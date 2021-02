«  L’idée de sacrifier un non-débutant complet dans la culture américaine avant Covid  »: la pandémie a provoqué un changement majeur dans les valeurs américaines, selon une étude

Des chercheurs de l’UCLA et de l’Université de Harvard ont analysé l’activité sur Internet, à savoir les recherches en ligne et les publications sur les réseaux sociaux, et ont découvert qu’un retour significatif aux valeurs américaines plus traditionnelles et rurales a émergé avec la pandémie.

L’équipe a étudié l’activité en ligne au cours des deux périodes de 10 semaines de chaque côté du 13 mars 2020, date à laquelle Covid-19 a été déclaré urgence nationale aux États-Unis.

Dans leur analyse, ils ont utilisé les recherches sur Google comme une mesure pour refléter l’humeur et les attitudes de la société, tandis que l’autre était un examen de quelque 500 millions de mots et d’expressions publiés en ligne dans des endroits comme Twitter, des blogs et des forums Internet.

Ils ont remarqué une profonde résurgence des valeurs axées sur la communauté; l’utilisation du mot « aider » sur Twitter a augmenté de 37%, l’utilisation du mot « partager » augmenté de 24 pour cent et l’utilisation du mot « sacrifice » plus que doublé après le 13 mars.

« ‘Sacrifice’ était un non-débutant dans la culture américaine avant Covid, » L’auteur principal Patricia Greenfield a déclaré.

Des marqueurs lexicaux supplémentaires ont également indiqué un retour à un état d’esprit plus « rural », avec un accent émergent sur les besoins fondamentaux de la vie – nourriture, vêtements et abri – reflétés sur Google, Twitter et ailleurs.

Ce changement d’attitude basé sur les besoins s’est reflété dans les termes de recherche Google tels que « cultiver des légumes » qui a augmenté de 344 pour cent, « machine à coudre » de 207% et mentionne «Home Depot» augmenté de 266 pour cent, indiquant un intérêt accru pour le bricolage.

« Levain » a connu la plus grande prolifération d’utilisation, les recherches Google ayant augmenté de 384% tout au long de la pandémie, avec des références à « la cuisson du pain » bondissant à trois chiffres.

Sur une note un peu plus sombre, les gens sont également devenus plus intéressés par leur propre mortalité, alors que le nombre de morts de Covid-19 dans tout le pays a explosé.

Après le 13 mars, recherche des mots comme « survivre » et «Cimetières» augmenté respectivement de 47 et 41 pour cent.

« Enterrer » et « mort » ont augmenté de 23 et 21 pour cent respectivement, tandis que l’utilisation de l’expression « peur de la mort » augmenté de 115% sur Twitter.

« La mort est passée de quelque chose de tabou à quelque chose de réel et d’inévitable, » a déclaré le co-auteur principal Noah Evers.

«Cela signifie peut-être que les jeunes d’aujourd’hui créeront à l’avenir un pays plus enclin au partage et à aider les autres, ou simplement que la cuisson du pain au levain aura toujours une place spéciale dans nos cœurs.

