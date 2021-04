Le gouverneur Brad Little a publié un décret interdisant les soi-disant «passeports vaccinaux» dans son État. Au milieu d’une dispute nationale sur les passeports, l’Idaho est le troisième État à les interdire.

«Les passeports pour vaccins restreignent la libre circulation du commerce à une époque où la vie et l’économie reviennent à la normale», Little a dit mercredi avant de signer l’ordonnance, qui interdit à toutes les entités gouvernementales de l’Idaho d’exiger une preuve de vaccination pour recevoir des services ou entrer dans les installations.

J’ai signé aujourd’hui un décret interdisant à toute entité gouvernementale de l’État de l’Idaho d’exiger des soi-disant «passeports vaccinaux» – ou une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour que les citoyens puissent bénéficier des services publics ou accéder aux installations. pic.twitter.com/394lHwC5q4 – Brad Little (@GovernorLittle) 7 avril 2021

Little n’a pas remercié les 500000 habitants de l’Idaho qui ont choisi de se faire vacciner, mais a averti que la preuve de vaccination obligatoire «Menace la liberté individuelle et la vie privée des patients.»

L’ordre de Little intervient un jour après que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a émis une interdiction similaire, et plusieurs jours après que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a fait de même. Tous les trois sont républicains et les assemblées législatives des trois États ont des majorités républicaines.

L’administration Biden a mal vu les États rouges rouvrant leurs économies. Le président Joe Biden a accusé Abbott de «Pensée néandertalienne» lorsqu’il a levé le mandat du masque du Texas le mois dernier, et son principal conseiller en coronavirus, le Dr Anthony Fauci, est apparu récemment sur MSNBC pour avertir que la baisse du nombre de cas au Texas et en Floride pourrait être trompeuse, ainsi que pour avertir qu’une nouvelle poussée pourrait survenir après l’apparent « décalage. »





Biden, cependant, n’a pas l’intention de mettre en œuvre un «Passeport vaccinal». Plusieurs entreprises privées travaillent sur leurs propres laissez-passer de vaccin, mais l’attachée de presse Jen Psaki a déclaré le mois dernier que la Maison Blanche ne ferait que réguler les éventuels laissez-passer.

Cependant, ni les commandes de Little ni d’Abbott ne pénaliseraient les entreprises privées – comme les compagnies aériennes ou les restaurants – d’exiger une preuve de vaccination. L’ordre de DeSantis va plus loin et interdit aux entreprises locales d’exiger de tels laissez-passer, ordonnant aux autorités de l’État de cesser de faire affaire avec toute entreprise qui en fait la demande.

L’Idaho, un État peu peuplé d’un peu moins de 1,8 million de personnes, a été épargné par les pires ravages du coronavirus. L’État a enregistré 182 000 cas de Covid-19, ainsi que 1 900 décès, le dixième nombre de morts le plus léger parmi les 50 États. La plupart des écoles et des services de l’Idaho sont restés ouverts tout au long de la pandémie.

