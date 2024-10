L’Idaho réorganise la chambre d’exécution afin que les médecins puissent accéder aux veines profondes après l’échec d’une tentative d’injection mortelle

BOISE, Idaho– L’Idaho commencera à utiliser les veines centrales situées profondément dans l’aine, le cou, la poitrine ou le bras pour exécuter des prisonniers en injection mortelle si les tentatives d’insertion de lignes IV standard échouent, a annoncé mardi le département correctionnel de l’Idaho.

L’injection d’un cathéter veineux central a longtemps été un plan de secours dans le cadre de la politique officielle d’exécution de l’État, mais elle n’a jamais été utilisée car les responsables de la prison ont déclaré que la chambre d’exécution n’était pas conçue de manière à protéger la dignité du détenu pendant le processus d’insertion du cathéter.

En février, la tentative d’exécution de Thomas Eugene Creech, un homme condamné à mort, a échoué car l’équipe d’exécution n’a pas réussi à établir une ligne IV périphérique, malgré huit tentatives dans plusieurs veines de ses bras et de ses jambes. Les avocats de la défense de Creech ont cherché à empêcher une deuxième tentative au motif qu’elle équivaudrait à une peine cruelle et inhabituelle et à une double incrimination. Un juge d’État a rejeté ces arguments en septembre.

L’échec de la tentative d’exécution a incité l’État à commencer à rénover sa chambre d’exécution pour y ajouter une salle où un médecin peut insérer un cathéter veineux central.

De nombreux États, dont le Texas et l’Oklahoma, n’autorisent pas les témoins d’exécution à voir l’insertion des perfusions ou des cathéters veineux centraux, effectuant les procédures dans des zones cachées. Dans l’Idaho, le processus d’installation d’une ligne intraveineuse ou d’un cathéter veineux central doit être assisté publiquement car la 9e Cour d’appel des États-Unis a statué qu’il s’agit d’un élément essentiel d’une exécution. La cour d’appel fédérale a rendu cette décision après que l’Associated Press et d’autres organes de presse de l’État ont intenté une action en justice pour obtenir un accès accru aux témoins.

Selon la nouvelle politique d’exécution de l’Idaho, les témoins des médias et les autres personnes sélectionnées pour assister à l’exécution pourront suivre l’insertion de la ligne via un système de caméra en circuit fermé alors qu’elle se déroule dans une pièce séparée. Une fois la ligne centrale insérée, le condamné sera conduit dans la partie principale de la salle d’exécution où les témoins pourront voir le reste du processus à travers une fenêtre.

Les lignes IV périphériques standard sont assez simples à établir et nécessitent généralement simplement une aiguille dans une veine proche de la surface de la peau du bras ou de la main. Les techniciens médicaux d’urgence, les infirmières et autres professionnels de la santé insèrent régulièrement des IV standard.

Les cathéters veineux centraux, quant à eux, nécessitent souvent de courtes interventions chirurgicales pour accéder à de très gros vaisseaux comme les veines jugulaires ou fémorales. Elles doivent être effectuées par un médecin, car les veines sont souvent très proches d’artères qui subissent une pression interne plus élevée – ce qui augmente le risque de saignement dû à des piqûres accidentelles d’aiguille – et à proximité d’autres organes comme les poumons qui peuvent s’effondrer s’ils sont percés par inadvertance.