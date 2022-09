L’Idaho se rapproche de la plus grande laiterie de recherche aux États-Unis

BOISE, Idaho (AP) – Le projet de l’Université de l’Idaho de construire la plus grande ferme laitière de recherche et expérimentale du pays a franchi un gros obstacle mardi.

Le gouverneur de l’Idaho, Brad Little, et deux autres représentants élus à l’échelle de l’État au sein de l’Idaho Land Board ont approuvé le projet de l’université d’utiliser 23 millions de dollars pour acheter environ 640 acres de terres agricoles dans le centre-sud de l’Idaho, au cœur de l’industrie laitière de l’État.

Ce serait l’objectif principal du centre proposé par l’école pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, ou CAFE.

L’industrie laitière de l’Idaho est le troisième producteur laitier du pays, derrière la Californie et le Wisconsin. Mais l’industrie de l’Idaho – et en général – est confrontée à une série de défis avec les émissions de gaz à effet de serre provenant des animaux, la pollution des terres et de l’eau et les systèmes de déchets des laiteries qui peuvent avoir des milliers de vaches qui produisent des tonnes de fumier.

Le président de l’Université de l’Idaho, Scott Green, qui a qualifié le vote de grande victoire pour l’État, l’université et l’industrie laitière, a déclaré que l’école n’avait pas été en mesure de mener les recherches à grande échelle dont l’industrie avait besoin pour trouver des solutions à ces problèmes et à d’autres. problèmes complexes.

“Les recherches que nous y menons vont nous aider à améliorer la qualité de l’eau dans l’État”, a déclaré Green après le vote. “Cela va nous aider à utiliser les déchets de l’industrie laitière d’une manière bénéfique pour l’environnement et l’agriculture.”

Green a déclaré que les étudiants recevront l’éducation nécessaire pour travailler à la pointe de l’agro-industrie et des sciences laitières. Il a également déclaré que CAFE ouvre les portes à l’école pour recevoir des millions de dollars en subventions de recherche, ce qui pourrait conduire à de nouvelles idées et à l’innovation.

Si CAFE réussit comme prévu, l’opération comprendrait une ferme expérimentale et une laiterie de recherche de 2 000 vaches dans le comté de Minidoka. Des salles de classe, des laboratoires et des bureaux de faculté seraient construits dans le comté de Jerome, près de l’intersection de l’Interstate 84 et de la US Route 93. Une usine pilote de transformation des aliments avec un centre de formation et d’éducation de la main-d’œuvre serait située sur le campus du College of Southern Idaho dans le comté de Twin Falls.

L’industrie laitière de l’État a soutenu le plan, faisant don de plus de 8,5 millions de dollars à ce jour, selon des responsables de l’État.

Plus précisément, le conseil d’administration a voté mardi pour utiliser 23 millions de dollars de la vente en 2021 de 282 acres de terres de dotation à Caldwell au profit du Collège d’agriculture et des sciences de la vie de l’Université de l’Idaho pour acheter environ 640 acres de terres agricoles dans le comté de Minidoka au nord de Rupert appartenant au l’université – transformant cela en terre de dotation. L’école utilisera maintenant ce terrain et cet argent pour construire la laiterie de recherche.

Les terres de dotation sont des terres que l’Idaho a reçues au moment de la création de l’État et que le Land Board parvient à produire le rendement maximal sur le long terme pour les bénéficiaires, principalement l’éducation publique.

Les membres du Land Board avaient d’autres options pour l’argent. Il aurait pu transférer les 23 millions de dollars dans un fonds qui générerait de l’argent par des investissements. Il aurait également pu conserver l’argent pour des investissements potentiels dans les terres forestières, le générateur de revenus le plus fiable pour les terres domaniales.

Le choix de l’option universitaire était unique en ce sens qu’elle reconnaissait la recherche comme un atout.

“S’il s’agissait de recherches plus abordables, l’industrie privée le ferait”, a déclaré Little après la réunion. « C’est le genre de choses que le gouvernement doit faire, ces (investissements) à long terme et à faible rendement. Si nous en tirons des recherches qui créent une manière plus durable et plus propre d’avoir une industrie laitière dans l’Idaho, c’est gagnant-gagnant pour tout le monde.

Immédiatement après le vote, des applaudissements ont éclaté dans la salle de réunion du Statehouse, un événement inhabituel lors d’une réunion du Land Board qui traite généralement de décisions de gestion financière figées impliquant les 3 900 miles carrés (10 100 kilomètres carrés) de terres de dotation de l’État.

Keith Ridler, Associated Press