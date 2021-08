L’identification de l’électeur est raciste, mais ce n’est pas le cas ? Fureur contre le laissez-passer vaccinal de New York qui discrimine VRAIMENT les Noirs américains – RT USA News

Alors que le laissez-passer de vaccination Covid-19 de la ville de New York a été adopté par les mêmes personnes qui ont dénoncé les exigences d’identification des électeurs comme racistes, les critiques ont souligné que cela nuirait de manière disproportionnée aux Afro-Américains. Cela ne semblait pas avoir d’importance.

Les résidents de la ville américaine la plus peuplée devront présenter une pièce d’identité de vaccination – surnommée « Key to NYC Pass » – pour manger dans les restaurants, aller à la salle de sport ou entrer dans des lieux de divertissement intérieurs de toutes sortes, a annoncé le maire Bill de Blasio le Mardi.





La carte de vaccination de De Blasio est le premier mandat de ce type aux États-Unis. Cela survient seulement un jour après que le gouverneur Andrew Cuomo a appelé les entreprises privées à discriminer les non vaccinés afin d’inciter les New-Yorkais à obtenir le jab.

Alors qu’une grande partie de l’indignation de mardi s’est concentrée sur les nouvelles des irrégularités sexuelles présumées de Cuomo avec le personnel féminin – annoncées par le procureur général de l’État Letitia James, mais sans inculpation pénale – plus de quelques critiques ont souligné que le maire et le gouverneur soutenaient un mandat plus lourd que d’exiger une pièce d’identité pour voter – ce que leurs confrères démocrates ont dénoncé comme raciste.

Le journaliste indépendant Michael Tracey a souligné les statistiques de vaccination – montrant que seulement 38% des Afro-Américains de New York ont ​​été immunisés contre le coronavirus – pour énoncer une évidence : la politique aurait un impact racialement disparate.

En regardant ces chiffres, il semble impossible de contester que la prochaine politique de « mandat vaccinal » de NYC aura un impact racialement disparate. Est-ce toujours la norme principale selon laquelle une politique doit être jugée, ou non? https://t.co/4kl4JjunBg – Michael Tracey (@mtracey) 3 août 2021

Pourtant, les libéraux de la ville applaudissaient la politique, il ajoutée, bien qu’il viole la seule norme qui les intéresse normalement.

Interrogée à ce sujet mardi après-midi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’objectif de l’administration Biden était de « combler cet écart d’équité » – quoi que cela signifie réellement – ​​mais a ajouté que les villes et les communautés locales « devrait être en mesure de prendre des mesures pour inciter davantage de personnes à se faire vacciner », approuvant implicitement le mandat de de Blasio.

.@DailyCaller‘s @ShelbyTalcott demande à Jen Psaki si le WH est « préoccupé… que les fardeaux imposés par les gouvernements et les entreprises comme cette preuve de vaccination de la ville de New York vont peser le plus lourd sur ces communautés minoritaires » étant donné que le taux pour les New-Yorkais noirs est de 31% pic.twitter.com/rJn7uN8W4p – Curtis Houck (@CurtisHouck) 3 août 2021

Il s’agit de la même administration Biden qui a déclaré la loi géorgienne sur l’intégrité des élections – qui nécessiterait de présenter une pièce d’identité pour voter par courrier – « Jim Crow sous stéroïdes » et a demandé au ministère de la Justice de poursuivre l’État au motif qu’il était raciste.

Tandis que certaines demandé quelle « gymnastique mentale » que les démocrates utiliseraient pour combler l’écart, Psaki semblait simplement l’ignorer – et la plupart des membres de la presse de la Maison Blanche semblaient également incurieux. La question a pourtant été posée sur les réseaux sociaux.

Bill « Papers Please » De Blasio est pro-ségrégation et veut discriminer unilatéralement des millions de New-Yorkais respectueux des lois. https://t.co/qEozg59ViP – Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 3 août 2021

« Une preuve de vaccination pour faire n’importe quelle activité, mais une pièce d’identité avec photo pour voter est un fardeau déraisonnable » tweeté Jonathan Levine du New York Post.

« Donc, c’est raciste d’exiger l’identification des électeurs mais pas d’exiger des cartes d’identité pour les vaccins ? Cela me semble hypocrite, « a plaisanté le commentateur politique Nicholas Sams.

Il est donc raciste d’exiger l’identification des électeurs mais pas d’exiger des cartes d’identité pour les vaccins ? Cela me semble hypocrite. — 🇺🇲 Nicholas Sams 🇺🇲 (@TheNicholasSams) 3 août 2021

« J’ai vécu ici toute ma vie. J’ai fini. Je vais planifier mon déménagement à [Florida] ou alors [Texas] immédiatement, » a écrit l’artiste Mike Harlow, ajoutant : « Nous obtenons le fascisme que nous permettons. Nous avons permis cela.

NYC annonce aujourd’hui qu’ils auront besoin de vaccination pour aller au GYM, pour sortir manger, aller au cinéma ou aller n’importe où. J’ai vécu ici toute ma vie. J’ai fini. Je vais planifier mon déménagement en Floride ou au Texas immédiatement. Nous obtenons le fascisme que nous permettons. Nous avons permis cela. – Mike Harlow (@NotMikeHarlow) 3 août 2021

Les deux États, dirigés par des gouverneurs républicains, ont interdit les mandats de masques et de vaccins – suscitant ainsi la colère de la Maison Blanche et de l’establishment des médias corporatifs.

