L’identité de Jack l’Éventreur « révélé » – chercheur — RT World News

Un enquêteur descendant d’un policier qui a enquêté sur les meurtres prétend avoir des preuves indiquant le coupable

Jack l’éventreur, le meurtrier qui a terrorisé le Londres victorien et n’a jamais été arrêté, était un fabricant de cigares épileptique qui a sombré dans l’alcoolisme et la folie après qu’une blessure lui ait coûté son travail, a affirmé la chercheuse Sarah Bax Horton au Sunday Telegraph.

Des preuves récemment découvertes de « caractéristiques physiques distinctives » désigne un homme nommé Hyam Hyams comme le tueur, Bax Horton, qui descend d’un sergent de police qui a travaillé sur les meurtres non résolus, a déclaré au point de vente alors qu’elle taquinait son prochain livre, « One-Armed Jack: Uncovering the Real Jack the Ripper » .

Les dossiers médicaux de Hyams, obtenus auprès de « diverses infirmeries et asiles », correspondait aux descriptions des témoins d’un homme d’une trentaine d’années de taille moyenne et de corpulence avec un bras raide, des genoux fléchis et une démarche irrégulière, a-t-elle expliqué. Le dossier de Hyams mentionne une blessure qui l’a empêché de « plier ou étendre » son bras gauche ainsi qu’une incapacité à redresser ses genoux qui a entraîné une démarche asymétrique et traînante du pied, qui, selon Bax Horton, a été causée par « quelques lésions cérébrales à la suite de son épilepsie. »















Hyams était devenu habile avec un couteau au cours de son travail de fabricant de cigares, mais son épilepsie et son alcoolisme l’ont fait entrer et sortir d’asiles psychiatriques et son état a rapidement décliné après qu’un accident l’a rendu incapable de travailler, selon Bax Horton. recherche. Il a attaqué sa femme à plusieurs reprises, convaincu qu’elle trichait, et a finalement été arrêté après avoir pris un couteau à elle et à sa mère.

Il est devenu particulièrement violent à la suite de crises d’épilepsie, selon ses archives, et c’est alors qu’il aurait commis les meurtres pour lesquels Jack l’Éventreur reste un nom connu – au moins cinq femmes, toutes prostituées ou mendiantes, brutalement lacérées et mutilées dans et autour Whitechapel pendant une période de trois mois en 1888. Alors que plusieurs lettres de provocation prétendant être écrites par le tueur – certaines accompagnées de parties du corps, dont la moitié d’un rein humain – ont été envoyées à la police pendant cette période, on ne sait pas si certaines étaient réellement écrit par l’individu responsable des meurtres.

Il n’y a plus eu de meurtres de Jack l’Éventreur après que Hyams a été récupéré comme « fou errant » par la police et interné dans un asile d’aliénés en 1889, a souligné Bax Horton. Il y mourut en 1913.

Les meurtres de Whitechapel n’ont jamais été résolus, bien que la police aurait interrogé plus de 2 000 personnes et enquêté sur plus de 300 suspects. Encore plus d’un siècle plus tard, Bax Horton mentionne une « longue liste » de 100 coupables possibles qui reste ouverte et peu susceptible d’être réduite par d’autres recherches, étant donné que tous les dossiers de police de l’époque ont été détruits lors des attentats à la bombe de la Seconde Guerre mondiale.