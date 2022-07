L’ID 4 EV de VW est maintenant assemblé à Chattanooga

Que ce passe-t-il VW a commencé l’assemblage de son SUV tout électrique sur les côtes américaines. Pourquoi est-ce important Cela devrait contribuer à améliorer l’offre tout en créant plus d’emplois dans le Tennessee. Et après Une saveur de batterie moins chère et plus petite de l’ID 4 est prévue l’année prochaine.

Si vous préférez les voitures fabriquées aux États-Unis, vous pouvez dès aujourd’hui ajouter l’ID 4 de Volkswagen à votre liste. Eh bien, à la liste des produits assemblés aux États-Unis, de toute façon. VW a tenu aujourd’hui sa promesse de longue date d’apporter la production de véhicules électriques à son usine de Chattanooga, dans le Tennessee, avec les premières voitures qui sortent de la ligne maintenant avant les livraisons prévues en octobre. Il rejoint d’autres véhicules électriques assemblés aux États-Unis tels que les berlines et les VUS de Tesla, la famille Bolt de GM, le Feuille de Nissan et le prochain Cadillac Lyriq.

Des plans pour cela ont été annoncés au début de 2019, avec VW faisant un Investissement de 800 millions de dollars dans son usine de Chattanooga pour permettre la production de ce qui s’appelait encore à l’époque l’ID Crozz. Aujourd’hui, les véhicules ID 4 fabriqués aux États-Unis utiliseront des composants provenant “principalement” d’Amérique du Nord, notamment l’acier de l’Alabama et les batteries de Géorgie de SK Innovation.

Il fallait faire quelque chose pour faire de la place à la production de l’ID 4, et malheureusement que quelque chose était la Passat. La vénérable berline de VW n’était qu’une des nombreuses quatre portes mises au pâturage au cours des dernières années alors que les consommateurs exigent de plus en plus de VUS multisegments. Avec cela, Chattanooga devient la sixième installation au monde capable de produire les véhicules électriques basés sur MEB de VW, une plate-forme qui comprend le pas pour US ID 3 et le tant attendu Buzz d’identification.

Les premières saveurs de l’ID 4 construites aux États-Unis seront à traction intégrale ou arrière avec la plus grande batterie de 82 kilowattheures. Le promis, plus abordable, Version 62kWh est toujours sur la cible pour l’année prochaine. Pas encore de prix à ce sujet, mais nous espérons qu’il tombera quelque part dans la fourchette de 30 000 $.