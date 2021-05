Les pétitions appelant Facebook à abandonner son projet de créer une plate-forme de type Instagram conçue pour les enfants ont recueilli un large soutien alors que la société fait face à des réactions négatives face à la proposition.

Plus de 180 000 personnes ont signé trois déclarations rédigées par une coalition d’organisations de défense et de base, notamment Campaign for a Commercial-Free Childhood, SumOfUs et le Juggernaut Project.

En mars, Buzzfeed a obtenu des documents internes montrant que Facebook, la société mère d’Instagram, souhaite permettre aux enfants de «Utiliser en toute sécurité» sa populaire plateforme de médias sociaux axée sur la photo et la vidéo.

Les groupes ont collectivement appelé Facebook à mettre de côté sa version d’Instagram pour les enfants de moins de 13 ans, arguant que l’utilisation excessive des médias sociaux est préjudiciable aux adolescents. La campagne indique que bon nombre des effets négatifs des médias sociaux, y compris les problèmes liés à l’image de soi, auraient des conséquences dévastatrices pour les jeunes. Les groupes ont noté qu’il était interdit aux enfants de moins de 13 ans d’avoir un compte Instagram non géré par un parent ou un tuteur.

La campagne pour une enfance sans publicité a déclaré mardi dans un communiqué de presse que la coalition de groupes soumettrait les pétitions, qui ont été lancées début avril, à Facebook avant la réunion annuelle des actionnaires de la société demain.





Emma Ruby-Sachs, directrice exécutive de SumOfUs, une organisation à but non lucratif qui vise à responsabiliser les entreprises sur les questions sociales et environnementales, a déclaré que le plan de Facebook pour un « Instagram pour les enfants » était comme «Big Tobacco vend des cigarettes« adaptées aux enfants ».» L’initiative est « Un stratagème cynique pour accrocher les utilisateurs le plus tôt possible qui ne sert les intérêts de personne sauf [Facebook CEO] Mark Zuckerberg, » argumenta-t-elle.

Josh Golin, le directeur exécutif de Campaign for a Commercial-Free Childhood, a employé un langage incendiaire similaire lorsqu’il a discuté des intentions de Facebook. Les parents et les militants inquiets ne permettront pas aux jeunes enfants d’être utilisés comme «Pions» dans Instagram «Guerre avec TikTok pour la part de marché», il a juré.

Le communiqué de presse a souligné le fait que le plan de Facebook a déjà été critiqué par des membres du Congrès, des régulateurs fédéraux, des dizaines de procureurs généraux et plus de 100 avocats et experts. Il a également mis en évidence une étude récente qui a révélé que 16% des enfants utilisant Instagram avaient une interaction sexuelle en ligne sur la plate-forme.

«Plutôt que d’appliquer ses règles et de retirer les enfants de moins de 13 ans de cette plate-forme risquée, Facebook prévoit d’en faire entrer davantage, encore plus jeunes, sur Instagram», la déclaration lue.





Zuckerberg a reconnu que la société travaillait sur une version d’Instagram pour les enfants, mais a déclaré que le projet était dans son «Très tôt.»

Un porte-parole de Facebook a déclaré à Vice’s Motherboard plus tôt ce mois-ci que la société était « explorant » l’idée et compris que toute plateforme destinée aux enfants doit donner la priorité à la sécurité et à la vie privée. Facebook a également promis qu’il le ferait « Ne pas diffuser d’annonces dans les expériences Instagram que nous développons pour les personnes de moins de 13 ans. »

Cependant, Instagram a des antécédents inégaux en ce qui concerne la sécurité des mineurs sur sa plate-forme. Un responsable britannique de l’application de la loi a écrit un éditorial cinglant adressé au site après qu’une enquête du Telegraph a révélé que des dizaines de pédophiles condamnés avaient des comptes Instagram, en violation de ses propres politiques.

