L’identité de Cristiano Ronaldo vérifiée par un agent de sécurité avant le match de l’Euro 2020 contre la Hongrie

Le Portugal, champion en titre, se retrouve dans un groupe difficile à Euro 2020, matraqué avec la France, l’Allemagne et la Hongrie dans le groupe F, qui est le groupe de la mort de ce tournoi. Le Portugal, champion de l’UEFA Nations League, a donné le coup d’envoi à la défense de son titre mardi à Budapest, en Hongrie, en affrontant l’équipe locale à la Puskas Arena. Le Portugal a remporté le match assez confortablement à la fin et Cristiano Ronaldo Cependant, avant le match, le capitaine portugais a fait face à une situation délicate car il a été arrêté par un responsable de la sécurité pour faire vérifier son identité avant le match.

Alors qu’il se dirigeait vers les vestiaires du Portugal, un responsable du stade a arrêté Ronaldo et a correctement examiné les références du tournoi de l’un des visages les plus reconnus au monde dans une vidéo qui est devenue virale.

L’officiel a soigneusement vérifié les deux côtés de la lanière et a ensuite autorisé la superstar portugaise à entrer à l’intérieur. Ronaldo était également très poli et s’est dûment conformé et a haussé un peu les sourcils en marchant.

Dans le match, le joueur de 36 ans a écrit l’histoire en devenant le meilleur buteur de tous les temps de l’histoire du Championnat d’Europe après être rentré chez lui depuis le point de penalty pour donner à son équipe une avance de deux buts contre la Hongrie.

L’attaquant talismanique a ensuite ajouté un autre à son décompte après avoir dansé devant le gardien hongrois Peter Gulasci pour marquer dans les dernières minutes du match. Il compte désormais 106 buts au total pour son pays, ce qui ne lui laisse qu’à trois buts d’égaler le record international de tous les temps de 109 buts détenu par l’Iranien Ali Daei.

Ronaldo a battu le record précédemment établi par le Français Michel Platini. Le Roi, comme Platini l’appelait avec amour par ses fans, a marqué tous ces buts lors de la campagne triomphale de la France à l’Euro à domicile en 1984. Les buts de Ronaldo ont cependant été marqués au cours de quatre championnats d’Europe. Il a marqué deux buts à l’Euro 2004 lorsque le Portugal a perdu en finale contre la Grèce en tant qu’hôte, puis en a ajouté un en 2008, trois en 2012 et trois autres lorsque la Selecao a remporté le trophée en 2016.

Ce n’est pas la première fois cette semaine que Ronaldo est dans les nouvelles pour quelque chose qu’il a fait en dehors du terrain, son acte de retirer des bouteilles de Coca-Cola lors de la conférence de presse est également devenu viral et cela a coûté au entreprise une fortune.

