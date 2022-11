L’identité culturelle peut-elle être définie par la nourriture ?

“La nourriture que votre grand-mère cuisinait, que tout le monde cuisinait – tout à coup, elle s’appelle autre chose”, a déclaré Johari. « C’est pratique pour les gens de dire : ‘Tout est partagé.’ Bien sûr, c’est partagé, mais s’il vous plaît, donnez la reconnaissance là où c’est dû.

A L’AUBE, DES Crêtes Sud, la ville était un jeu de dominos sur un ciel d’orange fumé. Une passerelle en acier zigzaguait et courbait à travers la forêt, facilitant le chemin pour les humains. Pas une feuille ne reposait sur la grille sous les pieds, qui semblait avoir été rangée par des mains invisibles. Les cigales hurlaient régulièrement. La présence de la nature, doucement apprivoisée, rappelait que Singapour n’a pratiquement pas d’agriculture à proprement parler et doit dépendre fortement des importations ; la nourriture locale est, par nécessité, faite avec des ingrédients non locaux. Néanmoins, la nourriture est l’une des caractéristiques de Singapour, une autre des contradictions du pays.

Dans quelle mesure l’identité repose-t-elle sur notre façon de manger ? Pour les Peranakans, la cuisine était centrale mais, comme l’identité Peranakan elle-même, non cohérente et en constante évolution. Le jour où j’ai mangé chez Baba Charlie, Tan s’est souvenu d’un ragoût de saucisses polonaises qui apparaissait parfois au menu et dont on lui avait dit qu’il s’agissait d’une recette d’un client étranger. À Kampong Gelam, Johari a plaisanté en disant que la façon de faire un plat Peranakan était d’ajouter du porc, que les Malais, qui sont pour la plupart musulmans, ne mangent pas. Mais chez True Blue Cuisine, près du musée Peranakan et du parc Fort Canning, la cuisine n’utilise ni porc ni saindoux pour être plus accueillante pour les musulmans. Quelques restaurants Peranakan ont même commencé à faire du ngoh hiang et du kueh pie tee avec de la viande végétale de marque Impossible.

Importait-il que certains des meilleurs plats peranakans que j’avais aient été préparés par des non-Peranakans, comme chez Peter Lee, où les recettes de sa mère sont préparées par le cuisinier philippin de la famille ? Les femmes peranakan ont toujours été les gardiennes de la cuisine, a expliqué Tan, mais il n’a pas toujours été considéré comme approprié pour elles de travailler à l’extérieur de la maison (bien que certaines, pour des raisons financières, aient dû le faire). Ainsi, un certain nombre des premiers restaurants Peranakan à Singapour étaient gérés par des migrants de l’île de Hainan dans la mer de Chine méridionale qui, à leur arrivée à Singapour, ont trouvé du travail comme soi-disant garçons de cuisine dans les maisons Peranakan, jusqu’à ce qu’ils obtiennent le titre. chongpo (du Hokkien pour « chef »). Jenny Yap, 56 ans, dirige le plus ancien restaurant Peranakan de la ville, Guan Hoe Soon, qui a été ouvert par son grand-père Yap Chee Quee sur Joo Chiat Road en 1953. Sur le mur, un article de journal encadré rapporte que Lee Kuan Yew avait l’habitude d’envoyer un chauffeur pour ramasser ses plats préférés, parmi lesquels otak otak, des tranches de pâte de poisson cuites à la vapeur dans des feuilles de bananier à la texture merveilleusement dense mais souple des tamales mexicains; chap chye, chou braisé au champignon noir et crevettes séchées dans du tau cheo (pâte de soja jaune), sauce soja et sucre ; et, bien sûr, ayam buah keluak.

Un soir, j’ai dîné avec Anastasia Tjendri-Liew, 75 ans, la centrale d’origine indonésienne à l’origine de l’empire de la boulangerie Bengawan Solo, qui est apprécié pour son kueh lapis au beurre presque onctueux, un gâteau composé de plusieurs couches minces, cuites une par une, et kueh salat, crème pâtissière pandan au lait de coco sur riz gluant moelleux, légèrement salé pour résister à la douceur, et bleu marbré de fleurs de pois papillon infusées ; pour les petites tartes feuilletées à l’ananas qui ont hâte de s’effriter et les gâteaux en mousseline comme le sucre tricotés autour de l’air. Plusieurs Peranakans à qui j’ai parlé ont décrit Bengawan Solo comme une boulangerie Peranakan, et l’une d’entre elles a même insisté sur le fait que Tjendri-Liew elle-même était Peranakan – mais elle m’a dit qu’elle était ethniquement chinoise.

Malcolm Lee, 38 ans, est l’un des chefs de Peranakan à avoir acquis une stature internationale. Il est à l’origine de Candlenut et du nouveau Pangium à prix fixe encore plus ambitieux (après l’arbre edule Pangium), qui a ouvert ses portes en juin au Jardin botanique. Le Candlenut, âgé de 12 ans, est un espace plus chaleureux et plus détendu, avec des carreaux de faïence Art Nouveau, des lanternes géantes en paille suspendues en hauteur et un menu Peranakan plutôt familier. Pangium est austère, voire dévot : Certains plats sont classiques mais réinventés de l’intérieur, comme le ngoh hiang incrusté d’ormeau ou le pang susi, une brioche de Noël sucrée de la tradition Kristang, ici réalisée avec une cachette de porc ibérique et de melon d’hiver confit. Chaque offre nécessite une explication des processus culinaires si longue et détaillée (à un moment donné, je crois avoir entendu l’expression “52 étapes”), j’ai commencé à craindre que le prix du menu dégustation – 180 $ par personne – soit trop bas ; qu’il n’y aurait aucun moyen pour le restaurant de supporter le coût d’une telle main-d’œuvre.

La dernière bouchée du repas était un bonbon noir, une goutte de nuit sur l’assiette blanche, avec un petit coup de feuille d’or pour capter la lumière. Au début, cela semblait évident. Chocolat, caramel salé, piment — et puis quelque chose de plus sombre, de plus turbulent, presque amer, indéfinissable. Buah keluak, nous nous retrouvons.