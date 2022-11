L’identification des électeurs passe au Nebraska alors que les États règlent les bulletins de vote – Shaw Local

Les résidents du Nebraska ont approuvé une nouvelle exigence d’identification avec photo pour les futures élections, les électeurs de plusieurs États ayant décidé de mesures susceptibles d’affecter la manière dont les bulletins de vote sont déposés lors de la prochaine élection présidentielle.

Les mesures liées au vote faisaient partie de plus de 130 propositions d’État apparaissant sur les bulletins de vote, abordant des questions litigieuses telles que l’avortement, les impôts, la politique en matière de drogue et la législation du travail.

À l’approche des élections de mardi, environ les deux tiers des États exigeaient déjà une forme d’identification pour voter, bien que tous n’exigent pas une pièce d’identité avec photo. Le Nebraska faisait partie des États sans obligation d’identification, même si les républicains avaient essayé pendant des années d’en adopter une à l’Assemblée législative.

La mesure d’identité avec photo a finalement été votée cette année grâce à une campagne de pétition financée par Marlene Ricketts, la mère du gouverneur républicain à durée limitée Pete Ricketts. Il a déclaré que les élections de 2020 avaient révélé que “les gens s’inquiétaient de l’intégrité de nos systèmes de vote”, bien qu’il n’y ait aucune preuve de fraude généralisée.

Alors que les Nébraskiens ont opté pour des règles de vote plus strictes, les habitants de l’Arkansas ont rejeté un projet d’amendement constitutionnel qui aurait rendu plus difficile l’approbation des futures initiatives de vote. La mesure aurait exigé un seuil de 60%, au lieu d’une majorité simple, pour adopter les initiatives citoyennes et les amendements constitutionnels.

Les électeurs du Dakota du Sud ont rejeté une mesure similaire plus tôt cette année, et les électeurs de l’Arizona ont également décidé mardi s’il fallait exiger un seuil de 60% pour approuver les futures initiatives de vote contenant des augmentations d’impôts.

Les électeurs de l’Alabama ont approuvé mardi un amendement constitutionnel exigeant que les futures modifications de la loi électorale entrent en vigueur au moins six mois avant une élection générale.

Les électeurs de l’Ohio ont approuvé à une écrasante majorité un amendement constitutionnel interdisant aux citoyens non américains de voter aux élections locales, devenant ainsi le septième État à le faire. La mesure défendue par le chef des élections républicaines de l’État répondait à un effort visant à étendre le vote des non-citoyens dans un petit village de l’Ohio, ainsi qu’aux efforts qui se multipliaient dans les grandes villes, telles que New York et San Francisco.

Les électeurs du Connecticut ont approuvé une mesure visant à élargir l’accès au vote. Après avoir rejeté une mesure de vote anticipé en 2014, les électeurs ont adopté mardi un amendement constitutionnel autorisant l’Assemblée générale dirigée par les démocrates à créer une loi sur le vote anticipé. Cela laisserait l’Alabama, le Mississippi et le New Hampshire comme les seuls États sans période de vote anticipé en personne disponible pour tous les électeurs, selon la Conférence nationale des législatures des États.

Les électeurs du Michigan soutenaient une initiative de grande envergure soutenue par des défenseurs du droit de vote. Il élargirait les options de vote anticipé, exigerait un affranchissement de retour financé par l’État et des boîtes de dépôt pour les bulletins de vote par correspondance et préciserait que le Conseil des solliciteurs d’État n’a qu’une obligation «de bureau, non discrétionnaire» de certifier les résultats des élections. La proposition pourrait également anticiper les tentatives républicaines de resserrer les lois sur l’identification avec photo en modifiant la constitution de l’État pour inclure l’alternative actuelle consistant à signer un affidavit.

Les votes étaient toujours comptés pour une mesure de l’Arizona qui renforcerait une loi existante sur la photo d’identité pour le vote en personne en éliminant une alternative consistant à fournir deux documents portant le nom et l’adresse d’une personne. Les personnes votant par courrier – la grande majorité en Arizona – devraient indiquer leur date de naissance et soit leur numéro de permis de conduire, un numéro d’identification d’État ou les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale.

Un amendement proposé à la Constitution du Nevada adopterait une élection primaire ouverte pour faire avancer les cinq premiers votants. Le vote préférentiel serait alors utilisé pour déterminer le vainqueur de l’élection générale. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité au premier décompte, les votes du dernier candidat seraient réaffectés aux prochaines préférences des électeurs jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité. Des systèmes similaires existent déjà pour certaines élections dans le Maine et en Alaska. Mais la mesure du Nevada, si elle est approuvée cette année, nécessiterait une deuxième approbation en 2024 pour prendre effet.

Dans d’autres questions de vote, les électeurs de l’Illinois et du Tennessee évoluaient dans des directions opposées sur les politiques du travail. Alors que les résidents de l’Illinois étaient en faveur d’un droit constitutionnel proposé à la négociation collective, les électeurs du Tennessee ont adopté un amendement constitutionnel interdisant aux contrats de travail d’exiger des cotisations syndicales.

Les politiques sur les armes à feu ont également suscité des approches contrastées dans les États. Les électeurs de l’Iowa ont approuvé une mesure inscrivant le droit de porter des armes dans la constitution de l’État. Les électeurs de l’Oregon, quant à eux, décidaient de restreindre les droits d’armes à feu en interdisant les chargeurs capables de contenir plus de 10 cartouches et en exigeant une formation à la sécurité et un permis d’achat d’armes à feu.

Les électeurs de l’Alabama, du Tennessee et du Vermont ont tous approuvé des mesures constitutionnelles contre l’esclavage et la servitude involontaire, dans l’intention de mettre fin à la possibilité que cela soit utilisé comme sanction pénale.

Les soins de santé figuraient également sur le bulletin de vote dans certains États. Une mesure de l’Oregon créerait un droit constitutionnel à des soins de santé abordables et obligerait l’État à en garantir l’accès. Une mesure dans le Dakota du Sud étendrait la couverture de Medicaid aux adultes en vertu de la loi fédérale sur les soins de santé promulguée il y a plus de dix ans sous l’ancien président Barack Obama.

La Californie, comme c’est souvent le cas, a accueilli la bataille électorale la plus chère du pays. Des centaines de millions de dollars ont été versés dans les campagnes de deux initiatives concurrentes pour légaliser les paris sportifs – l’une soutenue par de riches tribus amérindiennes et l’autre par des sociétés de jeux en ligne et des tribus moins aisées. Les deux ont été battus par les électeurs.

La rédactrice de l’Associated Press, Julie Carr Smyth, a contribué à ce rapport.