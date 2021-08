L’idée de marketing unique d’un fermier du Gujarat pour les produits biologiques attire de nombreuses personnes

Purushottam Sidhpara n’est pas le premier agriculteur indien à pratiquer l’agriculture biologique. Basé dans un village de la région de Saurashtra, dans le Gujarat, l’homme de 50 ans a développé son entreprise de manière exponentielle au fil des ans. A 18 ans, il a hérité des fermes de son père et aujourd’hui il vend une gamme de produits céréaliers, en Inde et dans 10 autres pays. Actuellement, son chiffre d’affaires annuel s’élève à Rs 2 crore et les clients de Sidhpara sont basés au-delà des frontières, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Norvège, en Allemagne, à Dubaï et en Éthiopie. Dès son plus jeune âge, Sidhpara s’est passionné pour entrer dans le domaine agricole. Il a appris les méthodes d’agriculture biologique et ses idées sont nées de son éducation. En plus de la qualité et de la composante de sa récolte, la stratégie de marketing de Sidhpara est ce qui l’a amené à des endroits. Il affirme qu’il n’a jamais dépensé un centime en marketing en ligne, ce qui est très difficile à trouver à l’ère numérique d’aujourd’hui.

« Atithi Devo Bhava » se traduit en gros par une hospitalité chaleureuse est un sentiment indien vieux de plusieurs siècles. C’est la stratégie que Sidhpara prend au sérieux et emploie généreusement. Il dit à The Better India qu’il invite ses revendeurs et clients potentiels dans sa ferme où ils peuvent rester avec lui pendant un certain temps. Il les emmène dans son processus agricole et fournit des repas préparés à partir de ses cultures agricoles. En outre, Sidhpara répond à leurs doutes, le cas échéant. Et tout cela sans facturer une seule roupie. Si ses clients d’affaires aiment ce qu’ils mangent, ils échangent des numéros contre des commandes. Il a déclaré: «Je leur donne également des mises à jour régulières sur Whatsapp sur la récolte de la récolte. Cela permet de gagner leur confiance et leur fidélité.

La stratégie de marketing de Sidhpara repose sur une initiative locale de lutte contre la sécheresse d’il y a près de deux décennies. La sécheresse était un défi majeur jusqu’en 1999 dans le village Jamka de Junagadh. Les villageois ont décidé de collecter collectivement des fonds et de les utiliser pour construire de petits barrages et réservoirs afin de préserver l’eau de pluie. Cela s’est avéré être un succès majeur et comme les précipitations insuffisantes n’ont jamais posé de problème. Rappelant la même chose, il a partagé : « Le gouvernement du Gujarat a adopté notre modèle pour le mettre en œuvre dans d’autres régions pauvres en eau. Des experts, des étudiants, des militants de l’eau et des membres des médias ont afflué dans notre village pendant presque une année entière pour étudier les résultats.

Il a déclaré que les gens voulaient acheter ses produits agricoles directement auprès de lui. Sidhpara note que le passage de l’agriculture chimique à l’agriculture biologique a considérablement augmenté ses bénéfices, ainsi que des méthodes d’économie d’eau et des conseils pour assurer des cultures riches en nutriments. Son père utilisait à la fois des produits chimiques et de la bouse de vache, mais Sidhpara voulait se débarrasser des produits chimiques. Avant de faire le changement, ses bénéfices étaient négligeables et les revenus de sa famille étaient similaires à ceux d’un ouvrier agricole.

Sidhpara a recréé le modèle forestier dans lequel les plantes peuvent pousser avec une intervention minimale. L’aspect principal de son style d’agriculture était l’enrichissement du sol et la croissance indépendante des plantes. Il a élaboré une formule anaérobie pour préparer un engrais organique en utilisant de la bouse de vache, du jaggery, du babeurre et de l’eau de riz qui est pulvérisée sur les racines avec de l’eau. Au lieu de brûler des feuilles sèches et des balles de blé, il en couvre le sol, ce qui aide à garder la terre fraîche.

Il a déclaré : « Mes coûts d’intrants ont diminué de près de 40 % une fois que je suis passé aux engrais organiques. Pendant ce temps, le système de paillage a réduit ma consommation d’eau de près de 20 %. Le système de micro-irrigation permet également d’économiser l’eau.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici