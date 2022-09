L’idée que Liz Truss est à blâmer pour tous les malheurs économiques de la Grande-Bretagne est risible

Jeu de blâme

L’idée que Liz Truss, au pouvoir depuis un peu plus de trois semaines, soit responsable de tous les malheurs économiques de la Grande-Bretagne est risible.

Pourtant, il n’est pas seulement mis en place par la foule habituelle qui déteste les conservateurs, mais par des dirigeants mondiaux désespérés de se renvoyer la balle pour leurs propres problèmes désastreux.

Les hypothèques montent en flèche à travers le monde, de l’Amérique à l’Australie.

Ce n’est pas un confort pour les propriétaires ici, mais nos tarifs sont similaires aux leurs.

Il est absurde de penser que tout cela est dû au mini budget de vendredi dernier.

L’inflation a également grimpé en flèche dans tout l’Occident.

Le nôtre est de 9,9 %, en partie à cause de l’incapacité de la Banque d’Angleterre à le maîtriser.

Hollande, cependant, est de 17,1 %. Celui de l’Allemagne est de 10,9.

La récession y est clouée, alors que jusqu’à présent nous l’avons évitée.

Cela ne veut pas dire que les mesures de réduction d’impôts de Kwasi Kwarteng n’ont pas causé de troubles à la ville. Ils l’ont fait.

Nous avons critiqué leur traitement, leur timing et le manque de surveillance de l’OBR.

Mais notre économie était déjà en mauvaise posture.

C’est l’héritage de la vaste frénésie de dépenses et d’endettement de l’ère Blair/Brown, puis de trois Premiers ministres conservateurs qui croyaient de plus en plus en un État toujours plus grand.

Le résultat est un fardeau fiscal à son plus haut niveau en 70 ans et la longue et enracinée chute du niveau de vie que Truss, comme elle le dit en face, cherche désespérément à inverser.

Elle ne réduit pas les impôts par un étrange fétiche de droite.

Elle est convaincue que cela stimulera la croissance et améliorera la situation de tous, pauvres et riches.

Les sondages semblent sombres pour les conservateurs. Mais, avec le temps, nous pensons que son plan peut fonctionner.

Le socialisme-lite avec des impôts élevés et de grandes dépenses qui a été l’orthodoxie ici pendant des années a rendu la Grande-Bretagne toujours plus pauvre et continuerait de le faire.

Une réinitialisation majeure est attendue depuis longtemps.

Tyran tonto

L’annexion démente de certaines parties de l’Ukraine par POUTINE est le dernier souffle d’un fou qui doit savoir que son armée en lambeaux est battue.

Il visait les Russes crédules qui avalaient encore son radotage – et comme un avertissement à l’Occident de ne pas aider l’Ukraine à défendre ces territoires.

De manière risible, il a même appelé à des pourparlers de paix, espérant peut-être mettre fin à sa guerre désastreuse et présenter ses « gains » illégaux comme une victoire.

Poutine a fait de la Russie un paria mondial et de lui-même une risée.

Les dirigeants occidentaux soutiendront l’Ukraine jusqu’au bout.

Il en va de même pour nous tous, alors même que nos économies souffrent.

Les relations avec la Russie ne peuvent revenir à la normale tant qu’elle n’a pas complètement battu en retraite avec son tyran déposé ou mort.

Péril sur le web

ENFIN, l’égout des médias sociaux est tenu responsable de la mort de Molly Russell.

Nous faisons écho à l’hommage du prince William à la bravoure de sa famille.

Il est grand temps qu’Instagram et d’autres sites investissent des millions pour purger des contenus horribles qui provoquent l’automutilation et pire encore.