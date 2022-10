L’Idaho reprend les expéditions de déchets radioactifs vers le Nouveau-Mexique

BOISE, Idaho (AP) – Les expéditions de déchets nucléaires du site du Département américain de l’énergie dans l’est de l’Idaho vers un dépôt de déchets nucléaires au Nouveau-Mexique ont repris après trois épisodes qui ont poussé les responsables du Nouveau-Mexique à les suspendre.

Un responsable du département de l’énergie a déclaré mardi aux responsables de l’Idaho que le département de l’environnement du Nouveau-Mexique avait donné son accord la semaine dernière pour les expéditions du site de 890 milles carrés (2 300 kilomètres carrés) qui comprend le laboratoire national de l’Idaho pour reprendre le projet pilote d’isolement des déchets du département. Usine près de Carlsbad.

L’agence du Nouveau-Mexique a suspendu les expéditions le 14 septembre à la suite de problèmes avec trois expéditions. Les responsables ont déclaré qu’une fuite de liquide dans un fût en avril avait provoqué une évacuation partielle de l’usine, mais aucune contamination n’a été signalée. Cela a été suivi en juillet par un autre fût contenant une substance semblable à la corrosion qui s’est échappée du fond, et en août par une cargaison qui semblait avoir des gouttelettes sur le dessus.

Connie Flohr, responsable du projet de nettoyage de l’Idaho pour le Bureau de la gestion de l’environnement du département de l’énergie, a déclaré aux responsables de l’Idaho lors d’une réunion de la Commission sur le leadership dans l’énergie nucléaire que des mesures supplémentaires étaient prises pour s’assurer que les expéditions ne fuient pas ou ne se rompent pas.

“Nous devons nous assurer que ce que nous envoyons là-bas est sûr”, a-t-elle déclaré. « Évidemment, cela ne sert à rien pour aucun d’entre nous d’envoyer des cargaisons qui doivent être retournées. C’est gênant pour nous, c’est coûteux, cela fait perdre du temps et cela n’aide pas Carlsbad à maintenir sa capacité d’implantation.

La commission fait des recommandations au gouverneur concernant les politiques visant à soutenir la viabilité et la mission du Laboratoire national de l’Idaho et d’autres industries nucléaires de l’État. Les membres de la commission, nommés par le gouverneur, comprennent des législateurs d’État, des élus du gouvernement local, des responsables universitaires et autres.

Le laboratoire, l’un des 17 laboratoires nationaux du Département de l’énergie, est le premier laboratoire de recherche avancé sur l’énergie nucléaire du pays et l’un des plus grands employeurs de l’État, avec environ 5 000 travailleurs. C’est un énorme moteur économique dans l’État, en particulier dans l’est de l’Idaho, qui rapporte des millions de dollars de recherche fédéraux.

Mais le laboratoire a un héritage de déchets nucléaires que le Département de l’énergie est en train de nettoyer. Cela comprend environ 40 000 barils de déchets transuraniens composés de vêtements de travail, de chiffons, de pièces de machines et d’outils contaminés par du plutonium et d’autres éléments radioactifs. Certains barils contiennent des déchets d’armes de la guerre froide générés dans l’ancienne usine de Rocky Flats au Colorado qui produisait des armes nucléaires.

Les déchets ont été exhumés, compressés et mis en fûts pour être expédiés. Certains barils pèsent de 700 à 1 100 livres (320 à 500 kilogrammes). Mais certains des barils sont restés assis pendant plus de cinq ans dans une installation sans chauffage ni climatisation. Flohr a déclaré que le vieillissement semblait causer des problèmes d’intégrité de certains barils.

Ty Blackford, de l’Idaho Environmental Coalition – l’entrepreneur du département de l’Énergie qui gère les opérations de nettoyage sur le site du Laboratoire national de l’Idaho – a déclaré que les étuis de protection utilisés pour expédier les barils contribuaient à protéger les personnes et l’environnement de la contamination. Les travailleurs examinent l’un des barils défectueux, a-t-il déclaré.

“Le tambour avait l’air bien quand il est parti (Idaho)”, a-t-il déclaré lors de la réunion. “Mais quelque part entre ici et là, rebondissant sur la route sur 1 100 miles (1 800 kilomètres), quelque chose a mal tourné. Donc, nous devons comprendre cela en détail.

Le département de l’énergie est tenu d’éliminer les déchets de l’Idaho à la suite d’un accord de 1995 qui a été l’aboutissement d’une série de poursuites fédérales. Cet accord est considéré comme empêchant le Département de l’énergie de convertir le site de l’est de l’Idaho dans la steppe d’armoise du haut désert en un dépôt de déchets nucléaires de haute activité. Le site se trouve au-dessus de l’aquifère Eastern Snake Plain, qui alimente en eau les villes et les fermes de la région.

Flohr a déclaré que le département de l’énergie pourrait terminer l’expédition des déchets transuraniens hors de l’Idaho d’ici la fin 2026 ou le début 2027. D’autres types de déchets nucléaires, y compris les déchets liquides radioactifs, sont également stockés sur le site.

Keith Ridler, Associated Press