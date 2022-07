L’identité de la mystérieuse femme rousse de Johnny Depp révélée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’identité de la mystérieuse femme rousse de Johnny Depp a été révélée.

La femme est simplement “un membre du personnel” travaillant sur le prochain film de Depp, “Jeanne du Barry”, a déclaré une source proche du dossier à Fox News Digital. Le film marquera la première apparition de l’acteur sur grand écran après sa bataille juridique avec son ex-femme Amber Heard.

Des photos de Depp avec la femme rousse ont fait surface avant sa performance au Umbria Jazz Festival en Italie, suscitant des spéculations selon lesquelles la star de “Pirates des Caraïbes” avait noué une nouvelle relation amoureuse. Cependant, cela ne semble pas être le cas.

“Elle est son professeur de français et il n’y a aucun lien amoureux”, a expliqué la source.

L’AVOCAT DE JOHNNY DEPP, CAMILLE VASQUEZ, APPELLE LES RUMEURS D’AMOUR “SEXISTES”, DIT QU’ELLE EST “TRÈS HEUREUSE” DANS SA RELATION

Depp jouera le rôle de Louis XV dans le film, qui est actuellement en pré-production, selon IMDB. “Jeanne du Barry” suivra la vie de Jeanne Bécu, dernière maîtresse officielle de Louis XV.

Les acteurs Pierre Richard, Noémie Lvovsky et Maïwenn sont également attachés au projet.

Les gens n’ont pas tardé à spéculer sur la vie amoureuse de Depp après sa bataille juridique très médiatisée contre Heard.

Plus récemment, des rumeurs ont fait surface selon lesquelles l’acteur sortait avec son avocat. Camille Vasquez a mis fin aux rumeurs et a révélé qu’elle avait un petit ami – qui n’est pas Depp.

“Je suppose que cela vient avec le fait d’être une femme qui ne fait que son travail”, avait précédemment déclaré l’avocate au magazine People.

“C’est décevant que certains points de vente aient en quelque sorte couru avec ça ou aient dit que mes interactions avec Johnny – qui est un ami et que je connais et représente depuis quatre ans et demi maintenant – que mes interactions étaient de quelque manière que ce soit inappropriées ou non professionnel. C’est décevant à entendre.

“Je me soucie très profondément de mes clients, et nous sommes évidemment devenus proches”, a-t-elle poursuivi. “Mais quand je dis nous, je veux dire toute l’équipe, et bien sûr cela inclut Johnny. Et je suis cubain et colombien. Je suis tactile. Que voulez-vous que je dise ? Je serre tout le monde dans mes bras. Et je suis pas honte de ça.”

Vasquez a aidé Depp à gagner son procès en diffamation contre Heard. L’acteur avait poursuivi l’actrice pour diffamation pour un éditorial qu’elle avait écrit dans le Washington Post en 2018. Depp a soutenu qu’il avait été diffamé bien qu’il n’ait pas été nommé dans l’article.