L’idée ridicule que Trump perd son emprise sur le GOP

Au cours des dernières semaines, il y a eu des spéculations effrénées dans la presse américaine selon lesquelles l’emprise de Donald Trump sur le Parti républicain pourrait être en train de glisser – citant, en particulier, les retombées de le comité du 6 janvierune rupture apparente avec l’empire médiatique de Murdoch et la montée en puissance du gouverneur de Floride Ron DeSantis comme alternative plausible.

Cette spéculation semble influencer le public : Predictit, un marché de paris politiques, donne désormais à Trump et DeSantis des chances presque égales d’être le candidat républicain à la présidentielle de 2024.

Mais il y a plus qu’une bouffée de vœux pieux dans ces rêveries, un oubli presque volontaire des nombreuses fois où les prédictions du déclin de Trump se sont avérées fausses. Les résultats primaires républicains de mardi ressemblaient à un rappel grossier de la réalité: lors d’élections dans cinq États, y compris les États swing de l’Arizona et du Michigan, les loyalistes de Trump ont remporté des concours de haut en bas du scrutin.

En Arizona, le candidat au Sénat Blake Masters et probable candidat au poste de gouverneur Kari Lake sont des négateurs des élections de 2020 approuvés par Trump. Dans le Michigan, le candidat au poste de gouverneur Tudor Dixon est coupé d’un tissu similaire. Le représentant du Michigan Peter Meijer, l’un des 10 républicains de la Chambre à voter pour la destitution de Trump en 2021, a perdu sa candidature à la réélection au profit d’un autre partisan de Big Lie approuvé par Trump (deux autres partisans de la destitution de la Chambre, les représentants de Washington Jaime Herrera Beutler et Dan Newhouse, semblait sur la bonne voie pour repousser les challengers soutenus par Trump lors de la primaire ouverte de l’État de Washington). Rusty Bowers, le président de l’Arizona House et témoin vedette du comité du 6 janvier, a perdu une primaire du Sénat de l’État contre – vous l’avez deviné – un complotiste électoral soutenu par Trump.

C’est une éclaboussure d’eau froide sur le récit d’un Trump décroissant.

“Les experts qui tentent de créer un GOP qui l’a dépassé sont bien au-delà des faits”, celle de l’atlantique Ron Brownstein a écrit mercredi matin. “Cela reste un GOP à l’effigie de Trump, la plupart l’embrassant ouvertement et presque aucun ne le confrontant ouvertement.”

Brownstein a raison. Et il a raison pour une raison fondamentale : la vision de la politique de Trump, une guerre entre les vrais Américains et un système qui les a trahis, décrit combien d’électeurs républicains voient le monde. Et tant que Trump est disponible, il est peu probable qu’ils optent pour des imitations.

Les chiffres sont clairs : c’est toujours le parti de Trump

Le baromètre le plus simple pour savoir si Trump domine toujours le parti est le scrutin présidentiel de 2024. Et selon cette métrique, l’emprise de Trump est assez difficile à remettre en question.

La moyenne du sondage RealClearPolitics place Trump en tête du peloton avec une moyenne de 26,2 points. Tous les sondages nationaux répertoriés par FiveThirtyEight en juillet, sauf un, ont permis à Trump de battre DeSantis avec une marge à deux chiffres tout aussi importante (la seule valeur aberrante, de l’Université de Suffolk, avait Trump devant «seulement» 9 points).

Certes, tout challenger contre un “titulaire” comme Trump n’apparaîtrait probablement pas sur les radars de nombreux électeurs aussi loin avant une élection. Mais une grande partie de la couverture de “Trump glisse” passe outre tout ce contexte vital. Par exemple, le New York Times a récemment publié un compte rendu de son sondage avec le Siena College intitulé «La moitié des électeurs du GOP prêts à laisser Trump derrière, les résultats du sondage». Et en effet, le sondage a révélé que 51% des républicains voteraient pour quelqu’un d’autre que Trump si la primaire avait lieu aujourd’hui.

Pourtant, le titre est trompeur. Le sondage du Times a révélé que Trump disposait toujours de 49 % de soutien dans le parti ; son prochain rival le plus proche, DeSantis, n’a récolté que 25%. Dans l’article, le journaliste Michael Bender note que les résultats montrent que « M. Trump maintient sa primauté dans le parti », contredisant le titre de l’article.

On a également beaucoup parlé du tournant apparent contre Trump dans l’empire médiatique de Rupert Murdoch. Ces dernières semaines, le New York Post et le Wall Street Journal, propriété de Murdoch, ont tous deux publié des éditoriaux critiquant Trump pour son rôle dans l’émeute du Capitole du 6 janvier. “Cela fait plus de 100 jours que Donald J. Trump a été interviewé sur Fox News”, a rapporté le New York Times, soulignant que DeSantis semblait avoir pris la place d’invité de marque que Trump occupait autrefois.

Mais nous sommes déjà venus ici. Vous vous souvenez de la fameuse guerre de Fox contre Trump lors des primaires de 2016, culminant dans une bagarre entre Trump et Megyn Kelly ? Nous savons comment cela s’est passé.

Murdoch, comme le soutient la chroniqueuse médiatique du Washington Post Margaret Sullivan, est guidé par un calcul froid : ses propriétés ne videront Trump que si cela ne leur aliène pas leur public et ne leur coûte pas d’argent. Il ne dirigera pas le Parti républicain contre Trump, malgré son dégoût personnel rapporté pour l’homme, mais suivra plutôt la direction qu’il reçoit de ses lecteurs et téléspectateurs. C’est pourquoi Fox s’est finalement aligné sur Trump en 2016, est resté avec lui tout au long de sa présidence et il est peu probable qu’il l’abandonne vraiment en l’absence de signes clairs indiquant que la base a évolué.

Et jusqu’à présent, il y a peu de preuves qu’ils ont. Les mesures utilisées pour suggérer que Trump est en éclipse – comme une enquête révélant que seule une majorité de républicains (plutôt qu’une supermajorité) pensent que les élections de 2020 ont été volées, ou que DeSantis fait de gros chiffres de collecte de fonds – semblent pâlir par rapport à des mesures plus directes de son soutien, comme les sondages en tête-à-tête et le succès de ses mentions dans les primaires des concours de 2022.

À ce stade, il serait idiot de traiter Trump comme autre chose que le chef du parti – et le favori prohibitif pour remporter l’investiture républicaine en 2024.

L’âme trumpienne du GOP

Si vous lisez des études sur le mouvement conservateur américain, la force continue de Trump ne devrait pas être une surprise. La force politique du mouvement n’est jamais venue de ses idées politiques. Bon nombre de ses positions, comme les réductions d’impôts pour les riches et les restrictions strictes en matière d’avortement, se sont finalement révélées extrêmement impopulaires.

Au lieu de cela, sa force a été enracinée dans le grief : l’amertume de ceux qui croient que l’Amérique moderne change trop vite, au-delà de toute reconnaissance, transformant les citoyens « traditionnels » en étrangers dans leur propre pays.

Un observateur charitable pourrait appeler ce sentiment la nostalgie d’une Amérique révolue. Un plus critique pourrait appeler cela l’expression de la rage réactionnaire des hommes blancs contre un pays plus égalitaire. Mais quelle que soit votre appréciation, c’est cette politique de grief culturel qui anime la base du GOP.

Et personne n’est meilleur pour le canaliser que Donald Trump.

Le cœur du succès de Trump a été sa capacité à puiser dans le sentiment de perte – “Make American Great Encore» – et diriger cette colère contre l’élite traditionnelle du GOP, les démocrates, les minorités et même le système électoral américain lui-même. Sa célébrité et son charisme – deux traits qui manquent à Ron DeSantis – lui ont permis de nouer un lien personnel inégalé avec ce segment de l’électorat.

Et c’est cette connexion qui, à maintes reprises, a prouvé que les prédictions du déclin de Trump étaient prématurées.

Il y a eu beaucoup de telles prédictions. Depuis pratiquement le moment où il a descendu les escalators dorés de la Trump Tower pour lancer sa campagne, les experts ont identifié des événements qui, selon eux, le briseraient : les insultes grossières lancées contre John McCain en 2015, la cassette Access Hollywood en 2016, les « gens très bien » Commentaire de Charlottesville en 2017, la vague démocrate à mi-mandat en 2018, l’enquête et le rapport Mueller en 2019, la réponse bâclée au coronavirus en 2020, l’attaque du 6 janvier en 2021. À chaque fois, les observateurs ont prédit que c’était le début de la fin pour Trump – que ses partisans ou la direction républicaine l’abandonneraient, entraînant la destruction de sa carrière politique.

Pourtant, malgré de tels revers, Trump a maintenu son emprise sur le parti. Face au revers le plus indéniable de tous, sa défaite aux élections de 2020, il a simplement choisi de mentir et de dire qu’il avait gagné – et les républicains ont décidé, par des marges écrasantes, de le croire. Il a incité une émeute honnête contre le Capitole, et ses partisans le considèrent toujours comme le patriote par excellence.

La large coalition de personnes qui s’opposent à l’assaut de Trump contre la démocratie américaine – démocrates, indépendants, républicains de Never Trump – doit se détromper de l’idée naïve que les conservateurs d’élite, en particulier la direction républicaine et la suite de Fox News, mettront fin d’une manière ou d’une autre à la menace. À ce stade, il n’est pas clair qu’ils le veuillent vraiment – ​​et qu’ils ne pourraient peut-être pas le faire même s’ils essayaient.

Il y a un problème du côté de la demande dans la politique américaine auquel beaucoup ont choisi de ne pas vraiment s’attaquer. Trump a peut-être perdu en 2020, mais ses 74 millions de votes populaires sont les deuxièmes de l’histoire américaine (les 81 millions de Biden sont n ° 1). Ces 74 millions, c’est 10 millions de plus qu’il n’en a obtenu en 2016. Des millions de personnes qui n’ont pas voté pour Trump en 2016 ont vu ce qu’il a fait subir au pays en quatre ans et ont dit : « J’en voudrais plus, s’il vous plaît.

Cela seul suffit à faire réfléchir les élites républicaines à l’idée de l’abandonner. Et lorsque vous réduisez l’ouverture à la dynamique républicaine interne, le tableau est encore plus désastreux : la base du parti et la base militante sont dominées par des Trumpistes purs et durs, le genre de personnes qui viennent de renvoyer Peter Meijer du bureau. Les républicains qui se retournent contre lui, même ceux aussi influents et bien établis que la représentante Liz Cheney, risquent une marginalisation totale au sein du parti.

Il n’est pas impossible que les chiffres de Trump glissent en permanence et qu’il soit finalement supplanté par DeSantis ou une figure similaire. Mais toute notre expérience avec le phénomène Trump suggère que cela est au mieux invraisemblable – et, même si cela se produit, ce sera moins une défenestration de Trump et plus que quelqu’un d’autre trouvera un moyen de reprendre son rôle sans le rejeter catégoriquement. .

“Le discours de “l’emprise de Trump sur le GOP est en train de glisser” passe complètement à côté de l’essentiel”, écrit Sarah Longwell, sondeur et éminent conservateur de Never Trump. “Trump l’homme peut perdre de l’altitude, mais les forces qu’il a déchaînées ont dépassé tout le parti. Trump peut partir, mais un GOP plein de manivelles et de conspirateurs sera son héritage durable.

Mais c’est pour cette raison que Trump l’homme est peu susceptible de glisser. À l’heure actuelle, personne n’a compris comment diriger «les forces qu’il a libérées» aussi efficacement que lui: sa personnalité est un élément clé du phénomène Trump.

Fox News le sait, Mitch McConnell le sait et l’establishment du GOP le sait. Ils peuvent signaler leur hésitation, ils peuvent se couvrir ici et là. Mais ils savent que c’est toujours la fête de Trump. Tant que Trump respire, il est peu probable qu’il y ait un trumpisme sans lui.