Les fans de football qui vérifient leur calendrier Twitter mercredi ont peut-être eu droit à un rappel que cela faisait 12 ans jour pour jour qu’Arshavin avait battu quatre buts pour les hommes d’Arsène Wenger à Anfield.

L’homme lui-même, cependant, n’était pas le plus sage.

Le sorcier de l’aile russe Arshavin a frappé quatre fois incroyablement alors que les Gunners disputaient un match nul 4-4 palpitant avec Liverpool lors de leur rencontre de Premier League le 21 avril 2009.

Alors que les Reds terminaient à quatre points de leurs rivaux et champions acharnés de Manchester United lors de la course au titre de cette saison, la perte des points s’est avérée coûteuse pour une équipe solide alors dirigée par Fernando Torres et Steven Gerrard.

C’est un affrontement qui a été instantanément gravé dans le folklore du football anglais et a été annoncé comme l’un des plus grands jamais joués en Premiership, la déroute d’Arshavin étant également considérée comme l’une des plus belles expositions individuelles que le haut vol le plus regardé au monde ait jamais produit.

Malgré de nombreux témoignages de fans à l’occasion de l’anniversaire de cet exploit remarquable, Arshavin lui-même a modestement admis que ce n’était pas une date qu’il avait inscrite dans son calendrier.

« Pour être honnête, sans les réseaux sociaux, je ne me serais pas souvenu que c’était il y a 12 ans, » Arshavin a déclaré jeudi à RT Sport à la Gazprom Arena du Zenit Saint-Pétersbourg, lors d’un événement marquant 50 jours avant le coup d’envoi de l’Euro 2020.

Il ajouta: «Si je n’y pense pas, ça ne fait pas vraiment ressurgir d’émotions.

«Peut-être que si je retourne à Anfield et que je me tiens sur le terrain un jour, je pourrais dire quelque chose.

«Mais hier, j’étais calme. Comme je l’ai dit, je ne l’aurais même pas su sans les médias sociaux. «

Ces héroïques étaient dans le passé pour Arshavin, un événement qui approche rapidement est les Championnats d’Europe de cet été – un tournoi qu’il connaît également bien, ayant joué dans la remarquable course de la Russie aux demi-finales en 2008.

Cette forme spectaculaire a aidé à attirer l’attention du manager d’Arsenal Arsène Wenger et à cimenter un déménagement dans le nord de Londres environ six mois plus tard.

Cette fois-ci, le joueur de 39 ans frappe le tambour pour la ville natale de Saint-Pétersbourg, qui accueillera au moins quatre matches à l’Euro 2020 et peut-être même plus avec la nouvelle que l’UEFA est sur le point de réattribuer les matchs de Dublin.

«Comme je le vois et que je comprends, notre ville est prête pour les euros depuis longtemps. Il était prêt il y a un an, et il est encore plus prêt maintenant. « Arshavin a déclaré à RT Sport.

«Je ne pense pas que des matches supplémentaires apporteront des difficultés supplémentaires à organiser.

«De plus, l’un de nos avantages est qu’il y a presque une garantie à 100% que nous pouvons avoir une capacité de 50%. Cela peut changer en 50 jours, mais seulement pour le mieux.

«Je pense que les matchs avec des supporters dans une belle ville comme celle-ci signifient que Saint-Pétersbourg peut utiliser cet avantage pour accueillir plus de matches.

En ce qui concerne les chances de la Russie, Arshavin a déclaré qu’il espérait au moins sortir d’un groupe difficile contenant le Danemark, la Finlande et l’équipe numéro un mondiale, la Belgique.