SAUSAGE a été l’identité de The Masked Singer la plus disputée de cette série, avec Stacey Solomon et Sheridan Smith les deux noms les plus liés au costume.

Cependant, un fan passionné de Joss Stone a mis à nu TOUS les indices révélateurs qui confirment que le chanteur de 33 ans est réellement derrière le masque.

Matt aux yeux d’aigle spécule depuis longtemps que la beauté blonde est derrière le masque et prend régulièrement à sa page TikTok pour souligner des indices plus évidents.

Dans une courte vidéo, Matt commence par analyser la bande-annonce vidéo du personnage – avec le premier indice une variété de drapeaux décorant la porte de sa caravane – avec le fan soulignant que Joss « a fait une tournée mondiale de 200 arrêts ».

Sausage dit ensuite que les juges ont déjà prononcé son nom lors de la compétition, car Matt souligne que Jonathan Ross a déjà deviné qu’Arlequin était Joss.

Une autre référence était Sausage disant qu’ils se sentaient «jeunes de cœur» – ce qui est le titre de l’un des morceaux du chanteur, et un autre clip a vu des masques sur une coiffeuse.

Matt explique: « Nous étions tous concentrés sur les masques qui peuvent indiquer le jeu, ce que fait Joss, mais vous avez tous raté les bâtons littéraux qui brûlent par eux. »

Il a terminé cette vidéo avec un clip du chant de Joss associé à Sausage dans la série – les deux sonnant remarquablement similaires.

Peu de temps après, l’utilisateur de TikTok a republié un commentaire d’un adepte qui avait écrit: « Joss a posté sur son Instagram fin septembre et octobre en train de cuisiner avec sa grand-mère et sa sœur, donc elle était deffo au Royaume-Uni. »

Matt a répondu: « CECI EST UNE PERCEPTION. Le seul doute venait du fait qu’elle n’était peut-être pas là, tu as raison! »

Josss, qui a accouché plus tôt ce mois-ci, est née à Douvres mais vit maintenant dans les Caraïbes, bien que sa famille soit restée au Royaume-Uni.

The Masked Singer’s Sausage interprète I Will Survive de Gloria Gaynor

Le superfan a ensuite déterré un vieux live Facebook de Joss taquinant un engagement de travail top secret.

Elle a déclaré aux fans à l’époque: « J’ai raté les derniers dimanches et un jour je vais vous expliquer pourquoi. »

Une boîte à outils rose a également été montrée dans une vidéo, Joss révélant en 2015 qu’elle en avait une – ainsi qu’un camping-car.

Un autre indice a mentionné que Sausage « ressemble à un cheval », ce qui pourrait être lié à Joss jouant Anne of Cleves dans le drame télévisé Les Tudors – avec le personnage historique souvent décrit comme ressemblant à l’animal.

De plus, un papier sur le thème des serpents et des échelles a été repéré dans une vidéo, qui est le titre d’une autre de ses chansons.

L’identité de Sausage sera enfin confirmée lors de la finale de The Masked Singer de demain soir, où Robin et Badger seront également démasqués.