palestiniennes, mais maintenant elle joue au football avec un groupe de jeunes femmes des camps de Chatila et Mar Elias à Beyrouth.