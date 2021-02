Les spectateurs ont affirmé que l’identité de Robin du chanteur masqué a été « confirmée » par un indice de couleur évident que les juges ont manqué.

L’identité du chanteur à plumes a fait sensation sur Twitter pour savoir qui est sous le costume brillant et farfelu – certains pensant qu’il pourrait s’agir de Peter Andre ou de Bruno Mars.

Mais après la demi-finale d’hier soir, les fans sont « à 100% » convaincus que la personne derrière le masque est Aston Merrygold de JLS en raison d’un indice révélateur lors de son dernier VT.

Robin a mentionné être « généralement bleu », ce qui a amené Davina McCall à spéculer sur la possibilité que ce soit Lee Ryan de Blue.

Pourtant, les fans de JLS sont sortis en force sur les réseaux sociaux en révélant que le bleu était la couleur d’Aston dans le groupe.

La couleur bleue était un aliment de base tout au long de sa carrière JLS et a influencé ses tenues de tapis rouge, a été utilisée sur la marchandise, y compris leurs préservatifs de marque JLS.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « J’ai pensé cela la semaine dernière mais Aston Merrygold de JLS est Robin car sa couleur était le bleu #TheMaskedSinger ».

«J’avais aujourd’hui des années quand j’ai découvert que JLS avait sa propre couleur de sweat / T-shirts, et qu’Aston était Blue !! #TheMaskedSingerUK #TheMaskedSinger», a écrit un autre.

Un fan a commenté: « il a mentionné le BLEU … Les couleurs de chaque membre JLS … Ils portaient chacun leur propre couleur …. Aston était BLEU » [sic].

il vient de dire qu’il est bleu c’est LITTÉRALEMENT étonnant tous les fans de jls qui connaissent sa voix par cœur depuis 13 ans hurlent aux télévisions #TheMaskedSinger – spoilers de ki🕊wandavision‼ ️ (@ BLCKWlD0W) 6 février 2021

« Il vient de dire qu’il est bleu, c’est LITTÉRALEMENT étonnant que tous les fans de la jls qui connaissent sa voix par cœur depuis 13 ans crient aux télévisions, » [sic} another shared.

The judging panel of Rita Ora, Jonathan Ross, Mo Gilligan and Davina McCall have offered a wide range of guesses about Robin from boxer Amir Khan, fitness instructor Joe Wicks and even EastEnders star Dean Gaffney.

Yet, many fans have suspected Aston could be behind Robin’s mask thanks to several specific clues.

Some have pointed out that his performance of Rockin Robin on the show was a hint at Aston’s performance of the same song on Stars in Their Eyes as a child.

A reference to flipping pancakes could be hinting at Aston previously being a chef on children’s TV.

And one eagle-eyed viewer even noticed what could be a tattoo on Robin’s arm, very similar to Aston’s.