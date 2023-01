L’icône russe bat le record de la LNH

Alexander Ovechkin a marqué son 30e but de la saison samedi soir – la 17e fois qu’il réussit l’exploit

Le Russe Alexander Ovechkin a marqué un autre jalon dans la LNH samedi soir en inscrivant son 30e but de la saison pour les Capitals de Washington. Ovechkin a atteint la marque de buts en 17 saisons distinctes dans la ligue, égalant un record établi par l’ancien attaquant des Capitals Mike Gartner.

Ovechkin a marqué le seul but de Washington lors d’une défaite 3-1 contre les Flyers de Philadelphie au Capital One Arena. Le Russe a créé l’égalité 1-1 en première période, inscrivant son 30e but en 45 matchs cette saison.

Ovechkin est maintenant aux côtés de Gartner comme les deux seuls joueurs à avoir marqué 30 buts ou plus en 17 saisons. Ovechkin, 37 ans, a atteint ce total à chaque saison a joué dans la LNH, à l’exception de la campagne 2020/21 raccourcie par Covid.

Plus largement, le Russe poursuit sa quête du record de tous les temps de buts dans la LNH détenu par le grand Canadien Wayne Gretzky. Ovechkin compte maintenant 810 buts au total – deuxième sur la liste et derrière le total de 894 de Gretzky. Ovechkin a également atteint 400 buts à domicile à son nom, faisant de lui seulement le deuxième joueur de la LNH après Gretzky à marquer 400 buts à domicile et 400 sur la route, selon les statisticiens.

La défaite de samedi a entraîné des défaites consécutives pour les Capitals contre les Flyers, qui avaient battu Washington 5-3 à Philadelphie mercredi soir. Les Flyers sont sur une bonne séquence avec trois victoires successives et huit de leurs 11 dernières au total. Les Capitals ont calé avec quatre défaites lors de leurs six derniers matchs, après en avoir remporté 11 sur 13 auparavant. Ovechkin et co affronteront ensuite les Islanders de New York lundi.