L’Idaho a failli battre l’Oregon samedi. Sans le nul, les Vandales auraient peut-être réussi leur coup

Lorsque l’Idaho a marqué lors de son deuxième jeu piège de la confrontation surprenante de samedi soir contre l’Oregon n°3 pour se rapprocher à trois points des Ducks à mi-chemin du quatrième quart-temps, les Vandales semblaient prêts à réaliser la plus grande surprise de l’histoire du football universitaire.

Les Ducks, qui avaient battu tous leurs adversaires de la FCS au cours des 20 dernières années par un score moyen de 60-13, étaient favoris avec 45 1/2 points d’avance. Mais les rêves d’une surprise pour les Vandals ont été anéantis après que le receveur de l’Oregon Tez Johnson a marqué sur une passe de 12 yards du quarterback Dillon Gabriel pour sceller une victoire de l’Oregon 24-14.

Sur le papier, les Ducks ont dominé le match, devançant l’Idaho de 487 à 217 yards. Mais ne vous y trompez pas : les Vandals ont donné du fil à retordre aux Ducks. L’Idaho a limité une équipe de l’Oregon dont beaucoup prédisaient qu’elle remporterait le titre national à moins de trois yards par course et sans jeu de plus de 24 yards. Plus impressionnant encore, l’Idaho a lâché le très recherché QB Gabriel à trois reprises. L’Oregon n’a concédé que cinq sacks la saison dernière.

« Ils ont remporté des situations critiques », a déclaré l’entraîneur de l’Oregon, Dan Lanning. « Nous n’avons pas marqué de points dans les huit derniers instants de la première mi-temps (les quatre dernières minutes de la première mi-temps et les quatre premières minutes de la seconde mi-temps), ce qui est unique pour nous. Je pense qu’ils avaient aussi un bon plan : nous n’allons pas nous faire battre par le haut avec des tirs. Nous allons nous attaquer à ce qui est devant nous et nous allons faire en sorte que l’Oregon batte l’Oregon – sans avoir l’impression que nous sommes en train de perdre. Idaho « Il fallait battre l’Oregon. Ils sont restés fidèles à leur identité et ont fait du bon travail. »

Mais la véritable histoire du match Oregon vs Idaho concerne les réalités du football universitaire en 2024.

Les Ducks, grâce en grande partie au soutien de Phil Knight, cofondateur de Nike, sont considérés dans le milieu comme la référence absolue du NIL en raison de leur collectif scolaire bien organisé et bien financé. Même Kirby Smart, de Géorgie, a plaisanté cet été en disant qu’il « aimerait » pouvoir obtenir une partie de « cet argent du NIL qu’il partage avec Dan Lanning ».

ALLER PLUS LOIN Qu’est-ce que le NIL, comment a-t-il changé le sport universitaire et pourquoi les écoles font-elles l’objet d’une enquête ?

Pendant ce temps, durant l’intersaison, les Vandals ont perdu sept de leurs meilleurs joueurs au profit des programmes FBS via le portail de transfert. Cinq d’entre eux ont reçu des contrats NIL dans les six chiffres inférieurs, a déclaré l’entraîneur de l’Idaho, Jason Eck.

« Si nous avions eu ces (cinq) gars qui étaient payés, je pense que nous aurions probablement battu l’Oregon », a déclaré Eck. « Nous avons été sackés quatre fois. Notre quarterback, qui joue maintenant à l’Oregon State, peut vraiment échapper à la pression et prolonger les actions. »

Le quarterback Gevani McCoy, qui a été transféré à l’Oregon State, a été finaliste du Walter Payton Award 2023 après avoir lancé pour 5 631 yards, 42 touchdowns et couru pour cinq autres au cours des deux dernières saisons. McCoy a réussi 9 passes sur 10 lors de la victoire des Beavers contre l’Idaho State le week-end dernier. Le cornerback Marcus Harris, un All-American de la première équipe qui est parti pour Cal, a établi un record de l’Idaho avec 36 passes déviées et trois interceptions en 2023. Il a réalisé une interception lors de ses débuts pour Cal, aidant les Bears à remporter une victoire.

Anthony Woods, running back de la première équipe All-Big Sky, qui a couru pour 1 155 yards et 16 touchdowns, est parti pour l’Utah. Le linebacker Xe’ree Alexander, qui a mené les Vandals en tant que véritable freshman avec 75 plaquages ​​et deux fumbles forcés l’année dernière, est parti pour l’UCF. Le cornerback Ormanie Arnold, qui a réalisé 33 plaquages ​​et deux interceptions, est parti pour Cincinnati.

« Ils sont bien encadrés et ils font aussi du bon travail dans le domaine de l’identification des joueurs », a déclaré Lanning. « Ils sont allés à (NAIA) Montana Tech pour chercher un joueur (le meilleur pass rusher Keyshawn James-Newby) et à (FCS) Weber State (DB-KR Abraham Williams). Eck fait un excellent travail. »

Eck, un ancien joueur de ligne offensive du Wisconsin âgé de 47 ans, a pris la relève d’un programme qui se remettait de cinq saisons consécutives de défaites. Il a mené les Vandals à sept victoires lors de sa première saison en 2022 avant d’afficher un bilan de 9-4 et de se classer n° 8 national dans la FCS l’année dernière. Même s’il n’est entraîneur-chef que depuis un peu plus de deux saisons, le travail a beaucoup changé au cours de cette période – comme pour tous les entraîneurs universitaires, en particulier ceux de la moitié inférieure de la FBS et de la FCS.

« C’est définitivement devenu plus difficile que lorsque j’ai accepté ce poste, et j’ai été embauché en décembre 2021 », a-t-il déclaré. « Le NIL venait tout juste d’être légalisé. On n’aurait pas pensé que des gars seraient recrutés à partir de votre liste comme cela arrive. C’est juste un exercice d’équilibre pour essayer de faire le bien pour les enfants, car pour certains, c’est de l’argent qui change la vie.

« La seule chose que nous allons essayer de faire avec certains des nôtres cette année, en particulier les joueurs les plus jeunes – et nous avons lancé beaucoup de jeunes joueurs dans ce jeu – c’est d’avoir cette idée d’une année de plus », a déclaré Eck. « Nos gars sont allés à Oregon State, Cal, UCF et Cincinnati, ils n’allaient pas dans des destinations de premier ordre. « Attendez une année de plus. N’allez pas dans une école de la moitié inférieure du Power 4. » »



Jake Cox, ailier rapproché des Vandals, a marqué le premier touchdown de son équipe au troisième quart-temps. Photo : Ben Lonergan / The Red / USA Today

L’Idaho dispose désormais d’un collectif et espère récolter 100 000 dollars grâce à l’ouverture du portail en décembre, a déclaré Eck.

Eck sait que la performance de son équipe contre les Ducks va probablement attirer plus d’intérêt de la part d’un groupe de programmes FBS à la recherche d’aide. Le plaqueur défensif Dallas Afalava, un étudiant de deuxième année mesurant 1,85 m et pesant 136 kg, a posé des problèmes à l’Oregon à l’intérieur et a réussi un sack ; le cornerback de deuxième année Andrew Marshall a réussi neuf plaquages ​​et a brisé une passe. Le natif de Californie du Sud, mesurant 1,83 m et pesant 85 kg, était une recrue sous le radar dont les Vandals craignaient qu’un joueur de Boise State ou de Colorado State ne revienne en fin de processus de recrutement. Maintenant, il existe un film de match de lui jouant bien contre un adversaire du top 5 avec des receveurs rapides.

« Il va attirer l’attention, et notre argument pourrait être de rester un an de plus (ici) et ensuite vous pourrez peut-être obtenir 500 000 $ (d’une école Power 4) – ne sautez pas juste pour 100 000 $ », a déclaré Eck, bien que bien sûr, il n’y ait aucune garantie. « Ils (Oregon) l’ont testé tôt, ont essayé d’aller loin sur lui. Ils n’ont pas réussi à le frapper. … Il n’a pas laissé passer de gros jeux contre tous ces receveurs. Ils ne le battaient pas en un contre un. »

L’entraîneur des cornerbacks de l’Idaho, Stanley Franks Jr., est arrivé chez les Vandals depuis l’État de Washington. Il a vu comment les Cougars avaient des recruteurs qui parcouraient les rangs inférieurs pour étudier les joueurs de niveau conférence. Pour de nombreux entraîneurs FCS ou entraîneurs FBS de niveau inférieur, il peut être doux-amer d’investir dans des recrues pour les voir partir vers des programmes plus importants, mais Franks comprend que pour beaucoup de ces joueurs, la chance d’obtenir de l’argent qui change la vie pour aider leur famille est quelque chose qu’ils ne peuvent pas laisser passer.

Avant d’être transféré à Cal, Harris est venu dans le bureau de Franks pour lui parler. « Il a agi comme si c’était une décision difficile », a déclaré Franks. « Je lui ai dit : « C’est une évidence. Allez bénir votre famille ». Il n’y avait aucun doute qu’il pouvait jouer à ce niveau supérieur. »

« Nous utilisons cela comme un outil de recrutement. Nous devons recruter des gars de calibre Mountain West : « Venez ici, développez-vous et jouez, puis bénissez votre famille pendant vos deux dernières années d’université. » Vous voulez éduquer ces gars autant que possible. Je leur dis que nous développons des chats ici. Pourquoi aller ailleurs où je pourrais m’asseoir sur le banc juste à cause d’un logo ? Nous le présentons comme un point positif. »

Eck a toujours considéré l’Idaho comme un programme en développement. Lui et ses entraîneurs en parlent avec les recrues, et dans cette nouvelle ère, quand vous avez un entraîneur de cornerbacks qui a formé deux joueurs qui, ensemble, gagneront probablement 300 000 $ cette année, a-t-il dit, c’est une plume à son chapeau de recrutement. À ce niveau, il faut être comme ça pour les entraîneurs aussi, a déclaré Eck. La saison dernière, ils ont eu trois entraîneurs qui sont partis pour des emplois FBS – deux à San Diego State, un à Oregon State.

« Cela fait partie de notre stratégie : nous devons proposer cela aux entraîneurs qui viennent ici aussi », a-t-il déclaré. « Nous allons vous aider à vous améliorer et à obtenir de meilleures opportunités. C’est la même chose avec les joueurs. J’espère que ce ne sera pas le cas pour tout le monde. veut partir. »

Une partie de l’argumentaire utilisé pour fidéliser les joueurs consiste à leur rappeler que s’ils peuvent jouer dans la ligue de football américain, la NFL les verra. L’ancien joueur de longue série des Vandals, Hogan Hatten, vient de faire partie de l’effectif de 53 joueurs des Lions de Détroit.

« Je ne pense pas que cela vous aide vraiment dans la NFL », a déclaré Eck. « Tant que vous êtes dans une école FCS, toutes les équipes passent par ici pour faire du repérage. Mais il est difficile d’essayer de décourager un gars de gagner même 150 000 $ quand sa famille n’a pas d’argent. »

Dans l’Idaho, Eck pense pouvoir offrir à ses meilleurs joueurs entre 10 000 et 15 000 dollars par an, ce qui est loin, bien sûr, des six chiffres que certaines écoles du Power 4 pourraient offrir. Elles ont récemment pu couvrir les frais de scolarité de leurs joueurs, en leur versant environ 2 500 dollars par semestre.

Il y a un autre joueur potentiel auquel Eck a pensé, un jeune joueur qui a fait un gros match contre les Ducks et qui pourrait être sur le radar de certaines équipes de la FBS maintenant : son fils Jaxton. Jaxton, un secondeur, a réalisé 14 plaquages, le meilleur total du match, dont quelques jeux où il a pu encercler le dynamique receveur des Ducks Johnson dans l’espace.

« Oui, ça va être intéressant », a dit Eck en riant. L’un des entraîneurs en chef de FBS qu’il connaît lui a envoyé un message après le match et a mentionné Jaxton. « C’était peut-être à moitié une blague. On verra. »

(Image : Dan Goldfarb/ L’Athlétique; (Photos : Young Kwak / AP ; Brian Murphy / Icon Sportswire via Getty)