L’idée commerciale de Chole Bhature de l’utilisateur de Quora sur le travail reçoit une réponse étonnamment positive

L’idée de succès est subjective car elle diffère d’une personne à l’autre. Alors que travailler de 9h à 17h en entreprise est considéré comme l’un des moyens les plus sûrs de gagner sa vie, le concept de carrières non conventionnelles devient de plus en plus populaire ces derniers temps. De la création de contenu et de la production musicale aux blogs de voyage et au bartending, les sources de revenus se sont diversifiées au fil des ans.

Beaucoup de gens gagnent aussi une bombe en optant pour ces métiers non conventionnels. Cependant, quitteriez-vous votre emploi bien rémunéré pour vendre Chole Bhature devant une gare ? Oui, tu l’as bien lu. Récemment, un utilisateur anonyme a fait parler Quora après avoir posé cette question sur le site Web social de questions-réponses.

L’utilisateur a demandé à la fraternité en ligne: “Serait-ce la bonne décision de quitter mon travail qui a un forfait de Rs 8 lakhs par an et d’installer un stand Chole Bhature à l’extérieur de la gare?” On pourrait supposer que d’autres utilisateurs auraient trollé la personne pour avoir posé cette question sur Quora. Cependant, à leur grande surprise, les gens ont soutenu la décision et ont même essayé de répondre qu’il serait plus rentable pour eux d’ouvrir un stand de Chole Bhature plutôt que de continuer leur travail actuel.

Un utilisateur a écrit une note détaillée, où il a présenté une hypothèse. Selon lui, on pourrait gagner jusqu’à Rs 71 250 par mois en ouvrant un stand de nourriture au lieu de gagner Rs 62 666 sur le salaire de Rs 80 000 après toutes les déductions professionnelles. Il a même cité l’exemple de MBA Chai Wala, qui avait abandonné son cours de MBA pour démarrer un stand de thé qui est maintenant très populaire à travers le pays, dans sa note.

D’autres ont dit à l’utilisateur que le type d’emploi n’avait pas d’importance s’il les payait bien. Ils lui ont également conseillé d’aller de l’avant et d’installer le stand s’il serait heureux de le faire.

