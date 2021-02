Jurgen Klopp n’est pas sur le point de quitter Liverpool de manière sensationnelle malgré les rumeurs farouches sur les réseaux sociaux indiquant le contraire.

Le patron des Reds s’est soudainement vu devenir le favori dans la course au sac de Premier League au milieu de la forme récente choquante de son équipe, mais ces chances ont chuté à la suite d’affirmations non fondées selon lesquelles le patron des Reds était sur le point de se retirer des champions de Premier League.

Klopp est sous contrat jusqu’en 2024 à Anfield et a discuté librement de l’idée de quitter le club à la fin de son contrat dans un passé récent.

S’adressant récemment au magazine Kicker, il a déclaré: « J’ai une énergie absolue. Mais j’ai un problème. Je ne peux pas faire » un peu « . Je ne peux que faire » tout ou rien « .

« Quand je déciderai que je ne peux plus le faire, je ferai une pause d’un an. »

En développant le thème à SportBuzzer, une autre publication allemande, il a déclaré: « Je vais prendre un an [after my contract ends] et me demander si le football me manque.

« Si je dis non, ce sera la fin de l’entraîneur Jurgen Klopp. Si un jour je ne suis plus entraîneur, il y a une chose que je ne manquerai pas: la tension brutale juste avant le match. »

Klopp a prolongé son contrat actuel à Liverpool en décembre 2019, alors que Liverpool se dirigeait vers le titre de Premier League et avant que le coronavirus n’affecte à la fois leurs finances et leur élan.