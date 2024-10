L’Idaho émet un mandat d’exécution contre un détenu qui a survécu à une tentative ratée

BOISE, Idaho– Les responsables des prisons de l’Idaho tenteront d’exécuter les le plus ancien condamné à mort mois prochain utiliser de nouveaux protocoles après avoir raté la première tentative il y a plusieurs mois.

Un juge a émis un arrêt de mort contre Thomas Eugene Creech mercredi matin, un jour après que le département correctionnel de l’Idaho a annoncé qu’il avait rénové sa chambre d’exécution pour permettre à l’équipe d’exécution d’insérer des cathéters profondément dans le cou, l’aine, la poitrine ou les bras des détenus s’ils sont incapables d’établir une ligne intraveineuse périphérique standard.

Ce changement est intervenu après que l’État a tenté sans succès d’exécuter Creech en février. Les membres de l’équipe d’exécution ont essayé huit endroits dans les bras et les jambes de Creech, mais n’ont pas pu trouver de veine viable pour administrer la drogue mortelle. Le nouvel arrêt de mort indique que Creech sera exécuté à 10 heures du matin le 13 novembre.

Robin M. Maher, directeur exécutif du Centre d’information sur la peine de mort, a déclaré qu’à notre connaissance, l’Idaho serait le premier État à tenter d’exécuter quelqu’un une seconde fois en utilisant la même méthode que lors d’une précédente tentative bâclée. Elle a noté que deux détenus de l’Alabama… Kenneth Smith et Alan Miller – ont été exécutés cette année après des tentatives infructueuses précédentes, mais dans les deux cas, la deuxième tentative a utilisé un méthode différente: azote gazeux.

« Chaque fois qu’une exécution est bâclée et que le public n’a pas une compréhension complète et significative de ce qui n’a pas fonctionné, cela suscite des inquiétudes supplémentaires », a-t-elle déclaré. « Nous savons que l’exécution de M. Creech a échoué parce que l’équipe d’exécution n’a pas pu accéder à une veine, mais nous n’avons reçu aucune information complète du Département correctionnel sur les raisons pour lesquelles cela s’est produit ni sur les mesures qui ont été prises pour empêcher qu’une erreur similaire ne se produise dans le avenir. Au lieu de cela, nous les voyons se tourner vers une nouvelle méthode d’accès à une veine.

Les avocats de Creech auprès des services fédéraux de défense de l’Idaho ont déclaré que l’État « sacrifiait la décence et l’humanité » dans sa hâte de tenter à nouveau de le tuer.

« Nous avons le cœur brisé et sommes en colère que l’Idaho tente à nouveau d’exécuter Thomas Creech en utilisant pratiquement le même processus, la même équipe et les mêmes bourreaux, et avant de procéder à un examen officiel de ce qui a conduit à la tentative ratée de lui suicider plus tôt cette année », a déclaré l’équipe de défense. a écrit dans un communiqué. « Le niveau d’imprudence place l’Idaho dans une classe à part, alors que d’autres États qui ont bâclé des exécutions ont pris des mesures importantes pour examiner ce qui n’allait pas avant de réessayer. »

Creech, 74 ans, est en prison depuis un demi-siècle, reconnu coupable de cinq meurtres dans trois États et soupçonné de plusieurs autres. Il purgeait déjà une peine d’emprisonnement à perpétuité lorsqu’il a battu à mort un codétenu, David Dale Jensen, 22 ans, en 1981 – crime pour lequel il devait être exécuté.

Au cours des décennies qui ont suivi, Creech est devenu connu à l’intérieur des murs de l’établissement à sécurité maximale de l’Idaho sous le nom de « Tom », un homme qui écrit occasionnellement de la poésie et qui est généralement considéré comme bien élevé. Sa demande de grâce devant le dernière tentative d’exécution a trouvé le soutien d’un ancien directeur du pénitencier, du personnel pénitentiaire qui a raconté comment il leur avait écrit des poèmes de soutien ou de condoléances et du juge qui a condamné Creech à mort.

Le département correctionnel de l’Idaho a annoncé mardi avoir rénové la chambre d’exécution pour permettre aux membres de l’équipe d’exécution d’insérer des lignes veineuses centrales chez les détenus condamnés si une intraveineuse périphérique ne peut pas être établie. L’établissement d’un cathéter central est une procédure plus complexe qui nécessite plus de formation et est généralement effectuée par un anesthésiste, un médecin ou un autre professionnel de la santé ayant une formation spéciale.

Lors d’une procédure par cathéter central, le médecin décide généralement d’utiliser la veine jugulaire du cou, la veine fémorale de l’aine ou d’autres grosses veines proches de la clavicule ou du haut du bras. Ils engourdissent la zone à l’aide d’un anesthésique local avant d’utiliser une aiguille pour insérer un fil guide dans la grosse veine. Les tissus mous entourant le site de ponction sont ensuite élargis à l’aide d’un scalpel et d’un outil de dilatation avant que le cathéter ne soit enfilé sur le fil guide. Une fois que le cathéter est à l’intérieur de la veine, il est guidé vers un emplacement juste à l’extérieur du cœur à l’aide d’un appareil à ultrasons.

Les signes indiquant qu’un cathéter central est mal inséré peuvent inclure un saignement rouge vif au niveau du site de ponction ou une modification des signes vitaux du patient.

Si l’exécution prévue se déroule, ce sera la cinquième tentative de ce type dans l’Idaho depuis la reprise de la peine capitale en 1976. Keith Eugene Wells a été exécuté par injection létale en 1994 après avoir renoncé à ses appels et demandé à être mis à mort. Paul Ezra Rhoades a été exécuté en 2011 et Richard Albert Leavitt en 2012.

___ Le journaliste d’Associated Press Gene Johnson a contribué depuis Seattle.