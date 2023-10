L’idée « progressiste » d’amener les réfugiés de Gaza aux États-Unis ne reçoit PAS de critiques élogieuses – Twitchy

L’administration Biden a déjà autorisé des millions de personnes à entrer illégalement aux États-Unis par leur frontière sud poreuse, et personne ne sait combien de mauvais acteurs pourraient se trouver parmi eux.

Pendant ce temps, certains partis de gauche au Congrès aimeraient faire venir aux États-Unis un grand nombre des réfugiés de Gaza attendus :

Cette idée ne reçoit pas de critiques élogieuses, mais nous y reviendrons dans une minute :

Le représentant Jamaal Bowman me dit que les États-Unis devraient accueillir les réfugiés de Gaza. La Maison Blanche a refusé à plusieurs reprises de répondre si elle serait ouverte à l’idée. https://t.co/M0YtjgZs6w

Si la Maison Blanche de Biden ne dit pas qu’elle n’est pas ouverte à l’idée, elle est ouverte à l’idée.

L’un des partis d’extrême gauche qui voudrait tirer la sonnette d’alarme pour ouvrir la porte aux réfugiés de Gaza pour venir aux États-Unis est Représentant Jamaal Bowman:

Les experts prédisent qu’un million de réfugiés pourraient fuir la bande de Gaza au milieu de la guerre entre Israël et le Hamas, et les socialistes et les législateurs d’extrême gauche ont déclaré que l’Amérique devrait les accueillir.

« Cinquante pour cent de la population de Gaza sont des enfants. La communauté internationale ainsi que les États-Unis doivent être prêts à accueillir des réfugiés de Palestine tout en faisant très attention à contrôler et à ne pas autoriser les membres du Hamas », a déclaré le représentant Jamaal Bowman, membre new-yorkais de la « Squad » socialiste-démocrate qui fait toujours l’objet d’une enquête pour avoir déclenché une alarme incendie dans l’immeuble de bureaux House Cannon au début du mois.